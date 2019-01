Von Axel Sturm

Ladenburg. Die Etatberatungen gingen am Mittwoch in die nächste Runde: Der Gemeinderat befasste sich mit den Haushaltsstellen der Einzelpläne 5 bis 9. Beim Einzelplan 5 ging es um die Themen "Gesundheit, Sport und Erholung". Hierfür werden Ausgaben in Höhe von 2,3 Millionen Euro erwartet. Das Investitionsvolumen soll im Jahr 2019 rund 450.000 Euro betragen. Über den Bau der Dreifeld-Sporthalle im Bereich des Römerstadions wurde nicht konkret gesprochen, denn zuvor steht erst einmal die Standortfindung an.

Hierfür muss noch ein Gutachten in Auftrag geben werden, was bereits in der nächsten Sitzung des Technischen Ausschusses am Mittwoch, 23. Januar, erfolgen soll. Der Bau der Sporthalle wird also ernsthaft vorangetrieben. Die Ratsmehrheit folgte auch dem Vorschlag der SPD, die Einrichtung einer LED-Fluchtlichtanlage auf dem Rasenplatz Ost mit einen Sperrvermerk zu versehen. Es könnte nämlich durchaus sein, dass dieser Platz der Sporthalle weichen muss.

Weitere Investitionen stehen im Römerstadion an. Das Hauptrasenspielfeld soll im Frühjahr erneuert werden. Dafür wurden 100.000 Euro veranschlagt. Die Ratsmitglieder waren sich einig, dass auf die fachmännische Pflege des neuen Rasenplatzes viel Wert gelegt werden müsse. Mit der Nachbarkommune Edingen-Neckarhausen laufen derzeit Gespräche, ob der Fuhrpark der Nachbargemeinde für die Pflege der Rasenplätze gemeinsam genutzt werden kann. Der Antrag der SPD-Fraktion, die Mittel für die Rasenpflege von 13.000 Euro auf 23.000 Euro zu erhöhen, fand ebenfalls eine Mehrheit.

Abgelehnt wurde hingegen der Antrag der Sozialdemokraten, für ein Gutachten 10.000 Euro bereitzustellen, um ein aktuelles Nutzungskonzept für das Stadion von einer Beratungsfirma erarbeiten zu lassen. "Wir wissen selbst, wo der Schuh drückt", meinte CDU-Stadtrat Günter Bläß. Er hielt die Einschaltung eines externen Büros für entbehrlich.

Im Einzelplan 5 ist auch die Umgestaltung des Benzparks abgebildet, und für die Planung des "grünen Boulevards" in der Nordstadt wurden Mittel eingestellt. Schmutz plant für diese Gestaltungsmaßnahme ein Bürgerbeteiligungsverfahren, denn es ist ihm ein Anliegen, ein Quartier mit einer hohen Aufenthaltsqualität zu bauen, von dem nicht nur Nordstadtbewohner profitieren sollen.