Ladenburg. (stu) Genauso effektive Sitzungen des Technischen Ausschusses (TA) wie im vergangenen Jahr wünschte sich Bürgermeister Stefan Schmutz auch für 2020. Und in der Tat: Die Mitglieder befassten sich am Mittwoch mit zwölf Tagesordnungspunkten, und bis auf eine Ausnahme wurden die Verwaltungsvorschläge alle angenommen.

Der Knackpunkt war erneut ein Mehrfamilienhauses im Alemannenweg, das die TA-Mitglieder wegen der massiven Bauweise bereits im April 2019 abgelehnt hatten. Diese Auffassung vertrat auch die Baurechtsbehörde, die den Bau des Gebäudes mit acht Wohneinheiten ebenfalls ablehnte. Der Bauherr setzte sich danach mit den Verantwortlichen im Landratsamt zusammen, um deren Vorgaben in die neue Planung einfließen zu lassen. Diese legte der Bauherr nun den TA-Mitgliedern zur erneuten Entscheidung vor. Weil die Planungen den rechtlichen Vorgaben entsprechen, empfahl die Verwaltung, dem veränderten Bauvorhaben jetzt zuzustimmen. Allerdings sahen die TA-Mitglieder keinen Grund, ihre erste Entscheidung zu revidieren. Nach wie vor sei die Bebauung zu massiv, das Gebäude noch zu hoch und die Parkplätze könnten nur schwer angefahren werden.

"Uns werden falsche Tatsachen vorgespielt; veralbern lasse ich mich nicht", sagte SPD-Stadtrat Steffen Salinger und lehnte das Bauvorhaben ebenso ab wie alle anderen TA-Mitglieder. Nur Bürgermeister Schmutz stimmte der veränderten Fassung zu, denn sie entspreche den Vorgaben, die der Bauherr vom Baurechtsamt aufgetragen bekommen hatte.

Schmutz gab zu bedenken, dass die Ablehnung des TA wohl nicht Bestand haben wird. Das fehlende Einvernehmen werde eben durch die Baubehörde in Heidelberg ersetzt.

Ansonsten gab es zu "Bausachen" keine kontroversen Diskussionen. Dem Bauantrag für den Neubau des Kinderheims Mirabelle am Neuweg wurde einstimmig zugestimmt. Das Kinderheim der Arbeiterwohlfahrt soll jetzt schnell auf den neusten Stand gebracht werden, um den baulichen und brandschutzrechtlichen Bedürfnissen zu entsprechen.

Die TA-Mitglieder begrüßen es in aller Regel auch, wenn in der Altstadt neuer Wohnraum geschaffen wird. In Altbeständen ist das nicht immer einfach, die Altstadtsatzung macht genaue Vorgaben, an die sich die Bauherren halten müssen. Manche seien stur, andere sehr kooperativ, sagte Grünen-Stadtrat Max Keller, der die Investoren eines Marktplatzhauses lobte, weil sie beim Dachausbau die Anregungen des Ausschusses und die Ratschläge des Stadtbildpflegers Egon Lackner berücksichtigten.

Veränderungen in der Altstadt werden wohl auch künftig kontrovers diskutiert. Den Verlust von Wohnraum in einem Gebäude in der Kirchenstraße bedauerte die Grünen-Stadträtin Jenny Zimmermann. Angelika Gelle (SPD) fand, die Nutzungsänderung zur Einrichtung einer Praxis für Kinder- und Jugendpsychotherapie für Ladenburg sei ein "absoluter Gewinn". Jetzt müssten betroffene Eltern mit den Kindern nicht Hilfe in den Nachbarorten suchen, sondern könnten in Ladenburg bleiben, meinte die Kindergartenleiterin. Sie stimmte ebenso wie alle anderen TA-Mitglieder der Nutzungsänderung zu.