Von Katharina Schröder

Ladenburg.Die Römerstadt versucht, angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine lokal Hilfe zu leisten. Dafür haben sich verschiedene Akteure zusammengetan und eine "Taskforce Ukraine" gebildet. Dabei sind die Stadt, der Verein Int.Akt, Dietmar Schuff, dessen Firma eigentlich Reisemobile repariert, die evangelische Gemeinde, Vereine und zahlreiche Bürger. Beim Ortstermin im Begegnungszentrum mit einigen der involvierten Akteure wird klar, was man alles auf die Beine stellen kann, wenn man gemeinsam anpackt. "Hier bringt jeder seinen Teil ein, das ist die Stärke, die wir haben. Ohne das Zutun aller würde es nicht funktionieren", sagt Bürgermeister Stefan Schmutz.

Das Begegnungszentrum ist schon der erste, gemeinsame Erfolg der Taskforce. Die evangelische Kirchengemeinde hat das Gemeindehaus der Stadt kurzerhand täglich zwischen 8 und 19 Uhr zur Verfügung gestellt. Inzwischen haben Stadträtin Hanne Zuber (Grüne) und ihr Mann und Kirchengemeinderat Fred Hammerschlag dort ein wenig die Koordination und Absprachen übernommen, bilden eine Schnittstelle zwischen Stadt, Kirchengemeinde und Ehrenamt. Im Begegnungszentrum können sich Menschen treffen, für die Kinder gibt es verschiedene Räume, in denen sie spielen können, es gibt Internet, Möglichkeiten zum Kochen, Tischkicker, Tischtennis – eben einfach Raum zur Begegnung. Und auch Informationen. Sebastiaan Minderhoud arbeitet seit Mitte März als Integrationsmanager bei der Stadt. Auch er versteht sich als Schnittstelle zwischen Stadt und Begegnungszentrum. An vier Tagen in der Woche bietet er dort eine Sprechstunde für Geflüchtete an. Aktuell erledige er viele administrative Aufgaben, für die Zukunft wünscht er sich, dass es auch in Richtung Projekte gehen kann.

Fühlen sich wohl im Begegnungszentrum: Oksana Lennaia, Ljudmila Khoroschilova, Alina Tezlenko und Tatiana Lysiuk. Foto: Schröder

Die nächste Schnittstelle ist Dietmar Schuff. Eigentlich hat er in der Wichernstraße 36 bis 40 einen Wohnmobilservice, jetzt bauen Schuff und seine Mitarbeiter Küchen in Wohnungen von Geflüchteten auf, holen große Sachspenden ab und bringen sie dorthin, wo sie gebraucht werden. Werktags können kleinere Spenden dort zwischen 8 und 12 Uhr sowie zwischen 13 und 17 Uhr abgegeben werden. Was gerade benötigt wird, fasst die Stadt auf ihrer Website zusammen.

Im Boot ist auch der Verein Int.Akt. Die Mitglieder unterstützen Geflüchtete unter anderem bei Behördengängen, organisieren Ausflüge, managen die Kleiderkammer und geben Deutschunterricht. "Bei den Patenschaften können wir noch Leute brauchen", erklärt Irene Niethammer. Dabei gehe es hauptsächlich um Kontakt und beim Ankommen in der Stadt zu helfen. Niethammer betont: "Wer bei uns im Verein ist, hat Versicherungsschutz." Interessierte können sich über die Vereinswebsite melden.

Auch dieser Artikel nennt noch längst nicht alle Beteiligten. Im Verlauf des Gesprächs bedanken sich die Akteure immer wieder bei den Bürgern. Die Spendenbereitschaft sei hoch. "Der Wohnraum war vorher schon knapp, umso erstaunlicher ist, dass es irgendwie funktioniert", sagt Schmutz und dankt Ladenburgern, die Wohnungen zur Verfügung stellen. Wichtig sei dabei nur, dass es abgeschlossene Wohneinheiten sind und keine Zimmer, betonen Schmutz und Niethammer. "Sonst wird es auf Dauer schwierig."

Aktuell sind etwa 78 aus der Ukraine Geflüchtete in der Römerstadt. Nach den Schätzungen des Landratsamtes und dem Verteilungsschlüssel werden Ladenburg in diesem Jahr 147 Geflüchtete zugewiesen. "Das ist schon ein Kraftakt", sagt Schmutz. Auch mit Blick auf die Infrastruktur. Da sieht er eine nicht lösbare Aufgabe. "Wir haben hier in Ladenburg eine sehr besondere Kinderbetreuungssituation." Eine Integration in bestehende Betreuungsstrukturen sei nicht einlösbar. "Aber dafür können die Kinder nichts."

Dass die Hilfe für Geflüchtete in Ladenburg insgesamt so gut aufgestellt ist, fuße auf Erfahrungswerten, meint der Bürgermeister. "Wir profitieren von vorhandenen Strukturen. So etwas innerhalb weniger Wochen aufzubauen, geht nicht." Gleichzeitig betonen alle am Tisch, dass die Unterstützung keine Einbahnstraße sei. "Wir zehren sehr von der Begegnung", sagt Hammerschlag. Da gebe es auch emotionale Momente. Und Zuber fügt mit einem Lachen hinzu: "Die Küche im Gemeindehaus war noch nie so sauber wie jetzt."

Info: Gebraucht werden aktuell vor allem Damen- und Kinderfahrräder und Küchen in gutem Zustand sowie Geldspenden. Wie man die Taskforce unterstützen kann, beschreibt die Stadt auf ihrer Website.