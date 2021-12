Von Axel Sturm

Ladenburg. Sieben Metzgereien gab es in den 1970er Jahren noch in der Altstadt, und die älteren Ladenburger können sich sicher noch an die Metzgereien Bertold, Wolf, Söhn, Mayer oder Prior erinnern. In den Schlachthäusern wurde noch eigenhändig Wurst produziert, und damals war es noch erlaubt, das Vieh in der eigenen Metzgerei zu schlachten. Diese Zeiten sind längst vorbei.

Nun hat mit der Metzgerei Schäfer am Marktplatz der letzte Metzger in Ladenburg die Geschäftsschließung zum 1. Januar 2022 angekündigt. Die Filiale in Schriesheim hatte Manfred Schäfer bereits zum Jahresanfang 2021 geschlossen. Er traf damit eine Entscheidung, die aus seiner Sicht "die vernünftigste ist", die ihm aber sehr schwer fiel. "Ich werde meinen treuen Kunden vermissen, die hier seit 2004 regelmäßig eingekauft haben."

Manfred Schäfer (r.) wird Sohn Christian in der Dossenheimer Metzgerei unterstützen und einen Lieferservice für Ladenburg anbieten. Foto: Sturm

Schäfer war zuvor 15 Jahre in der Kirchenstraße mit einer eigenen Metzgerei vertreten. Als die Metzgerei Prior im Jahr 2004 zum Kauf angeboten wurde, zog Schäfer mit seinem Betrieb an den Marktplatz um. In der Wurstküche bereitete er das Fleischangebot vor, und die Wurstauswahl war riesig. Bis zu 80 verschiedene Sorten Wurst produzierte der Metzgermeister selbst.

"Eine Metzgerei in dieser Größenordnung alleine zu führen, kostet viel Kraft", erzählte Schäfer. "Ich bin jetzt 63 Jahre alt und musste mir überlegen, wie es weitergehen soll." Er traf zusammen mit seinem Sohn Christian, der die Metzgerei Schäfer in Dossenheim führt, die Entscheidung, "einen Schnitt in Ladenburg zu machen". Manfred Schäfer wird ab Januar seinen Sohn in Dossenheim unterstützen, denn ganz zur Ruhe will er sich noch nicht setzen. "Das ist eine gute Lösung für mich", findet Schäfer, der anbieten kann, die Kunden in Ladenburg weiterhin mit Fleisch und Wurst zu versorgen. Ab einer Bestellung von 30 Euro liefert Manfred Schäfer die in Dossenheim produzierte Ware donnerstags an die Ladenburger Bestelladressen.

Schäfer blickt dankbar auf eine erfolgreiche Zeit in der Römerstadt zurück. Das veränderte Einkaufsverhalten konnte aber auch er nicht beeinflussen. Die Einkaufsmärkte haben heute alle eine eigene Metzgerei, hier gibt es umfangreiche weitere Angebote wie angeschlossene Bäckereien, und nicht zuletzt können die Kundinnen und Kunden mit ihrem Auto direkt vor dem Einkaufsmarkt fahren. Dass die Altstadt in Ladenburg für alle Einzelhändler ein schwieriges Pflaster ist, wird auch vom Bund der Selbstständigen immer wieder betont. Viele Lebensmittelgeschäfte haben schon in der Altstadt ihre Geschäfte geschlossen.

Betriebe, die Kunden anlockten, wie beispielsweise der "Kristallfluss", zogen aus Ladenburg weg. Auch Schäfer zählte zu den Kritikern, als in 2009 ein großes Einkaufszentrum vor der Altstadt entstand. Ihm war damals schon klar, dass diese Entscheidung den Geschäften in der Altstadt nicht guttun wird. "Ein Hauptgrund für die Schließung ist das aber nicht", sagte Schäfer, der in Ladenburg auch in der Vereinswelt fest verwurzelt ist. Er lieferte seine Waren an zahlreiche Vereine für deren Feste und beteiligte sich an der Gastronomie beim Drachenbootfestival. Seine Catering-Abteilung war gefragt. Die Metzgerei Schäfer konnte Veranstaltungen für bis zu 1800 Personen organisieren. Natürlich riss auch der Ausfall der letzten Altstadtfeste ein Loch in die Kasse. "Es sind viele Mosaiksteinchen, die weggebrochen sind", meinte Schäfer. Er hätte sich einen intensiveren Strategieaustausch der Einzelhändler mit der Stadtverwaltung gewünscht, aber letztendlich sei jeder Unternehmer selbst verantwortlich für seine Entscheidungen, liegt es Schäfer fern, "einen Sündenbock zu suchen". Er habe den Betrieb verkauft, und es sei sicher, dass hier zukünftig keine Lebensmittel mehr verkauft werden. Was der Käufer mit dem Laden und die dahinter liegende Produktionsstätte genau vorhat, konnte Schäfer nicht sagen.

Bedauert wird die Schließung der letzten Ladenburger Metzgerei auch von Bürgermeister Stefan Schmutz. "Es liegt im Interesse aller, dass die Altstadt und insbesondere der Bereich um den Marktplatz von einer Vielzahl unterschiedlicher Einzelhändler und Gewerbetreibender belebt wird", teilte Schmutz mit. Besonders traurig über die Schließung ist die frühere Inhaberin der Metzgerei, Elli Prior. Mit ihrem Mann Erwin übernahm sie 1969 die damalige Metzgerei Müller und machte die Metzgerei zu einer Institution. "Die Schließung schmerzt doch sehr", sagte Elli Prior, die heute noch im Dachgeschoss des Geschäftshauses am Marktplatz wohnt.

Sie selbst verbrachte als Chefin des Verkaufs unzählige Stunden hinter der Ladentheke. Damals, als es noch keine Einkaufsmärkte gab, kauften die Menschen noch regelmäßig bei ihrem Metzger ein. "Obwohl es damals sieben Metzgereien gab, konnten wir alle gut leben", bedauert auch sie, dass sich die Einkaufskultur stark verändert hat. Der Verkauf der Metzgerei Prior an Schäfer sicherte den Fortbestand, was ganz im Sinne von Elli und Erwin Prior war. "Nicht nur ich, gerade die vielen älteren Kunden bedauern die Schließung der Metzgerei Schäfer sehr", sagte die Ex-Geschäftsfrau der RNZ. Sie wird den Wurstgeruch im Treppenhaus bald vermissen.