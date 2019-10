Ladenburg. (RNZ) Seit Mitte Juli laufen die Arbeiten zur Verlegung der Gasleitungen im Bereich des Knotens L637 und L597. Es sind Vorarbeiten zum dort geplanten Straßenbau im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe (RP). Die dafür nötige Vollsperrung der L597 war zunächst bis Ende Oktober geplant. Doch das wird laut RP länger dauern.

"Unvorhersehbare technische Probleme" habe es bei den Arbeiten gegeben, so die Behörde. Daher musste man die Pläne für die weitere Ausführung überarbeiten. Daraus ergibt sich, dass die Vollsperrung der L597 etwa vier Wochen länger aufrechterhalten werden muss. Also bis Ende November. Die Umleitungsstrecke, so das RP, sei ausgeschildert. Im Wesentlichen wird der Verkehr, der von der A656 in Richtung Edingen-Neckarhausen kommt, über Mannheim-Seckenheim geführt, der entgegengesetzte Verkehr über Neu-Edingen und Mannheim-Friedrichsfeld.

Weitere Informationen zu der Baumaßnahme finden sich auf der Internetseite des RP.