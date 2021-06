Von Katharina Schröder

Ladenburg. Eigentlich ging es in der Kirchenstraße um die Kanalerneuerung, Wasserleitungen und Straßenbau. Aber wie so oft, wenn in der Altstadt gegraben wird, brachten die Baumaßnahmen einige historische Funde zutage. Was für Anwohner eine Verzögerung der Bauarbeiten von bis zu drei Monaten, und für die Stadt Mehrkosten von rund 200.000 Euro bedeutete, offenbarte Archäologen wahre Schätze – und Überraschungen. Zahlreiche Knochenfunde, eine Silbermünze und ein außergewöhnlich gut erhaltenes Portal stehen jetzt unter anderem auf der Liste, der zu erforschenden Geschichte der Stadt.

Als "kleines Trier" bezeichnet Britta Rabold Ladenburg beim Ortstermin in der Kirchenstraße. Sie ist Gebietsreferentin für Archäologische Denkmalpflege beim Regierungspräsidium in Karlsruhe und hat die Grabungen in der Kirchenstraße begleitet. Der erste Bauabschnitt, der sich von der Dalberg-Grundschule, über den Schulhof vorbei an der Sebastianskapelle, hin zur Kirchenstraße erstreckte, ist inzwischen abgeschlossen. "Das war sehr spannend, weil dieser Bereich meines Wissens noch nie offen war", erzählt Rabold. Wegen der Kapelle und der Nähe zum ehemaligen Bischofshof hatte sie dort mittelalterliche Funde erwartet. "Aber das war dann gar nicht so viel", erzählt sie. "Offenbar war hier schon ein Platz, als St. Sebastian gebaut wurde", erklärt die Gebietsreferentin.

Der heutige Schulhof war wohl nie bebaut worden. Andererseits wurde bei der Kanalerneuerung auch nur ein etwa ein Meter breiter Schnitt über den Platz offengelegt, was daneben womöglich noch in der Erde ruht, weiß man also nicht. In rund vier Metern Tiefe tauchte bei den Bauarbeiten ein römisches Portal auf.

"Das Sensationelle daran ist, dass es noch aufrecht stand", erklärt Rabold. Sie geht davon aus, dass in der Nähe noch weitere gute Funde liegen. Zu dem Portal gehören Gewände, Sturz und Schwelle. Rabold geht davon aus, dass diese Sandsteinblöcke zu einem römischen Wohnhaus gehören.

Das Portal, das wohl aus der Civitas-Zeit stammt, soll nun virtuell rekonstruiert werden, erklärt Grabungstechnikerin Sarah Rudolf. "Wir haben die Tür gewaschen – aber vorsichtig", sagt sie. Anhand von Fotos wollen die Archäologen ein virtuelles 3 D-Modell erstellen. Das ist gar nicht so einfach. "Wir versuchen, die Blöcke dafür mit einem Bagger zu drehen", erklärt Rudolf. Denn ein Sandsteinblock wiegt rund eine halbe bis ganze Tonne. Mit der virtuellen Rekonstruktion wollen sie und ihre Kollegen das Fundstück erlebbar machen.

Außer dem Portal fanden die Archäologen auch Reste des römischen Kastells. Passend dazu außerdem eine Silbermünze. "Sie sah aus wie hingelegt", sagt Rabold. Allerdings sei die Silbermünze, die wohl aus dem ersten Jahrhundert stammt, weniger wertvoll als manch anderer Münzenfund. "Wir kennen den Zusammenhang der Münze nicht", erklärt die Gebietsreferentin. "Hier waren die Mannschaftsbaracken, vielleicht hat ein Soldat seinen Sold verloren."

Auch ein großes Stück Wandverputz tauchte bei den Arbeiten im ersten Bauabschnitt auf. "Das legt jetzt eine Restauratorin frei", erzählt Rabold. Im dritten Bauabschnitt, der sich vom Lustgarten bis zur Hauptstraße erstreckt, stießen die Archäologen auf Bestattungen. Allein in dem für die Bauarbeiten aufgerissenen Kanal schätzt Rabold die Anzahl auf rund 30 Gräber. Bei diesem Fund müssen viele Fragen erst noch geklärt werden.

"Es waren keine Beigaben dabei", sagt die Gebietsreferentin. Das erschwert die Zuordnung. "Die Skelette sehen aus wie abgelegt", erklärt sie weiter. "Römisch sind sie auf keinen Fall." Die Gräber liegen nah aneinander. "Man kann sehen, dass es damals sehr schnell gehen musste", meint Britta Rabold. "Wir könnten uns vorstellen, dass sie aus der Zeit des Dreißigjährigen Kriegs stammen", stellt sie eine Vermutung an.

Interessant ist aber auch, was sich im zweiten Bauabschnitt der Kirchenstraße zwischen Lustgarten und Heidelberger Straße befand. An dieser Stelle stießen die Archäologen auf Überreste einer Holzbaracke aus der militärischen Kastellzeit. "Anhand von Verfärbungen konnten wir die verschiedenen Bauphasen sehen", erzählt die Gebietsreferentin. Die erste ist hellbraun, die zweite dunkler. Diese dunklere Verfärbung der zweiten Phase resultiert aus der starken Holzkohlebeimischung, der verbrannten Gebäude der ersten Phase.

Auch in diesem Abschnitt gebe es viel zu erforschen, meint Rabold. Womöglich befanden sich dort die Pferdeställe des Kastells, stellt sie eine Vermutung auf, der aber noch nachgegangen werden muss. Überraschend war für Rabold, dass der Bereich zwischen Lustgarten und Heidelberger Straße bis in eine Tiefe von etwa 1,50 Meter "gestört" war. Das heißt, dass es sich um neuzeitliche Aufschüttungen handelt, das Historische kommt erst darunter zum Vorschein.

"Bei neueren Straßen kennt man das", sagt Rabold. "Aber bei so einer alten Straße hätte ich das nicht vermutet." Das Fazit von Rabold fällt sehr positiv aus. "Zu dem römischen Militärlager haben wir jetzt vielleicht mehr Informationen zu Dingen, die wir schon wissen", sagt sie. Und das Besondere an den Funden im Bereich des Hofs der Grundschule: "Sie sind bedeutend, weil wir nun zum ersten Mal wissen, was sich hier befunden hat."