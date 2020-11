Ladenburg. (skb/krs/stu) "Ich hätte Bauchweh gehabt, mit der Entscheidung, die Bibliothek geöffnet zu lassen", sagt die Leiterin der Ladenburger Stadtbibliothek, Petra Göhring. Sie könne nicht garantieren, dass in der Einrichtung die Abstände gehalten werden. Kämen zum Beispiel zwei Familien, wäre im Kinder- und Jugendbereich kaum genug Platz. Und so bleibt die Einrichtung im November geschlossen.

Doch auch in dieser Zeit gibt es diverse Möglichkeiten, sich mit Lesestoff einzudecken und die Angebote der Stadtbibliothek zu nutzen. Zum einen können Medien vorbestellt werden, die entweder vor Ort abgeholt oder nach Hause geliefert werden können, die sich Nutzer zuvor im Online-Katalog aussuchen können. Dieses Angebot bestand seit der Schließung im Frühling fort und werde auch angenommen, wie Göhring mitteilt.

"Ich habe mich aber auch gefragt, was wir für die Leute anbieten können, die noch nicht so digital unterwegs sind", sagte Göhrig. So entstand das Angebot "Book your library". Es ermöglicht eine alleinige halbstündige Nutzung der Einrichtung – innerhalb dieses Zeitfensters müssen auch Ausleihe und Rückgabe erfolgen. "Es sollte nicht nur eine Ersatzlösung sein, sondern auch ein reizvolles Angebot", betont Göhring. "Und wer wäre nicht gern einmal allein in der Bibliothek?" Den Solobesuch können Nutzer unter der Nummer 0 62 03 / 7 02 11 reservieren, jeweils montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr. Gleiches gilt für den Bestell-Service. Die Rückgabe von Entliehenem ist nach wie vor jederzeit über die Rückgabeboxen am Nebeneingang möglich.

Freuen kann sich die Einrichtung über eine Förderung. Der Bund unterstützt Bibliotheken im ländlichen Raum mit einem Soforthilfeprogramm mit insgesamt 1,5 Millionen Euro. Das teilte der SPD-Bundestagsabgeordnete Lothar Binding mit. "Diese Förderung ist gerade jetzt in Zeiten der Corona-Krise wichtig und richtig", sagte Binding. Man merke, wie wertvoll Bibliotheken seien, denn sie böten Zugang zu kulturellem Erbe und verlässlichen Informationen.

Die Soforthilfe ist Teil des Programms "Kultur in ländlichen Räumen", das sich an Bibliotheken in Kommunen mit bis zu 20.000 Einwohnern richtet. Die Mittel dafür stammen aus dem "Bundesprogramm Ländliche Entwicklung". Gefördert werden unter anderem Maßnahmen zur Verbesserung der digitalen Ausstattung und zur Umsetzung zeitgemäßer Bibliothekskonzepte.