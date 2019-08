Für die Jungs von "Against Evil" ist mit der Europa-Tour ein Traum wahr geworden - der sie unter anderem auf die "Rock at Church"-Bühne nach Ladenburg führt. Foto: zg/Repro: Beckmann

Von Silke Beckmann

Ladenburg. Das Wacken Open Air ist gerade erfolgreich über die Bühnen gegangen - bei der nächsten Auflage von "Rock at Church" werden Metal-Fans in Ladenburg ebenfalls auf ihre Kosten kommen. Mit "Against Evil" heizt am Sonntag, 15. September, eine indische Metal-Band ein. Was an sich noch nichts gänzlich Außergewöhnliches ist.

Besonders sind aber die Umstände, die dem Quartett aus dem über 7000 Kilometer entfernten Visakhapatnam diesen Auftritt im Rahmen seiner "Sentenced to Death Tour" überhaupt erst ermöglicht hat, mit Stationen in vier europäischen Ländern: 17 Gigs in 16 Städten, der Auftritt in Ladenburg eingereiht zwischen Konzerten in Österreich und der Schweiz.

Ihre Finger im Spiel hatte bei der Vermittlung gerade dieser Location Marion Zantz, Metal-Fan mit Verbindungen nach Ladenburg, die zu Recht von einer "einmaligen Geschichte" spricht. Begonnen hat alles mit einer 2017 gegründeten und mittlerweile 4000 Mitglieder starken Facebookgruppe mit klarem Metal-Fokus, bei der eines Tages auch "Against Evil" ins Gespräch kamen. Und damit die zunächst völlig abwegig erscheinende Idee, die Band zum Gruppentreffen einzuladen. Aus Indien, wohlgemerkt. Absurd auf den ersten Blick, und viel zu kostspielig; allein die Flugtickets: "Unbezahlbar für die vier Jungs, und für uns eigentlich auch."

Doch die Gruppe, der auch Zantz angehört, erwies sich als findig. Einen schnöden Spendenaufruf wollten sie nicht starten, doch ein anderer Plan wurde ersonnen: "Vinyls oder anderes, was irgendwie mit Metal zu tun hat, sollte versteigert werden und der Erlös gesammelt." Ziel war in erster Linie, die Flugtickets für die vier Jungs finanzieren zu können.

Unter dem Namen "Curry" brach sich dann aber eine wahre Kreativflut Bahn, Merchandising-Artikel der Band konnten ersteigert werden, das Schweizer Label "Doc Gator" produzierte sogar eine limitierte Anzahl von "Against Evil"-Vinyls, aus deren Verkäufen ebenfalls jeweils ein Obolus in den Ticket-Topf floss.

Wie Marion Zantz weiter berichtet, lief die Aktion nicht nur gut, sie wurde sogar zum regelrechten Selbstläufer. Über Beziehungen und privat wurden günstige Übernachtungen organisiert. Denn die Organisatoren hatten derweil diverse Auftrittsmöglichkeiten eruiert und vereinbart, quasi eine ganze Europatour auf die Beine gestellt: mit Stationen hauptsächlich in Deutschland, aber auch in Österreich, Belgien und der Schweiz. Es kam schließlich so viel Geld zusammen, dass für die sechswöchige Tour auch noch ein Kleinbus gemietet werden konnte.

"Es war das Engagement vieler Metalfans, die diese einmalige Aktion haben entstehen lassen. Für Against Evil ist damit ein zuvor unerreichbarer Traum in Erfüllung gegangen", fasst Marion Zantz zusammen. Das Metal-Quartett ist inzwischen in Deutschland eingetroffen und hat seine ersten Gigs in Koblenz und im bayerischen Burgkunstadt gespielt.

Rock at Church beim Altstadtfest ist die drittletzte Etappe, und wer Hardrock oder Heavy Metal aus den Achtzigern mag, ist am Sonntag, 15. September, um 18.30 Uhr im Evangelischen Pfarrgarten genau richtig.

Wo es an diesem Wochenende in Hinblick auf das Gros der zehn auftretenden Bands recht rockig zugehen wird - "ich glaube, rockiger denn je", meint Thomas Pilz namens des Festival-Organisationsteams (Bericht folgt).