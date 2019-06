Ladenburg. (stu) Die Situation bei der Kleinkindbetreuung in Ladenburg ist angespannt. Das räumte Bürgermeister Stefan Schmutz in der Sitzung des Technischen Ausschusses am Mittwochabend ein. Es sei schwierig, geeignete Räume zu finden. Jetzt hat die Stadt in der Scheffelstraße aber die Möglichkeit erhalten, eine Wohnung anzumieten.

Im Gebäude befindet sich die Arztpraxis Ahrens und Gonzalves, die weiterhin im Erdgeschoss praktiziert. Der Eigentümer des Gebäudes, Ausschuss-Mitglied Dr. Peter Hilger, beteiligte sich wegen Befangenheit nicht an der Diskussion. Er sagte der RNZ aber schon vor einigen Wochen, dass er es sehr begrüßen würde, wenn das Betreuungsangebot für Kleinkinder verbessert werde. Gerne wolle er dazu einen Beitrag leisten.

Die Räume der ehemaligen Wohnung der Familie Hilger sind geeignet, um neun Betreuungsplätze einzurichten. Das Interesse ist groß, meinte Bürgermeister Schmutz, der dem Ausschuss die Zustimmung zur Umnutzung empfahl. Der Verwaltungsvorschlag wurde dann auch einstimmig angenommen. Der Umbau soll bald beginnen.