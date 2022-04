Von Axel Sturm

Ladenburg. Einem "Platz der Menschenrechte", der nach den Entwürfen des Ladenburger Künstlers Hans-Michael Kissel an der Bleiche vor der Stadtmauer entstehen soll, steht auch dank einer Großspende von Milliardär Günter Reimann-Dubbers nichts mehr im Weg. In der Sitzung an diesem Mittwoch müssen die Stadträte zwar noch ihre Zustimmung erteilen, aber Hinderungsgründe gibt es dafür wahrscheinlich nicht. Das Projekt, das Gewerkschaftler Bernd Schuhmacher initiiert hat, drohte zu scheitern, weil die Grünen bei der letzten Haushaltsberatung Finanzierungsvorbehalte einbrachten.

Das Projekt könne nur umgesetzt werden, wenn die Hälfte der Kosten über Spenden finanziert wird. Die Stadt solle lediglich 50 Prozent der Finanzierung übernehmen, beantragten die Grünen, die dafür eine Mehrheit erhielten, weil auch die FWV und die CDU dem Vorschlag zustimmten. Das ärgerte den Initiator Schuhmacher auch deswegen, weil er wusste, dass die Spendenbereitschaft für das 30.000-Euro-Projekt nicht allzu groß war. Er hatte zwar alle Vereine, Gewerbebetriebe, die Industrie und Institutionen angeschrieben, aber kaum jemand machte den Geldbeutel auf.

Mittlerweile haben zwar über 20 Vereine und Parteien eine Spendensumme von mindestens 150 Euro überwiesen. Und sie zeigen mit ihrem Logo die Identifikation mit dem Projekt an, aber die erforderlichen 15.000 Euro waren immer noch in weitere Ferne. Privatspenden erhöhten den Betrag auf circa 5000 Euro, doch der Initiator war "ein wenig gefrustet". "Spendeneintreiben ist eigentlich nicht meine Sache; ich fühle mich wie beim Betteln, auch wenn es für eine wichtige Sache ist, eher unwohl", sagte Schuhmacher der RNZ.

Dass ein "Platz der Menschenrechte" wichtig und notwendig ist, steht für ihn außer Frage. Er erinnert an den täglichen Rassismus und Sexismus, an menschenverachtende Gespräche an den Stammtischen, an die Missachtung der Religions- und der Pressefreiheit sowie an die Verletzung von Arbeitnehmerrechten. "All diese Verletzungen kommen auch in Ladenburg vor", erläutert Schuhmacher. Deshalb habe er zusammen mit dem Verein "Wir gegen rechts" die Initiative für die Schaffung eines Menschenrechtsplatzes übernommen.

"Vorbildlich unterstützt" habe die Idee Bürgermeister Stefan Schmutz. Er bezweifelte aber die Wirkung der anfangs vorgesehenen Einzeltafeln. Sein Wunsch war es, einen Platzcharakter herzustellen. Er holte Künstler Hans-Michael Kissel mit ins Boot, dessen Gestaltungsvorschläge überzeugten. Nach einer öffentlichen Präsentation auf der Bleiche kam noch mal eine neue Dynamik in die Sache. Nun beteiligten sich über 20 Vereine und Parteien an der Finanzierung.

Doch der große Wurf gelang erst vor wenigen Tagen. Schuhmacher, der sich 40 Jahre als Betriebsratsvorsitzender bei Benckiser für die Umsetzung der Arbeitnehmerrechte und den Erhalt des Standortes einsetzte, erinnerte an die regelmäßigen Kontakte zu den Firmeninhabern, der Familie Reimann. Die zählt mit einem geschätzten Vermögen von 35 Milliarden Euro zu den reichsten Familien in Deutschland.

Die Reimanns treten zwar nie in der Öffentlichkeit auf, aber zum in Heidelberg lebenden Reimann-Erben, Günter Reimann-Dubbers, konnte Schuhmacher einen Kontakt herstellen. Die Stiftung des Milliardärs setzt sich zwar in erster Linie für die Sprachförderung in Kindergärten und Schulen ein, aber er hatte auch ein offenes Ohr für den "Platz der Menschenrechte".

Er sagte Schuhmacher zu, dass er eine Privatspende in Höhe von 10.000 Euro überweisen werde. Den Eingang sah der Initiator am Montag auf dem Konto, was ihn sehr freute. Auch die Vereine ziehen jetzt mit. "Gerade ist eine Spende der CDU eingegangen", sagte Schuhmacher am Dienstag der RNZ. Die erforderliche Mindestsumme von 15.000 Euro sei nun "geknackt". "Ich bin glücklich und erleichtert, dass wir das Projekt jetzt umsetzen können", freute sich der Initiator.