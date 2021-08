Seit 2011 engagiert sich die Ladenburgerin Katharina Kreissig als ehrenamtliche Richterin am Landessozialgericht in Stuttgart. Foto: Pilz

Von Nicoline Pilz

Ladenburg. Obwohl es rund 100.000 ehrenamtliche Richter in Deutschland gibt, denkt man nicht unbedingt an sie, wenn es ums Ehrenamt geht. Eine Gruppe, die irgendwie unterrepräsentiert ist in der Wahrnehmung und die zumeist in Fernsehserien eine Rolle spielt, die der Realität nicht unbedingt gerecht wird. "Richter ohne Robe", nennt man die Frauen und Männer ganz unterschiedlicher Alters- und verschiedener Berufsgruppen. Katharina Kreissig ist eine davon, gerade erst für weitere fünf Jahre berufen ans Landessozialgericht in Stuttgart. Im besten Fall meldet man sich freiwillig für ein solches Amt, andere werden vorgeschlagen, manche als Laienrichter auch zwangsverpflichtet, wenn es zu wenige Freiwillige gibt.

Kreissig, 54 Jahre jung und von der Ausbildung her Meeresbiologin, wurde von einem Kollegen im Verlagswesen gefragt, ob sie den Job übernehmen würde. Man suche jemanden fürs Sozialgericht, gleich für die zweite Instanz, fürs Landessozialgericht. Dort war jemand ausgeschieden und Kreissigs Name stand auf einer Vorschlagsliste des Sozialverbands VdK, in dem sie seit 2011 Mitglied ist. "Ein Berufsjurist rief mich an und erklärte mir, worum es geht", erzählt sie im Gespräch mit der RNZ. "Ich habe mich dann entschieden, das zu machen." Allerdings habe sie gleich gesagt, sie habe keine juristische Ausbildung, sie sei Laie. Genauso jemanden brauche er, habe der Jurist erklärt. Menschen mit Verstand und Lebenserfahrung, Handwerker genauso wie Akademiker, Pädagogen oder Wissenschaftler.

Am Landessozialgericht, so schildert die Ehefrau von Edingens evangelischem Pfarrer Bernd Kreissig (eine Berufsgruppe, die nicht zum ehrenamtlichen Richter berufen wird), schlagen Fälle auf, die aus erster Ebene resultieren, weil Betroffene in Berufung gegangen sind. Es geht um Entschädigungen – beispielsweise aus Berufsunfällen – um chronisch Kranke, um Grade einer Schwerbehinderung oder den Eintritt in eine Erwerbsminderungsrente. "Die Sozialgerichte entscheiden gut in dem Bereich, für den ich zuständig bin", findet sie. Oftmals bestätige das Landessozialgericht die erste Instanz in ihrer Einschätzung der Sachlage. Darüber müssen sich auch ehrenamtliche Richter einen Überblick verschaffen. Sie haben dasselbe Stimmrecht wie ein Berufsrichter und haben die Sachlage eines Falls neutral zu bewerten. Und sie sollen dabei möglichst auch das Vertrauen in die Justiz stärken und eine lebensnahe Rechtsprechung erreichen.

Die hauptamtlichen Richter, sagt Katharina Kreissig, hätten eine "irrsinnige Arbeitslast". Täglich kämen ein, zwei neue Fälle dazu. "Das ist sehr viel Arbeit." Und das seien eben nicht mal nur zehn Blatt Papier, sondern stapelweise Krankenakten und andere Unterlagen. Sie erlebe die Richter als mitfühlend, präzise und fleißig. "Ich habe da sehr viel Hochachtung", meint sie. Oft gingen bei ihnen Abende und Wochenenden mit Arbeit einher. "Sie knien sich wirklich rein, um den Menschen zu helfen."

Kreissig selbst wurde am 1. Juli 2011 zum ersten Mal berufen und startet jetzt in die dritte Amtsperiode. Um ehrenamtlicher Richter zu werden, muss man mindestens 25 Jahre alt sein, die deutsche Staatsbürgerschaft haben und unbescholten sein. "Ich glaube an diese Institution unserer Rechtsprechung", sagt Kreissig. Durch ihr Ehrenamt habe sie viel gelernt. "Und wie unser juristisches System funktioniert, das ist sehr interessant." Auf dem Nachhauseweg von Stuttgart nach Ladenburg habe sie oft das Gefühl, dass hierzulande das Rechtssystem sehr gut laufe. Alle zwei Jahre gebe es eine Fortbildungsveranstaltung für die ehrenamtlichen Richter, dieses Jahr Corona-konform als Online-Format. Ehrenamtliche Richter erhalten eine Aufwandsentschädigung in Form von Fahrtkostenerstattung oder Verdienstausfall.

Bevor Kreissig für einen Gerichtstag nach Stuttgart fährt, erhält sie ein Schreiben mit der Einbestellung und der Tagesordnung. Sagt sie ab, ist der Nächste auf der Liste an der Reihe. Wenn sie zusagt, wird ein Umschlag mit Unterlagen verschickt, der die Zusammenfassung eines jeden Falls beinhaltet, der an diesem Tag verhandelt wird. "Das hat es schon in sich und das muss man durcharbeiten, medizinische Fachbegriffe nachschlagen und sich einlesen", schildert sie. Und sie sagt: "Ich würde mir auch Urlaub nehmen – für mich wäre das ein kleiner Beitrag, um in so einer Demokratie leben zu können." Bei dieser Aussage möchte sie nicht theatralisch klingen. Denn Theatralik habe in diesem Amt nichts verloren, die gebe es nur im Fernsehen. Dramatik sei da – allein schon wegen der Schicksale, die vor Gericht erörtert werden. "Es ist ein tolles Ehrenamt", sagt Kreissig trotz der vielen Arbeit. "Wenn ihr gefragt werdet, sagt nicht ’Nein’".