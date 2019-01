Ladenburg. (pol/mare) Die Aufregung am Dienstagabend in Ladenburg war groß: Die Polizei hatte vor einer verdächtigen Frau mit einem Messer in der Hand gewarnt. Eine Anruferin hatte der Polizei die möglicherweise "verwirrte" Frau gemeldet. Doch alles war nur falscher Alarm.

Denn wie sich dann herausstellte, war in der Nachbarschaft der Eponastraße eine Scherenschleiferin unterwegs, die an den Haustüren ihre Dienste anbot.

Wie die Polizei in der Nacht zu Mittwoch mitteilte, wurde diese neue Entwicklung durch Nachbarschaftsbefragungen ermittelt.

Bei dem gemeldeten spitzen Gegenstand dürfte es sich somit um die mitgeführten Exponate der Messerschleiferin gehandelt haben. Die Frau selbst konnte bislang jedoch nicht ermittelt werden, berichtet die Polizei.

Update: 16. Januar 2019, 8 Uhr