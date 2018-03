Von Axel Sturm

Ladenburg. Bürgermeister Stefan Schmutz sprach von einem "besonderen Haushalt", der den Entscheidungsträgern als Vorentwurf seit einigen Tagen vorliegt. Es ist der erste Etat, den der Bürgermeister unter seiner Verantwortung präsentiert und der letzte, an dem Stadtkämmerer Claus Hessenthaler mitwirkte. Der Herr der Zahlen im Rathaus geht im Juli in Ruhestand. 36 Haushaltsentwürfe hat Hessentahler erstellt, er hat dem Gemeinderat gute und schlechte Gewerbesteuernachrichten verkündet.

In diesem Jahr liegt der Ansatz der bedeutenden Einnahme bei 5,5 Millionen Euro, 2017 waren es noch 2,8 Millionen. Es gab Jahre, da konnte Ladenburg mit über 15 Millionen Euro an Gewerbesteuer planen. Die Zahlen relativieren sich aber, bleiben letztendlich wegen der komplizierten Umlage doch nur rund 40 Prozent der tatsächlichen Einnahmen im Stadtsäckel.

Zahlen aus dem Haushaltsentwurf 2018 > Personalausgaben: 8,6 Millionen Euro > Kindertagesstätten: 1,8 Millionen Euro > Schulen (laufender Betrieb): 1,5 Millionen Euro > Sporthallen und Römerstadion: 670.000 Euro > Unterhaltung Straße: 640.000 Euro > Grünflächen: 600.000 Euro > Freibad: 400.000 Euro > Stadtbibliothek: 320.000 Euro > Musikschule: 260.000 Euro > Straßenreinigung: 260.000 Euro > Feuerwehr: 240.000 Euro > Friedhofswesen: 190.000 Euro > Lobdengau-Museum: 185.000 Euro > Altstadtfest: 50.000 Euro > Weihnachtsmarkt: 28.000 Euro

Das Umlageverfahren trägt dazu bei, dass gewerbesteuerstarke Kommunen die gewerbesteuerschwachen unterstützen. Es entsteht daher ein Stück mehr Verteilungsgerechtigkeit. Ladenburg ist seit vielen Jahren eine der Kommunen im Kreis, die sich über sprudelnden Steuereinnahmen freuen konnten. Nach dem Wegzug von Reckitt Benckiser nach Polen aber hat die Stadt ihren stärksten Steuerzahler verloren. Nun profitiert auch sie vom Umlageverfahren, denn der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, die Kreisumlage und die Schlüsselzuweisungen des Landes lassen die Stadt handlungsfähig bleiben.

Stadt muss für Aufgaben keinen Kredit aufnehmen

Hessenthaler muss bei der Erstellung des Etats zwischen Pflichtaufgaben und freiwilligen Leistungen unterscheiden. Zur Pflicht gehören etwa die Aufrechterhaltung des Schulsystems, die Umsetzung der Betreuungsansprüche für Kinder, die Aufrechterhaltung des Feuerwehrwesens. Zur Kür wiederum der heiß diskutierte Sporthallenneubau.

Dass sich die Probleme der Vereine wegen der fehlenden Hallenkapazitäten aber immer mehr bemerkbar machen, weiß Bürgermeister Schmutz. Bei der mittelfristigen Finanzplanung setzt er daher ein Zeichen: Fünf Millionen Euro sind für die Unterhaltung der Sporthallen und einen angestrebten Neubau eingeplant. 2018 sieht Schmutz als Jahr der Konzeptfindung, denn er will endlich wissen, wie die gewünschte Halle ausgestattet werden soll. Die Machbarkeitsstudie wird mit den Vereinen erarbeitet.

Ladenburg ist eine Kommune, in die mehr Menschen hineinfahren, um zu arbeiten, als hinaus. Die Umsatzzahlen der Unternehmen, die der Kämmerer vor der Planerstellung stets abfragt, sind erfreulich gut. "Auch wir in Ladenburg profitieren von der guten wirtschaftlichen Situation in Deutschland", sagt Bürgermeister Schmutz. Die Befürchtung, dass nach dem Wegfall der Gewerbesteuer von Reckitt Benckiser ein Nothaushalt erstellt werden müsse, bewahrheitete sich nicht. "Wir haben eine stabile Grundlage, um unsere Aufgaben zu erfüllen", sagt Schmutz.

Die erfreulichste Nachricht am Haushalt ist, dass keine Kredit aufgenommen werden muss. Im Gegenteil: Der Verwaltungshaushalt ist so gesund, dass nach vielen Jahren wieder Zuführungen in den Vermögenshaushalt erfolgen werden. Dem Vermögenshaushalt, in dem die Investitionen abgebildet werden, werden 2,2 Millionen Euro zugewiesen. Aus der Rücklage werden 5,3 Millionen Euro entnommen, dort stehen dann noch 8,2 Millionen Euro.

