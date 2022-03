Ladenburg. (krs) Das "Beat and Eat"-Festival geht in die zweite Runde. Die Hirschberger Konzert- und Eventagentur Demi Promotion kündigt auch für die Ladenburger Festwiese wieder Veranstaltungen an. Insgesamt stehen in Weinheim und der Römerstadt schon fünf Shows fest, weitere sollen folgen. In der Römerstadt macht Comedian Oliver Pocher am Donnerstag, 18. August, den Anfang. Er tritt mit seinem Programm "Oliver Pocher – Live 2022" auf der Festwiese auf. Am Tag darauf verwandelt sich die Festwiese in eine Mallorca-Party mit Ikke Hüftgold HONK!, Stefan Stürmer und weiteren, kündigt der Veranstalter an.

"Den Menschen in der Region wollen wir ein Stück Kultur zurückgeben, das Programm hält für jeden Geschmack etwas bereit. Die Besucher können sich auf einen bunten Mix aus regional & national bekannten Künstlern, Comedians und Motto-Events freuen und wir freuen uns bei den Besuchern neue Eindrücke, schöne Momente und bleibende Emotionen zu schaffen", kündigt Demi Promotion--Geschäftsführer Dennis Gissel in einer Mitteilung an.

Bereits 2021 waren die "Beat and Eat"-Veranstaltungen in der Römerstadt erfolgreich, es traten Comedian Faisal Kawusi und Rapper und Sänger Alligatoah auf der Festwiese auf. Das coronabedingte Konzept mit Picknickdecken und Liegestühlen sowie Bewirtung per App am Platz kam ebenfalls gut an. Anders als im vergangenen Jahr soll es 2022 nicht nur Liegestühle für das Publikum geben, sondern auch Lounges, VIP-Plätze auf der Bühne, Stehplätze, kleine aufblasbare Pools bei der Mallorca-Party.

Die Ticketpreise für das Programm von Oliver Pocher beginnen bei rund 34 Euro und steigern sich auf bis zu knapp 1330 Euro für die VIP-Lounge mit zehn Leuten. Ein Pool für fünf Feierwillige bei der Mallorca-Party kostet 404,99 Euro, ein einzelner Stehplatz bei der Veranstaltung knapp 22 Euro.

Info: Tickets und weitere Informationen gibt es im Internet unter www.beatandeat.net.