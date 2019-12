Ladenburg. (stu) Die Industriebetriebe im Westen der Stadt wie das Chemieunternehmen Reckitt Benckiser wären auch über die Schiene zu erreichen. Zwar fährt auf der Bahnstrecke seit über 30 Jahren kein Güterzug mehr, aber die Gleisanlagen sind offiziell nicht stillgelegt. Das soll sich jetzt ändern. Wie Bürgermeister Stefan Schmutz in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses berichtete, werden die Gleisanlagen in den kommenden Wochen zurückgebaut.

Nun konkretisierte die Stadtverwaltung die Planungen in einer Pressemitteilung. Die Firma InduRec sei von Panattoni Europe beauftragt worden, die Gleisanlagen zum ehemaligen Werksgelände Reckitt Benckiser im Industriegebiet Altwasser vollständig zurückzubauen. Die Arbeiten werden in mehreren Teilabschnitten vorgenommen.

Mit dem ersten wird am Montag, 9. Dezember, begonnen. Bis 18. Februar 2020 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Es könne zu Verkehrsbehinderungen kommen, über die die Stadt im Vorfeld informieren will. Die Demontage- und Transportarbeiten mit Gerät würden ausschließlich im Bereich des Gleiskörpers stattfinden. Weitestgehend sollen die Verladetätigkeiten direkt am ehemaligen Gleiskörper stattfinden.

Das Gelände gehört der Stadt – und die hat für die Streifen schon Planungen, die in der Ausschuss-Sitzung aber nicht konkretisiert wurden. Bei der Bürgerversammlung zum geplanten Radwegenetz wurde mehrfach vorgeschlagen, dass die Flächen für neue Radwege genutzt werden könnten, um Ladenburg an den Fahrradschnellweg zwischen Heidelberg und Mannheim anzubinden.