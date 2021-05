Ladenburg. (pol/mare) Bei einem Raub auf einen Getränkemarkt in der Luisenstraße erbeutete ein Täter am Dienstagabend Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Das meldet die Polizei.

Gegen 18.17 Uhr betrat der Unbekannte den Getränkemarkt und verlangte von dem Angestellten das Bargeld. Er bedrohte ihn dabei mit einer Schusswaffe. Im Anschluss flüchtete er zu Fuß. Der Angestellte blieb unverletzt.

Das Polizeipräsidium Mannheim fahndete mit starken Kräften nach dem Unbekannten. Die Fahndung wurde aber am Abend ergebnislos abgebrochen.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter trug einen dunklen Jogginganzug der Marke Adidas, war etwa 30 bis 35 Jahre alt, 1,80 Meter groß und hatte eine dunkle Wollmütze auf und einen 3-Tage Bart.

Die Polizei sucht Zeugen, die sich unter Telefon 0621/174-4444 melden können.

Update: Dienstag, 11. Mai 2021, 20.34 Uhr