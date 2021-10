Ladenburg. (stu) Die ehemalige jüdische Ladenburgerin Ruth Steinfeld (88) ist im Holocaust-Museum in Houston von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in die Ehrenlegion aufgenommen worden. Die Ehrenlegion ist ein französischer Verdienstorden, der am 19. Mai 1802 erstmals von Napoléon Bonaparte in der Absicht verliehen wurde, besondere militärische und zivile Verdienste zu würdigen. Menschen, die sich um die Kultur, um ein friedliches Miteinander, aber auch um die Aussöhnung verdient gemacht haben, werden dem französischen Präsidenten für die Ordensverleihung vorgeschlagen. Ähnlich wird die Auszeichnung mit dem Bundesverdienstkreuz gehandhabt, das im Namen des Bundespräsidenten verliehen wird.

Ruth Steinfeld war jedenfalls total überrascht, als sie erfuhr, dass sie in die Ehrenlegion aufgenommen wird. Die hohe Auszeichnung überreichte die französische Generalkonsulin Valérie Baraban, die Ruth Steinfeld im Namen der 1,5 Millionen Kinder auszeichnete, die den Holocaust nicht überlebt hatten. Baraban würdigte Ruth Steinfeld als eine beeindruckende Frau, die die unglaubliche Stärke aufbrachte, zu vergeben und zu versöhnen.

Ruth Krell und ihre Schwester Lea, die in der Weinheimer Straße in Ladenburg wohnten, wurden am 22. Oktober 1940 mit ihren Eltern ins Internierungslager Gurs verschleppt. Dort wurden sie getrennt. Die Schwestern sahen ihre Eltern nie wieder, denn Anna und Alfred Krell wurden von den Nazis im Konzentrationslager Auschwitz ermordet.

Die beiden Kinder überlebten nur, weil Bauern in der Nähe von Lyon die Schwestern versteckten. 1946 wurden Ruth und Lea in die USA gebracht, wo sie bei Verwandten aufwuchsen. Lea Weems und Ruth Steinfeld und ihre Familien waren auch dabei, als der damalige Bürgermeister Reinhold Schulz die ehemaligen jüdischen Mitbürger 1990 zu einem Besuch nach Ladenburg einlud. Die einwöchige Begegnung hinterließ bei allen Beteiligten einen bleibenden Eindruck.

Lea und Ruth freundeten sich damals mit Ingrid Wagner, Mitglied des Arbeitskreises "Jüdische Geschichte", an. Viele weitere Begegnungen folgten in den USA und in Ladenburg. Wagner war mehrfach Gast des Holocaust-Museums in Houston, das 1996 eröffnet wurde. Auf dem Dach des Gebäudes sind Tafeln mit den Herkunftsgemeinden der Überlebenden angebracht. Auf Initiative von Lea und Ruth ist dort seit 2004 auch Ladenburg verewigt.

Ruth und Lea, die 2008 in den USA verstarb, waren auch dabei, als der Stolperstein vor ihrem Haus in der Weinheimer Straße verlegt wurde. Auch bei der Einweihung der "Jüdischen Abteilung" des Lobdengau-Museums waren die Schwestern vor Ort. Eine besondere Ehre war es für Museumsleiter Andreas Hensen, als er 2018 zur Ausstellungseröffnung "Nachbarn 1938" Ruth Steinfeld im Museum begrüßen konnte.

Die Würdigung habe sie "mehr als verdient", sagte die Sprecherin des Arbeitskreises "Jüdische Geschichte", Ingrid Wagner, auf RNZ-Anfrage. "Ruth steht für den Begriff Versöhnung." Wagner erwähnte auch, dass Ruth Steinfeld bis heute Zeitzeugen-Vorträge in Schulen und Bildungseinrichtungen hält. Sie hat sie 2015 nach Paris begleitet: Die Regierung hatte die überlebenden, aus Frankreich geflüchteten Kinder zu einem Treffen in die Hauptstadt eingeladen. "Ihre Dankesrede in französischer Sprache hat alle Teilnehmer des Treffens sehr beeindruckt", sagte Wagner der RNZ.

Auch Ladenburgs Bürgermeister Stefan Schmutz freute sich für Ruth Steinfeld, denn mit ihr hatte er schon einige beeindruckende Begegnungen. "Ich gratuliere Ruth Steinfeld zu dieser besonderen Auszeichnung als Anerkennung für ihre herausragende Lebensleistung, sich als Zeitzeugin der Nazipogrome ihr ganzes Leben mit Überzeugung für mehr Menschlichkeit und gegen ein Vergessen einzusetzen. Die Erlebnisse ihrer Kindheit zu erfahren und ihre Bereitschaft zu erleben, diese schrecklichen Erfahrungen als Ansporn für ein ,Nie wieder’ einzusetzen, sind mir persönlich bis heute sehr präsent geblieben", sagte Schmutz.