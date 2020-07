Ladenburg. (skb) Vorfreude und Spannung hielten sich die Waage im Günther’schen Kindergarten und waren nicht zu überhören: "Sind die noch sauber", fand eines der Kinder. "Die flitzend bestimmt gut", vermutete ein weiteres. Im Blick hatten sie die nagelneuen Gartenfahrzeuge, bestens geeignet zum Spielen und Toben im Außenbereich, bis dato jedoch noch unbenutzt.

"Die Kinder wussten nur, dass es heute ein Überraschung gibt", erklärte Einrichtungsleiterin Martina Lucas. Eingeweiht werden sollten die Neuanschaffungen aber erst nach der offiziellen Übergabe durch diejenigen, die den Kauf überhaupt erst ermöglicht hatten.

Zu verdanken war er einer Spende von Berufsfotograf Uwe Wagenfeld und Apotheker Andreas Mächerlein, Ergebnis ihrer inzwischen 15. gemeinsamen Kalender-Aktion mit Benefiz-Charakter. Denn der Erlös aus den Verkäufen von Wagenfelds mittlerweile 27. Postkarten-Kalender voller Ladenburg-Motive sowie Spenden für das Schwarz-Weiß-Pendant im Langformat, das in der Dr. Fuchs’schen Apotheke am Markt zu haben ist, haben die beiden Initiatoren erneut auf 1000 Euro gerundet. Seit Aktionsbeginn konnten sie somit reihum alle Ladenburger Kindergärten unterstützen, insgesamt kamen bisher 15.000 Euro zusammen, worauf sie "schon ein bisschen stolz" sind. "Und die Kindergärten freuen sich immer riesig", versicherte Leiterin Lucas, wohl wissend, dass Traktoren und Lastwagen, die ein bisschen was aushalten können, "echt nicht billig" sind. Trotzdem reichte das Geld, um neben den sechs Fahrzeugen sogar noch allerhand Bauarbeiter-Werkzeug, Handbagger und Sand-Utensilien besorgen zu können.

Eine kleine Geduldsprobe stand den künftigen Nutzern allerdings noch bevor, denn vor der Inbetriebnahme galt es noch ein Foto zu machen, für das Stadtrat Wagenfeld aus Sicherheitsgründen um Abstand gebeten hatte, weshalb keine Kinder mit abgelichtet wurden. Doch sobald das Bild im Kasten war, gab es kein Halten mehr, und flugs sicherten sich die Schnellsten ein Gefährt, um es zielsicher den Hügel hinaufzuschieben. Die anfangs geäußerte Überlegung stellte sich denn auch schnell als absolut richtig heraus: Sauber blieben die Lastwagen zwar nicht lange, aber sie flitzten wirklich gut.