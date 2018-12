Ladenburg. (RNZ) In Zeiten der Digitalisierung ist mobiles Internet gar nicht mehr wegzudenken. Umso mehr können sich die Ladenburger bald über eine Erweiterung des öffentlichen Wlan-Netzes freuen. Wie die Stadtverwaltung jetzt bekannt gab, gehört die Römerstadt zu den 2 800 Gewinnern eines Wifi4EU-Gutscheins im Wert von 15.000 Euro.

Rund 13.000 europäische Städte und Gemeinden hatten sich Anfang November bei "Wifi4EU", einer Initiative der Europäischen Kommission, um einen Zuschuss beworben. Insgesamt 42 Millionen Euro sollten dabei europaweit in den Ausbau eines offenen Wlan-Netzes fließen. Mit einem Wifi4EU-Gutschein können die Gewinnerstädte die Einrichtung von Wlan-Hotspots mit neuester Technik in zentralen öffentlichen Plätzen wie Rathäusern, Bibliotheken oder Museen finanzieren.

Im Rhein-Neckar-Kreis ist Ladenburg eine der wenigen Städte, die bei dem Wettbewerb Erfolg hatte. Unter den Gewinnern fanden sich auch Nußloch und Schönau, sowie Schönbrunn und Heidelberg. Ladenburg wird nun in Kooperation mit der "EnBW" sein bisheriges Wlan-Netz, das derzeit rund um die Stadtbibliothek und am Marktplatz präsent ist, weiter ausbauen. Damit wolle man die Aufenthaltsqualität in der Altstadt sowie im Freibad verbessern, heißt es in einer Pressemitteilung.