In den kommenden Tagen will die Verkehrsbehörde des Rhein-Neckar-Kreises die 50-Schilder durch Tempo-30-Schilder ersetzen. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Gleich in seiner ersten Sitzung des Jahres 2022 konnte Bürgermeister Stefan Schmutz im Technischen Ausschuss (TA) eine lang erhoffte und für die Stadt freudige Botschaft verkünden: Die Verkehrsbehörde des Rhein-Neckar-Kreises wird die von der Stadt Ladenburg gewünschte Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 Kilometer pro Stunde am Einkaufszentrum in der Wallstadter Straße doch umsetzen.

Das Problem, dass Autofahrer an der Einmündungsstelle der Schwarzkreuzstraße in die Wallstadter Straße oft zu schnell unterwegs sind, wurde bereits bei mehreren Verkehrstagefahrten des Rhein-Neckar-Kreises angesprochen. Bereits nach der Eröffnung des Einkaufszentrums an der Wallstadter Straße vor zehn Jahren erhöhte sich der Verkehr an dieser Stelle deutlich.

Ein Unfallschwerpunkt war die Einmündung laut Angaben der Polizei allerdings nicht. Allerdings kam es an der Stelle, die auch auf dem Schulweg in Richtung Heddesheim liegt, immer wieder zu kleineren Unfällen, sodass insbesondere die SPD-Gemeinderatsfraktion öfters den Finger in die Wunde legte und eine Veränderung einforderte.

Wegen Lärmschutzmaßnahmen wurde die Wallstadter Straße ab der Jahnstraße in Richtung Neckarstraße vor einem Jahr tatsächlich in eine Tempo-30-Zone umgewidmet.

Im aus Verkehrssicherheitsgründen wohl problematischeren Teil der Straße vor dem Einkaufszentrum wurde die Geschwindigkeitsbegrenzung dagegen nicht verändert. Erst vor vier Wochen kündigte der SPD-Ortsverein bei einem Vorort-Termin an, wegen der unverändert gefährlichen Lage eine Unterschriften-Aktion starten zu wollen, die Stadträtin Angelika Gelle bereits vorbereitet hatte. Diese Aktion hat sich nun allerdings erledigt. Denn nach der Verkehrstagefahrt in der vergangenen Woche hat sich auch das Meinungsbild in der Verkehrsbehörde geändert.

Begründet wurde dies mit der dortigen neuen Wohnbebauung An den Martinshöfen, denn dort wohnen einige mobilitätseingeschränkte und viele ältere Menschen, die im Straßenverkehr besonders geschützt werden müssen. Außerdem gilt, dass auch die Anwohner des neuen Wohngebiets vor Verkehrslärm bewahrt werden müssen.

Nun teilte die Verkehrsbehörde dem Bürgermeister mit, dass dem Wunsch der Stadt Ladenburg zeitnah entsprochen werde. Bereits in den kommenden Tagen sollen die 50-Kilometer-pro-Stunde-Verkehrsschilder durch Tempo-30-Schilder ersetzt werden. Außerdem werde die Fahrbahn an dieser Stelle mit einem Hinweis gekennzeichnet. Diese Geschwindigkeitsbegrenzung gilt übrigens nur bis zur Eisenbahnunterführung, danach gilt wieder Tempo 50.

In der TA-Sitzung dankte der Bürgermeister der Verkehrsbehörde für die Meinungsänderung und begrüßte die baldige Umsetzung. "Was lange währt, wird endlich gut", sagte Schmutz, der sich auch für den Einsatz der mitstreitenden Akteure aus der Bürgerschaft bedankte. Es sei ermutigend für engagierte Menschen, wenn sie durch ihren Einsatz die gewünschten Veränderungen bewirken könnten, meinte er. Für ihn sei das Ergebnis aber zu erwarten gewesen.