Auch die Grundstücksverkäufe in der Nordstadt tun dem Haushalt gut. Sechs Millionen Euro Einnahmen hat Kämmerer Hessenthaler eingeplant. Schmutz, der im Wahlkampf die Haushaltskonsolidierung zu einem Kernthema gemacht hatte, ist zufrieden, dass die Stadt ihren Schuldenstand um rund 450.000 Euro verringern kann. Die Pro-Kopf-Verschuldung fällt von 834 auf 794 Euro.

Erfreulich ist auch, dass dem Rat derzeit keine Steuererhöhungen vorgeschlagen werden müssen. Während in vielen Kommunen die Gewerbesteuer und die Grundsteuer erhöht wird, bleiben die Bürger der Römerstadt davon zumindest in diesem Jahr verschont. Schmutz schränkt aber ein, dass er keinen Grund sieht, "euphorisch zu werden".

Einsparungen sollen weiterhin einen hohen Stellenwert haben. Schmutz weiß aber auch, dass Investitionen in die Zukunft für die Attraktivität Ladenburgs wichtig sind. Bereits in diesem Jahr werden die Ganztagsbetreuungsplätze von 40 auf 80 verdoppelt. Im Josefs-Kindergarten werden zehn und im Römernest 20 Plätze angeboten, der Verein Pfiffikus wird im Waldkindergarten zehn Betreuungsplätze schaffen.

In diesem Jahr trifft die Verwaltung außerdem bereits die Vorbereitungen für ein neues Bürgerbüro in den Räumen des ehemaligen Reisebüros im Rathauskomplex. "Es wird keine Briefabgabestelle werden, sondern im Bürgerbüro werden Anliegen erledigt", sagt Schmutz. Vier Arbeitsplätze werden eingerichtet, um die Wartezeiten für die Bürger in Grenzen zu halten, wenn sie zum Beispiel einen Reisepass oder Personalausweis abholen wollen.

In diesem Jahr wird auch mit dem barrierefreien Umbau der Bushaltestellen Benzplatz und Ankerplatz begonnen. Bis 2022 müssen alle Haltestellen barrierefrei sein. Außerdem stehen die Umrüstung der Straßenbeleuchtung (280.000 Euro) auf LED und eine LED-Flutlichtanlage im Römerstadion an.

"Wichtige Anliegen" sind Schmutz die Einrichtung von "MAX-Bikestationen", um den Radtourismus zu beleben, die Erneuerung des Aufeld-Spielplatzes und der Bau eines sogenannten "Pumptracks" an der Skateranlage beim Römerstadion. Eine gemeinsame Schulmensa hat Schmutz dagegen nicht mehr auf dem Schirm. Da das Carl-Benz-Gymnasium und die Merian-Realschule nicht zur Ganztagsschule ausgebaut werden, mache dieses Projekt keinen Sinn mehr. Städtische Einrichtungen wie die Musikschule, Jugendzentrum, Stadtbibliothek, Volkshochschule, Stadtarchiv und Lobdengau-Museum müssten sich für die Zukunft aufstellen, sagt Schmutz. Gefreut hat ihn, dass die Volkshochschule ihren Zuschussbedarf deutlich reduzieren konnte. Veränderungen in den städtischen Einrichtungen werden zwar weiterhin nicht ausbleiben. Aber: "Keine Einrichtung ist gefährdet", sagt Schmutz.

Die mittelfristige Finanzplanung bildet die Zukunft der Stadt ab. Weil mit der Umsetzung der Baugebiete Hockenwiese und Nordstadt-Kurzgewann die Bevölkerung um 2000 Menschen anwachsen wird, ist der Ausbau der Infrastruktur nötig. Es müssen Betreuungsplätze zur Verfügung stehen und die Schulen auf mehr Schüler vorbereitet werden. In der mittelfristigen Finanzplanung von 2019 bis 2021 sind daher wichtige Projekte bereits zu sehen. Viel Geld, nämlich 3,2 Millionen Euro, wird für die Kinderbetreuung ausgegeben. Die Astrid-Lindgren-Schule wird erweitert, die Merian Realschule erhält neue Technikräume, die Fassade der Dalberg-Grundschule wird erneuert.

Schmutz weist im Pressegespräch auch darauf hin, dass in die Unterhaltung der Gemeindestraßen investiert werden muss. In diesem Zusammenhang werden die Breitbandkabel eingebracht, damit Ladenburg beim schnellen Internet mithalten kann. Die Kommune muss sich auch auf die Unterbringung von weiteren Flüchtlingen und Asylbewerbern einstellen. 50 Menschen werden 2018 erwartet, Wohnraum steht in städtischen Gebäuden zur Verfügung, die teilweise noch umzubauen sind. Schmutz glaubt nicht, dass die Stadt in einen Neubau investieren muss.

Der Bürgermeister erkennt seine Handschrift im Haushalt 2018 bereits. Zukunftsaufgaben wie die Kinderbetreuung, Schulbauten, das Bürgerbüro und die Hallenproblematik müssten nun zügig angegangen werden.