Von Axel Sturm

Ladenburg. Das Thema Parken vor der eigenen Haustür beschäftigt die Ladenburger sehr. Die Infoveranstaltung der Stadt zur "Verkehrssituation in der Kurzgewannstraße" besuchten fast 100 Interessierte, die nicht wollen, dass sich die Parkplatzsituation in ihrer Straße verschlechtert. Dies befürchten die Bewohner, weil mit dem Bezug des benachbarten Neubaugebiets Nordstadt auch das Verkehrsaufkommen in der Kurzgewannstraße zunehmen dürfte.

Da die künftigen Nordstadtbewohner eine Durchfahrtsmöglichkeit zum Kurzgewann haben werden, sehen die Anwohner der jetzt kaum befahrenen Straße Handlungsbedarf. Die Verwaltung nahm ihr Anliegen ernst und gab ein Verkehrsgutachten beim Karlsruher Büro für Verkehrswesen Koehler&Leutwein in Auftrag. Frank Rogner präsentierte im Domhofsaal nun die Ergebnisse.

Für Unmut sorgte dabei die viel zu kleine Folienschrift, selbst die Besucher in den vorderen Reihen konnten die Daten nicht lesen, was auch Bürgermeister Stefan Schmutz feststellte. Er kündigte an, die Ergebnisse auf die Internetseite der Stadt stellen zu lassen.

Derzeit fahren täglich rund 600 Fahrzeuge durch die Kurzgewannstraße. Mit 100 Fahrzeugen zusätzlich rechnet Rogner, wenn die Häuser im benachbarten Wohngebiet bezogen sind. Die Verkehrsbelastungen hielten sich in Grenzen, meinte der Experte, der danach detailliert auf die Parkplatzsituation einging.

In der Straße gibt es zurzeit 44 Stellflächen, die besonders an den Wochenenden und in den Abendstunden ständig belegt sind. Fußgänger haben es oft schwer, die Gehwege zu nutzen, weil in der engen Straße auf beiden Seiten geparkt wird. Oft stehen die Fahrzeuge auf den Gehwegen, was nicht erlaubt sei, ergänzte Stadtbaumeister André Rehmsmeier.

Kaum zu lesen waren die Folien bei der Bürgerinformation zur Verkehrssituation in dieser Straße. Das räumten auch Nicole Ernst-Karch (Stadtbauamt), Frank Rogner (Büro Koehler und Leitwein), Bürgermeister Schmutz und Stadtbaumeister André Rehmsmeier (Bild r., v.l.) ein. Foto: Sturm

Wie im gesamten Stadtgebiet auch würden die Garagen und Stellplätze auf den Grundstücken oft zweckentfremdet - als Abstellplatz für Fahrräder oder Hausrat. Das eigene Auto bleibt auf der Straße. Um Ordnung in die Parksituation in der Kurzgewannstraße zu bekommen, will die Stadtverwaltung neue Wege gehen. Das Parken ist künftig nur noch innerhalb eingezeichneter Flächen erlaubt. Statt 44 Stell- stehen dann nur noch 30 Parkplätze zur Verfügung, was ein Teil der Anwohner aber nicht für ausreichend hält.

Dafür werde die Straße sicherer, meinte Bürgermeister Schmutz. Zudem wies er dezent darauf hin, dass es kein Anrecht darauf gebe, das eigene Auto im öffentlichen Raum vor dem eigenen Haus zu parken. Ein Anrecht auf Sicherheit bestehe dagegen sehr wohl. Wenn die Gehwege frei seien, profitierten gerade Kinder, Senioren und Menschen mit Behinderungen.

Eine wechselseitige Anordnung der Parkflächen und Bepflanzungen soll darüber hinaus den Verkehr beruhigen. Es müsse auch dafür gesorgt werden, dass Rettungsfahrzeuge ungehindert zu ihren Einsatzorten kommen, so Bürgermeister Schmutz.

Die Diskussion zeigte, dass viele Anwohner die Reduzierung der Parkplätze skeptisch sehen. Eine Anliegerin bat die Stadt darum, zu prüfen, ob eine Einbahnstraßenregelung nicht sinnvoll wäre. Gutachter Rogner schüttelte den Kopf: "Es werden dann viele Umwege gefahren, dies ist nicht zielführend." Auch die von einigen Anwohnern vorgeschlagene Umwidmung der Straße in eine Spielstraße sei nicht der große Wurf, waren sich Schmutz und Rogner einig.

Eine Besucherin regte abschließend an, dass im gesamten Stadtgebiet über neue Parkplatzkonzepte gesprochen werden solle. Die Parkplatzsuche in der Altstadt sei inzwischen katastrophal schwierig, und auch in der Neuen Anlage und zum Beispiel in der Trajanstraße sei abends kaum noch ein Parkplatz zu finden. Diese Anregung griff der Bürgermeister auf.

"Mit der Kurzgewannstraße machen wir einen Anfang - wir werden Schritt für Schritt die Problemstraßen abarbeiten", kündigte der Verwaltungschef an, der am Ende selbstkritisch einräumte, dass auch in der Kurzgewannstraße der große Wurf nicht gelingen werde. Ein Mehr an Sicherheit rechtfertige jedoch allemal, dass die Parkflächen verringert werden.