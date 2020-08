Die Bauarbeiten an der Brücke über den Loosgraben am Neuweg endeten erst kürzlich. Unbekannte fanden schnell einen Namen und brachten sogar ein professionelles Schild an. Foto: Sturm

Ladenburg. (stu) Dass es in der Römerstadt humorvolle Zeitgenossen gibt, wurde schon oft unter Beweis gestellt. Inoffizielle Namensgebungen für Plätze und Gebäude haben in Ladenburg Tradition und halten sich oft bemerkenswert lang. Jetzt gibt es einen neuen Versuch, einen inoffiziellen Namen im Sprachgebrauch der Ladenburger zu etablieren. Und die Geschichte hat Potenzial.

Erst vor wenigen Wochen endeten die Bauarbeiten an der Brücke über den Loosgraben am Neuweg. Der Feldweg war länger als erwartet für einige Monate gesperrt gewesen. Nicht nur die Landwirte, sondern auch Besucher der Gaststätte "Zum Schützenhaus" sind über die Fertigstellung der rund 60.000 Euro teuren Baumaßnahme froh. Auch die statische Sicherheit der Brücke auf dem Weg ist nun wiederhergestellt und die dazugehörenden Renaturierungsarbeiten im Brückenbereich sind ebenfalls abgeschlossen. Da fehlte dem Bachübergang praktisch nur noch ein passender Name – und der ließ nicht lange auf sich warten. Ein Scherzbold brachte sogar ein professionelles Namensschild an der Brücke an. "Fritz-Maas-Brücke" prangt dort nun in weißen Lettern am Geländer.

Die "Brückentaufe" sprach sich in Ladenburg natürlich schnell herum. Auch der Vorsitzende des Ladenburger Bauernverbandes, Steffen Linnenbach, musste schmunzeln. "Wir vom Bauernverband haben nichts mit der Namensnennung zutun", sagte Linnenbach, als ihn die RNZ kontaktierte, und lachte. Verdient habe Fritz Maas die Würdigung aber allemal, spricht Linnenbach voller Respekt über seinen Landwirtskollegen.

Fritz Maas ist in Ladenburg längst bekannt "wie ein bunter Hund". Viele Jahre war er Vorsitzender des örtlichen Bauernverbandes und Sprachrohr für die Anliegen der Landwirtschaft. Besonders wichtig war ihm, dass Feldwege und Brücken nicht vernachlässigt werden. Und er scheute sich nie, deren Instandhaltung bei der Stadtverwaltung einzufordern.

Maas steht auch für moderne Landwirtschaft. Weil die Erträge für Getreide und Milch immer weiter zurückgingen, investierten er und seine beiden Söhne Jochen und Thomas in einen zukunftsorientierten Bauernhof. In Neubotzheim auf ihrem Hof steht einer der modernsten Kuhställe Deutschlands, und auch die Biogas-Anlage sichert das Einkommen von mehreren Familien.

Fritz Maas ist in der Stadt aber nicht nur als Landwirt, sondern auch als Laien-Schauspieler beim Ladenburger Bauerntheater bekannt. Fans des Bauerntheaters feierten ihn regelrecht für sein authentisches Spiel mit viel Hingabe. Doch wenn es am schönsten ist, soll man aufhören, und das tat Maas auch vor einigen Jahren. Für seine Landwirtskollegen sind seine Verdienste Grund genug, die Brücke am Neuweg in "Fritz-Maas-Brücke" umzutaufen. Aber: "Ich weiß es nicht, wer das gemacht hat", meinte Landwirt Paul Wolf gegenüber der RNZ. Über den Gag amüsierte er sich allerdings köstlich. Auch Sohn Jochen Maas, weiß nicht woher das Schild kommt. So bleibt die Frage nach dem Urheber also vorerst ein Geheimnis.

Solche Namensschöpfungen sind in der Römerstadt keine Seltenheit, die Fritz-Maas-Brücke ist nicht die einzige Brücke, die Kreative für eine lokale Ortsbezeichnung auswählten. In Neubotzheim gibt es zum Beispiel die "Peter-Maier-Brücke". Denn der Bauernhof von Peter Maier, der auch in seiner Funktion als städtischer Ortspolizist bekannt war, liegt ganz in der Nähe dieser Brücke.

Dann gibt es am heutigen Wohnmobilstellplatz an der alten Römerstraße die "Heukemes-Brücke". Der Ehrenbürger der Stadt und Archäologe soll in den 1960er Jahren mit seiner "2CV-Ente" zu schnell auf die dortige Brückenenge gefahren sein. Die Folge: Heukemes landete mit seiner "Ente" im Wasser. Das Problem soll damals auf dem kleinen Dienstweg gelöst worden sein. Der befreundete Feuerwehrkommandant habe "internen Alarm" ausgelöst, und die Floriansjünger zogen das Auto des Archäologen aus dem Bach. Selbstverständlich ließ sich so eine Geschichte in der Stadt nicht lange verheimlichen – und für die Ladenburger war diese Brücke nach dem Vorfall eben die "Heukemes-Brücke".

Bekannt ist in der Römerstadt auch die Eisenbahnunterführung in der Bahnhofstraße. Um eine verkehrsberuhigende Maßnahme umzusetzen, schlug Bürgermeister Rolf Reble in seiner Amtszeit (1993-2001) dem Gemeinderat vor, die Unterführung von zwei auf eine Spur zu verengen. Der Rat stimmte dem Schritt zu. Weil sich aber Warteschlangen vor der Unterführung bildeten, bekam Reble nicht nur Applaus. Und so war schnell der Name "Reble-Loch" unter den Ladenburgern etabliert.