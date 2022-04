Von Axel Sturm

Ladenburg. Eigentlich ist Petra Klodt eine optimistische Frau. Aber die Vorsitzende des größten örtlichen Vereins, der Ladenburger Sportgemeinschaft (LSV), ist wenig zuversichtlich in Sachen Pächtersuche für die Vereinsgaststätte. Die bisherige Wirtin der Gaststätte "El Greco", Kalliopi Tsiriopoulos, hat ihre gastronomische Tätigkeit in Ladenburg beendet. Man habe sich "einvernehmlich getrennt", bestätigt Klodt auf Anfrage der RNZ. Es seien mehrere Faktoren zusammengekommen, erläutert Klodt weiter, sodass man den Schließungsschritt als beste Lösung ansah. Im Gespräch mit Klodt wird immer deutlicher, dass der Verein bei der Weiternutzung der Räumlichkeiten durchaus offen für Alternativen ist. Eine Kinderbetreuungseinrichtung erscheint derzeit nicht unwahrscheinlich.

Zum einen habe die Corona-Pandemie auch dem El Greco – die Gaststätte hieß bis vor sieben Jahren übrigens noch "Zur Jahnhalle" – zugesetzt. Zusätzlich hatte die Pächterin ein Problem im Familienumfeld. Sie musste wegen der Erkrankung eines Familienmitglieds immer wieder nach Griechenland fliegen, so dass das Lokal immer wieder längere Zeit geschlossen werden musste. Das Gästeaufkommen im El Greco wurde weniger und weniger, sodass die Vorsitzende jetzt die Reißleine zog und den Pachtvertrag nach sieben Jahren vorzeitig auflöste.

Klodt habe Verständnis für die Situation, aber es sei nun mal schlecht für eine Vereinsgaststätte, "wenn mal offen und dann wieder nicht offen ist". Sie bescheinigte der Pächterin, dass sie viel Herzblut in die Gaststätte einbrachte. "Sie hat immer investiert", so Klodt, die beispielsweise den Ausbau des Biergartens als Bereicherung ansieht. Die Wege von der Theke hinunter zum Biergarten sind allerdings lang. Auch dieser "letzte Versuch" konnte die Situation nicht entscheidend verbessern, sagt Klodt.

Viele Vereinsmitglieder, die nach dem Sport in der Turnhalle eigentlich noch zusammensitzen, haben die Gaststätte in den vergangenen Jahren nicht mehr besucht. "Die Beziehung hat einfach nicht mehr gepasst", meint eine Frau aus der Turner-Abteilung. Sie ergänzt, dass man sich deshalb seit geraumer Zeit im LSV-Jugendraum zum gesellschaftlichen Ausklang der Turner-Abende getroffen habe.

Doch wie geht es nun weiter mit der Vereinsgaststätte? Als Petra Klodt vor acht Jahren zur Vorsitzenden gewählt wurde, war das Gaststätten-Problem schon präsent. Nach der langen Ära Renate Bruttel/Rolf Saalmüller, die 2010 den Pachtvertrag kündigten, kehrte nie mehr Kontinuität ein, sagt Klodt.

Eine Pächtersuche gestaltete sich damals schon als schwierig, und das werde wohl auch nicht besser. Es werde immer schwieriger, Gastronomen zu finden, die eine Vereinsgaststätte übernehmen wollen. "Das wird nichts mehr, das sehen auch andere Vorstandsmitglieder so", führt Klodt aus.

Die Pachteinnahmen sind zwar ein Faktor im Etat des Großvereins, aber ausbleibende Pachteinnahmen werfen die LSV nicht um. Nach der Tilgung der meisten Kredite, die für Umbaumaßnahmen gebraucht wurden, steht der Verein seit einigen Jahren auf einem wirtschaftlich stabilen Fundament.

"Wir in der Vorstandschaft denken darüber nach, die Räumlichkeiten anderweitig zu nutzen", sagt Klodt. Derzeit prüfe man einige Optionen. Klodt bestätigt auf Anfrage auch die RNZ-Information, dass der Verein unter anderem darüber nachdenkt, die Gaststättenräume künftig als Betreuungsstätte für Kinder zu nutzen.

Fakt sei, dass in Ladenburg Betreuungsplätze an allen Ecken und Enden fehlen, auf die Eltern schließlich einen Rechtsanspruch haben. "Wir in der Vorstandschaft sind für alles offen, und wir können uns auch vorstellen, dass hier eine Betreuungsstätte entsteht", gibt Klodt an. Alle weiteren Schritte müsse sie aber zunächst noch mit der Gesamtvorstandschaft absprechen, betont sie.

Klodt sei zwar offen für Gespräche, sollte sich ein Gastronom für die Gaststätte bewerben, aber es gehe eher in Richtung Betreuungsstätte bei der Nutzung der Räumlichkeiten. Das wurde im Gespräch immer deutlicher.

Die LSV-Vorsitzende wirbt um Verständnis dafür, dass sie noch nichts Konkreteres zur weiteren Nutzung der Gaststättenräume sagen könne. Es stehen bauliche Prüfungen und eventuelle Umbaumaßnahmen an. Und dass in einer solchen Frage auch die Stadtverwaltung mit ins Boot genommen werden muss, ist ebenfalls Fakt.