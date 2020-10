Vor der Wärmezentrale der Pfalz-Werke in der Nordstadt trafen sich 20 Bauherrenfamilien, die über den neuesten Stand in Sachen Wärmelieferung von Projektleiter Withold Kreutz (l.) informiert wurden. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Für die Wärmeversorgung der Nordstadtgebäude ist die Ludwigshafener Firma Pfalzwerke verantwortlich. Sie schloss mit der Stadt Ladenburg einen Wärmelieferungsvertrag ab. Für das Rohrnetz im Neubaugebiet, in dem rund 1500 Neubürger eine neue Heimat finden werden, ist hingegen die Stadt Ladenburg verantwortlich. Die Wärmeerzeugung liegt in den Händen der Pfalzwerke, die am Rande der Nordstadt ein gasbetriebenes Blockheizkraftwerk mit unterstützenden Gasbrennwert-Kesseln gebaut hat. Mit der Lieferung der Wärme gab es – auch coronabedingt – allerdings Verzögerungen. Das hat einige Bauherrn im Wohngebiet verunsichert und teilweise sehr verärgert. Auch die Kommunikation mit den Pfalzwerken wurde mehrfach kritisiert.

Fakt ist, dass es bei der Installation der Blockheizkraftwerke (BKW) Verzögerungen gibt. Die von ihnen produzierte Wärme können die Pfalzwerke noch nicht ins Nahversorgungsnetz speisen. Der Endausbau soll erst Mitte Februar fertig sein. Bei einem Vororttermin mit der RNZ Mitte August sagte Pfalzwerke-Projektleiter Witold Kreutz noch, dass am 15. November die Wärme fließen wird. Auch er sah damals Verbesserungsmöglichkeiten in der Kommunikation und kündigte Optimierungen an. Dieses Versprechen haben die Pfalzwerke nun eingelöst: Weil der 15. November nicht gehalten werden kann, gab es erneut Gesprächsbedarf – und zwar vor Ort.

Noch wird in der Heizzentrale keine Wärme produziert, obwohl die ersten zwei Häuslebauer ihr neues Reich schon bezogen haben. Vor deren Häuser stehen mobile Wärmestationen, sogenannte strombetriebene "Hot Boys", die den Familien Wärme für die Heizung und das Warmwasser liefern. Die Stromkosten dafür übernehmen die Pfalzwerke.

"Wir haben Transparenz versprochen, und die wollen wir auch liefern", sagte die Kommunikationschefin der Pfalzwerke, Susanne Becker, beim Ortstermin. Ihr sind die Beschwerden einiger Bauherren zu Ohren gekommen. Daher verschickte sie schon vor zwei Wochen ein Schreiben mit dem aktuellen Baustand an die Kunden. Zusätzlich gab es noch eine Einladung zur Infoveranstaltung vor Ort. "Im persönlichen Gespräch ist manch ein Problem schnell zu lösen", sagte Becker.

Über 20 Bauherrenfamilien kamen zu dem Termin. Der technische Projektleiter Thomas Neri stand für Fragen zur Verfügung. Zwar können die Blockheizkraftwerke erst im nächsten Jahr in Betrieb gehen, und durch Corona gab es Lieferverzögerungen. Aber eine Ersatzlösung werde gewährleisten, dass in der Zentrale ab sofort Wärme erzeugt werden kann. Geräte vor den Häusern seien dann nicht mehr notwendig.

Derzeit wird das Versorgungsnetz gereinigt und entlüftet, nur so könne eine störungsfreie Wärmeversorgung garantiert werden. Neri wehrte sich gegen den Verdacht, dass die Wärmezentrale erst später in Betrieb genommen werden soll, weil sie wegen der geringen Abnahmemengen derzeit nicht wirtschaftlich sei. "Ob wir mit Hot-Mobilen oder großen Geräten Wärme erzeugen, das gibt sich nichts. Es kostet uns das gleiche Geld", sagte er. Den Häuslebauern ist letztendlich egal, wie die Wärme erzeugt wird – "Hauptsache sie kommt überhaupt", sagte ein Bauherr der RNZ.

Auch Frank Stehle, dessen Tochter in der Nordstadt ein Häuschen baut, war mit der Veranstaltung zufrieden. "Der Buschfunk in der Nordstadt funktioniert zwar recht gut, aber es ist immer besser, wenn man mit den Fachleuten direkt reden kann", fand der Vater der Bauherrin. Auch Lucas Juhl, der mit seiner Familie bald in das eigene Haus einziehen will, war mit der Veranstaltung zufrieden: "Die Pfalzwerke haben sich wirklich gut vorbereitet. Themen, die den künftigen Bewohnern unter den Nägeln brennen, wurden aufgegriffen und erklärt." Ihm ist wichtig, dass die offene Kommunikation beibehalten wird.

Info: Die nächste Informationsveranstaltung der Pfalzwerke in Ladenburg ist am 27. November im Domhofsaal des Rathauses geplant – vorausgesetzt die Pandemie lässt es zu.