Von Axel Sturm

Ladenburg. Jetzt ist es amtlich: Der Bau der Dreifeldsporthalle soll bereits Ende des Jahres beginnen. Das geht aus den Ausschreibungsunterlagen für das Großprojekt hervor, die seit wenigen Tagen für interessierte Firmen auf Ausschreibungsportalen einsehbar sind. Vertreter des Darmstädter Büros Gruninger BDA, das die europaweite Ausschreibung koordiniert, rechnen mit vielen Wettbewerbsvorschlägen. Für ein solches Projekt seien 100 Einreichungen nicht ungewöhnlich, sagte ein Sprecher des Büros in der Oktobersitzung des Gemeinderats.

Letztendlich wird sich die neunköpfige Jury, zu der neben Architekten und Sportfunktionären auch die beiden Vertreter der Stadt, Bürgermeister Stefan Schmutz und Stadtbaumeister André Rehmsmeier gehören, mit 25 Modellen beschäftigen. Es sei ein übliches Verfahren, dass die Teilnehmer für den Wettbewerb ausgelost werden. Daher ist es theoretisch möglich, dass der "beste Vorschlag" von der Jury gar nicht beurteilt werden kann. Die Ratsmitglieder waren damals zwar verwundert, aber diese Prozedur sei bei vielen Großprojekten gängig. Es wäre zu viel, wenn sich die Jury mit 100 eingereichten Vorschlägen befassen müsste.

Aus den Ausschreibungsunterlagen geht hervor, dass die Stadt Ladenburg den Neubau einer Dreifeld-Sporthalle im Süden der Stadt im Bereich des Römerstadions plant. Es sind Kosten in Höhe von mehr als vier Millionen Euro vorgesehen, und das Gesamtprojekt ist mit einer Fläche von 2200 Quadratmetern ausgeschrieben. Der Neubau soll für den Schul- und Vereinssport eine mehrfach ausziehbare, teilbare Tribüne erhalten.

In den Unterlagen wird darauf hingewiesen, dass die notwendigen Stellplätze nachgewiesen werden müssen. Die Wettbewerbsteilnehmer werden aufgefordert, dem Thema Nachhaltigkeit eine hohe Beachtung beizumessen. Ziel des Wettbewerbs sei es, einen Gesamtentwurf für die neue Sporthalle zu finden, der den wirtschaftlichen, räumlichen und städtebaulichen Anforderungen sowie Aspekten der Nachhaltigkeit in optimaler Weise gerecht wird. Abschließend ist in der Beschreibung festgehalten, dass die Stadt Ladenburg beabsichtigt, das Vorhaben zügig umzusetzen. Für den Sporthallen-Ideenwettbewerb stehen insgesamt 42.000 Euro zur Verfügung. Der Sieger, der seinen Vorschlag im Römerstadion umsetzen wird, erhält 13.900 Euro.

Die Ausschreibung sieht einen recht ambitionierten Zeitplan vor. Veröffentlicht wurde sie am 27. Januar, bis zum 26. Februar muss der Teilnahmeantrag eingehen. Bis zum 12. März haben die Teilnehmer dann Zeit ihren Vorschlag auszuloben. Die Pläne für den Hallenbau müssen bis zum 10. Mai eingereicht werden. Bis zum 17. Mai müssen die Modelle erstellt sein. Das Preisgericht tagt am 15. Juni, um die beste Lösung für den Bau der Dreifeldsporthalle zu finden.

Detailfragen wurden in der Ausschreibung bewusst nicht gestellt. Man wolle die Teilnehmer in ihrer Ideenvielfalt nicht einschränken, sagte in der Gemeinderatssitzung Stadtbaumeister Rehmsmeier. Bürgermeister Schmutz bestätigte auf Anfrage, dass die Wünsche der Schulen und Vereine bei der Ausschreibung aufgenommen wurden. Ob diese alle umgesetzt werden können, stehe aber nicht fest. Offen ist beispielsweise die Ausrichtung der Sporthalle im Römerstadion. Wird sie direkt an die Drachenboothalle angebaut oder in den hinteren Bereich des Geländes versetzt. Ein teilweise befürchteter Abriss der Drachenboothalle kommt aber nicht.

Auch der Vorstoß des ASV Ladenburg, dass in der neuen Halle ein Kraftraum zum Aufwärmen für Gewichtheberwettbewerbe gebaut werden muss, sorgte im Vorfeld für Ärger. ASV-Verantwortliche sprachen sogar davon, dass ohne den Kraftraum das Aus der Gewichtheber-Abteilung drohe. Der Verein forderte, dass der Raum ausschließlich von den ASV-Kraftsportlern genutzt werden soll. Bürgermeister Schmutz vertritt hingegen die Meinung, dass alle Räume in der Halle der gesamten Öffentlichkeit und nicht nur einzelnen Vereinen zur Verfügung gestellt werden sollen. Vom Tisch ist der Bau des Kraftraums aber noch nicht.

Schmutz ist zuversichtlich, dass die Sporthalle über eine Qualität verfügen wird, auf die sich alle Nutzer freuen können. Funktionalität und Nachhaltigkeit bei gleichzeitigem Kostenbewusstsein sollen im Vordergrund stehen. Ein wichtiger Aspekt ist für den Bürgermeister auch die Einbeziehung der Denkmalschutz-Behörde, denn im Römerstadion werden archäologische Funde erwartet. Dies könnte den Bau der Halle verzögern. "Qualität und Sorgfalt kommen bei diesem Bauvorhaben vor Geschwindigkeit", betonte Schmutz im Gespräch mit der RNZ.