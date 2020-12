Von Axel Sturm

Ladenburg. Wegen der Corona-Pandemie dürfen die Ladenburger Sportstätten derzeit nicht betreten werden. Eine Ausnahme gibt es allerdings für Kaderathleten, die Mitglied einer Deutschen Nationalmannschaft sind. Daher können die ASV-Tauzieherinnen Marina Müller (37), Fabien Elias (29) und Nicole Durst (42) derzeit auch fleißig weitertrainieren. Die drei ambitionierten Sportlerinnen, die Mitglied der Deutschen Tauzieh-Nationalmannschaft sind, haben große Ziele. Sie wollen bei der den nächsten Weltmeisterschaften in Bilbao (Spanien) dabei sein und quälen sich derzeit fünf mal pro Woche, um für die World-Games nominiert zu werden, die 2022 in Birmingham (USA) stattfinden.

Was mit einer Spaßveranstaltung vor acht Jahren angefangen hat, ist für die drei Athletinnen längst zu einer echten Leistungssportgeschichte geworden. Erstmals mit dem Tauziehen in Berührung kamen sie beim Ladenburger Spaßfestival 2012, bei dem es auch um den Gewinn der Stadtmeisterschaft im Tauziehen ging. Die Tänzerinnen der damaligen ASV-Tanzgruppe LA-Surprise meldeten sich für den Wettbewerb an und holten ungeschlagen den Titel. "Das hat damals richtig Spaß gemacht, obwohl mir danach alle Körperteile schmerzten", erinnert sich Müller. Von nun an war bei den drei Frauen Tauziehtraining angesagt.

Der Sport hat in Ladenburg eine lange Tradition. "In den 1960er Jahren wurden wir mehrfach Deutscher Meister", erinnert sich Werner Rapp. Er ist der Heimtrainer für den Bereich Kraft und Ausdauer der drei. Als Techniktrainer stellt sich Bernd Helmling zur Verfügung. "Bernd ist unser Schleifer, der lässt keine Nachlässigkeiten durchgehen, auch wenn wir am Boden liegen", sagt Elias und lacht.

Um Erfolg im Leistungssport zu haben, muss man sich auf eine Sache konzentrieren, sagt Nicole Durst. Sie spielt zwar nebenbei noch Fußball beim TSV Neckarau, aber Priorität hat bei ihr das Tauziehen. Da kann sie sich richtig auspowern.

Die Trainingsbedingungen in Ladenburg seien sehr gut. So gibt es im Römerstadion einen "Galgen", an dem Gewichte aufgehängt werden können, die die Tauzieherinnen im Training hochziehen müssen. Im Sommer seien die drei Nationalsportlerinnen eigentlich jeden Tag im Stadion anzutreffen. Im Winter werde meist der Kraftraum genutzt, in dem Rapp die Übungen überwacht. Die Trainingspläne werden mit den Nationaltrainern abgesprochen und umgesetzt. "Schludern geht nicht", sagen Rapp und Helmling. Und sie betonen, dass die neue Dreifeldsporthalle unbedingt einen Kraftraum braucht.

Auf die drei Ladenburgerinnen können sich die Nationaltrainer verlassen. Trotz starker Konkurrenz wurden Müller, Elias und Durst für alle Länderwettbewerbe nominiert, weil sie kontinuierlich starke Leistungen zeigen. "Die Kameradschaft und der Zusammenhalt sind bei den Tauziehern außerordentlich gut", finden die drei Sportlerinnen. Sie fahren gern zu Trainingslehrgängen auf Landes- und Bundesebene. Ihr Lohn sind Einladungen zu internationalen Wettkämpfen.

Die Reisen seien zwar keine Touristentouren, aber Land und Leute lernten die ASV-Athletinnen trotzdem kennen. Wettbewerbe in Schottland, Schweden, den USA, Kolumbien, Südafrika, China und Israel stehen in der sportlichen Vita der drei Frauen, und zu jedem Länderkampf könnten sie eine eigene Geschichte erzählen. Finanzieren müssen die Tauzieherinnen ihre Reisen selbst, von Verband und Verein gibt es eine kleine Unterstützung. Alle drei Frauen stehen mit beiden Beinen in Leben und Beruf. Elias verdient ihr Geld als Bauzeichnerin, Müller ist als Bekleidungstechnikerin in der Modebranche beschäftigt, und Nicole Durst ist Altenpflegerin im Pflegeheim Rosengarten.

Sie führen ein diszipliniertes Leben, in dem der Sport eine wichtige Rolle einnimmt. Regelmäßige Dopingkontrollen gehören zum Leben der drei Mädels ebenso dazu wie ein hoher Trainingseinsatz. Aber das Nationalsportlerdasein belohnt sie. "Wenn man die Nationalhymne hört, ist das schon ein bewegendes Gefühl. Du spürst die Verantwortung und den Stolz, für dein Land im Einsatz zu sein", beschreibt Müller ihr Gefühl.

Gern erinnern sie sich die drei an ihre bisherigen Erfolge im Nationaldress und kulturelle Erfahrungen. Die sozialen Unterschiede in Südafrika, die Kontrollakribie der chinesischen Begleiter oder der Strandlauf in Israel inmitten eines Minenfeldes, das alles seien Erlebnisse, die man nicht vergisst. Besonders freundlich seien die schottischen Gastgeber gewesen, und die Frauen haben festgestellt, dass die Schotten unterm Schottenrock doch etwas tragen. Auch die unterschiedlichen Sitten und Essgewohnheiten haben die drei Sportlerinnen beeindruckt. Auf den chinesischen Märkten haben sie lieber nichts gegessen, denn Schlangen-Burger, Hunde-Eintopf oder gegrillte Insekten ist dann doch nicht ihre Geschmacksrichtung. Sie halten sich lieber an den Ernährungsplan, den die Trainer vorgeben.