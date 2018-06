Ladenburg. (stu) Die Mitglieder des Bundes der Selbstständigen (BdS) blickten bei ihrer Jahreshauptversammlung im Nebenzimmer der Cronberger Mühle optimistisch in die Zukunft. "Wir sind auf einem guten Weg der Zusammenarbeit", sagte Vorsitzender Christoph Ehry, der sich allerdings auch nicht scheute, kontroverse Themen anzusprechen.

Der BdS hat für das Altstadtfest am 8. und 9. September einen verkaufsoffenen Sonntag beantragt. Bekanntlich gehöre das Altstadtfestwochenende den Vereinen, die mit den Einnahmen ihre Aktivitäten finanzieren. Auch Ehry räumte ein, dass es sich bei der Antragsstellung um ein "sensibles Thema" handelt. Er sicherte den Vereinen und Flohmarkthändlern zu, dass der verkaufsoffene Sonntag nicht in Konkurrenz zum Altstadtfest stehen soll.

"Wir brauchen nur Platz für einen kleinen Durchgang, damit die Kunden die Geschäfte erreichen", sagte Ehry. In den Läden gibt es keinen Ausschank, und auch ein Verkauf vor den Geschäften findet nicht statt. Die Interessen der Vereine hätten Vorrang, meinte Ehry, das Vorhaben sei mit der Verwaltung abgestimmt. Allerdings müsse der Gemeinderat dem Wunsch noch zustimmen.

Ebenfalls anwesend bei der Versammlung war Bürgermeister Stefan Schmutz, der das ausgearbeitete Stadtmarketingkonzept wieder aktivieren und auch das Thema "fehlende Parkplätze" in der Altstadt auf die Agenda setzen will. Ehry rechnete vor, dass noch über 100 Parkplätze in der Altstadt fehlen würden. Begrüßt wurde auch die Stelle in der Stadtverwaltung, die sich um Wirtschaftsförderung und ein professionelles Stadtmarketing kümmern soll.

Lobende Worte gab es auf der Jahreshauptversammlung auch zur Ladenburg-App, die bereits 2000 mal heruntergeladen wurde, wie Renate Henseler-Sohn, BdS-Sprecherin der Sparte Handel, anmerkte. Sie forderte alle Mitglieder auf, sich auf dieser zukunftsweisenden Plattform zu präsentieren.

Auch sie berichtete von einer "sensationellen Entwicklung". Noch nie kauften so viele Tagestouristen ein wie derzeit. Die Läden seien "extrem voll", was auch mit dem florierenden Wohnmobilplatz zusammenhängt. "Die ’Wohnmobilisten’ sind zahlungskräftig - und sie lassen Geld in den Geschäften und in den Gaststätten. Wir empfehlen eine Ausweitung des Wohnmobilplatzes", so Henseler-Sohn.

Für sie ist Ladenburg ein interessanter Standort. "Wir haben - außer dem Röser-Laden - keine Leerstände in der Innenstadt. Das ist ein großer Unterschied zu den Nachbarkommunen", sagte die Inhaberin des Modehauses Sohn. Es hätten sich sogar in den letzten Wochen drei "tolle Geschäfte" neu angesiedelt. Henseler-Sohn hofft, dass die Ladeninhaber dem BdS beitreten.

Der Sprecher der Sparte Handwerk, Christian Vögele, berichtete gut gelaunt, dass die Auftragsbücher der Handwerker voll seien. Auch die Aktionen des BdS kamen hervorragend an. Der "Red Friday" sei mit 63 teilnehmenden Betrieben sogar "gigantisch" gewesen.

Bei den anstehenden Wahlen konnte die Vorstandschaft wieder komplettiert werden. Ines Kasimir erklärte sich bereit, die Kassenführung zu übernehmen. Mit Elke Jost-Diemer ist als externes, bezahltes Vorstandsmitglied eine neue Schriftführerin gefunden.

Der im letzten Jahr neu gewählte Vorsitzende Christoph Ehry blickte auf eine harmonische Zusammenarbeit im Vorstand zurück.