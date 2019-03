Von Axel Sturm

Ladenburg. Shanice Porkar darf ihren Traum weiterleben. Nachdem sich die 18 Jahre alte Ladenburgerin bei der Vorauswahl der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) am Bodensee durchgesetzt hatte, machte sie am Wochenende auch beim Recall in Ischgl/Tirol eine gute Figur. Erneut konnte sie Musik-Produzenten Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Oana Nechiti und Xavier Naidoo überzeugen und ergatterte sich eines der begehrten Flugtickets nach Thailand. Hier findet mit dem Auslands-Recall die nächste Auswahlrunde statt, die am Samstag im Fernsehen zu sehen ist.

"Ich laufe derzeit nur noch mit einem breiten Lächeln durch die Gegend", sagt Shanice. "Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, wenn man erfährt, dass die nächste Runde wartet." Sie sei schon auf der Straße von ihr völlig Fremden erkannt worden, die um ein Autogramm baten und ihr die Daumen drückten.

Dass Shanice zu den 25 Besten bei DSDS gehört, die ein Ticket nach Thailand erhalten haben, macht auch die Eltern stolz. Vater Hassan und Mutter Nicole werden ebenfalls oft angesprochen, weil ihre Tochter derzeit auf einer musikalischen Erfolgswelle reitet. "Shanice ist viel selbstbewusster geworden, der Erfolg hat sie stärker und sicherer gemacht", sagt Nicole Porkar, die ihre Tochter unter anderem nach Ischgl begleitete, weil sie bei der Aufzeichnung der Sendung noch nicht volljährig war. Mittlerweile hat Shanice ihren 18. Geburtstag gefeiert, nach Thailand ging es daher ohne Mama.

Die Zeit im Nobelskiort Ischgl war für die 42 DSDS-Teilnehmer kein Zuckerschlecken. "Wenn jemand meint, man kann ohne Übung eine solche Herausforderung anpacken, der täuscht sich gewaltig", sagt Shanice. Gesangstrainer Prince Damien ließ keinen Fehler durchgehen und sprach die Schwächen in den Übungsstunden offen an. Die eine oder andere Träne konnte Shanice nicht unterdrücken, denn sie zweifelte zwischendurch an sich, ob sie die nächste Runde erreicht. Zunächst traten die Sänger in Zehnergruppen vor der Jury an und trugen einen Song ihrer Wahl vor.

Danach wurde die erste Entscheidung getroffen, wer in Ischgl bleiben durfte und wer nach Hause fahren musste. Shanice durfte auch deswegen bleiben, weil Chefjuror Dieter Bohlen von den Fähigkeiten der Ladenburgerin überzeugt war. "Ich habe die Kandidatinnen und Kandidaten mehrfach angeschaut, aber Du bist mir extrem aufgefallen", sagte Bohlen. Auch in der nächsten Runde - diesmal trat ein Trio vor der Jury auf - wurde auf jede Kleinigkeit geachtet.

Doch Shanice glänzte erneut mit ihrer Stimme und ihrem rhythmischen Auftritt. Und so erhielt sie das Flugticket nach Thailand. Da war auch die Freude bei ihren Klassenkameraden am Weinheimer Helen-Keller-Schule und bei den Tänzerinnen ihrer Tanzgruppe groß. Sehr stolz auf seine Schwester ist auch Kian (11), der irgendwann einmal selbst bei DSDS mitmachen will.

In Thailand findet eine Live-Motto-Show statt. Musik-Produzent Bohlen bereitete die Gewinner daher schon in Ischgl auf die kommenden Aufgaben vor. "Ihr seid natürlich nicht zum Hängematten testen dort, sondern ihr müsst wirklich etwas tun", sagte er. Angst, es in der Motto-Show zu vermasseln, hat Shanice keine. "Ich hoffe, die Geschichte ist noch nicht zu Ende geschrieben. Aber ich bin jetzt schon megastolz und ich wünsche mir, dass mein Grinsen noch ein Weilchen anhalten wird", sagt sie. Kleinere Angebote für erste öffentliche Auftritte hat sie zumindest bereits erhalten.

Info: Am Samstag, 9. März, tritt Shanice um 14 Uhr im "Jump4all Center" (Industriestraße 5, Ladenburg) auf. Der Eintritt ist frei. Um 20.15 Uhr zeigt RTL dann die Sendung aus Thailand.