Ladenburg. (stu) Einen Waldkindergarten auf einem Grundstück im Gewann Wasserbett genehmigte der Technische Ausschuss am Mittwoch. Auf der ehemaligen Blumenwiese der einstigen Gärtnerei Blaeß werden eine Streuobstwiese angelegt und ein Aufenthaltswagen aufgestellt. Den Wagen bezuschusst die Stadt mit 35.000 Euro.

Der ursprüngliche Ideengeber des Waldkindergartens habe sich zwar zurückgezogen, aber der Verwaltung ist es gelungen, einen neuen Betreiber zu finden. Im neuen Waldkindergarten werden 15 Kinder betreut. Der Betrieb der Einrichtung soll schon Anfang 2020 starten.

"Das ist eine ganz spannende Geschichte, der man nur zustimmen kann", meinte Stadtrat Max Keller (Grüne), was alle anderen stimmberechtigten Mitglieder ähnlich sahen. Sie erteilten einmütig die Genehmigung. Erfreuliche Nachrichten gibt es auch für die Eltern der Kleinsten. In den "Unverpackt-Laden" am Marktplatz, der in Kürze umzieht, kommt eine Kindertagespflegestätte. Neun Kinder im Alter unter drei Jahren werden hier künftig betreut. "In den letzten Wochen haben wir 18 Plätze zur Verfügung gestellt. In Ladenburg wird der Rechtsanspruch nun erfüllt", so Bürgermeister Stefan Schmutz. Keine Kommune im Kreis sei in Sachen U 3-Betreuung besser aufgestellt, sagte er stolz.

Schmutz informierte zudem über den Abriss der St.-Johannes-Kirche in der Weststadt noch in diesem Jahr. Danach soll der dortige St. Johannes-Kindergarten erweitert werden. Auch hier entstehen neue U3-Betreuungsplätze. Dem Thema Ganztagesbetreuung nimmt sich der Kindergartenträger Caritas an.