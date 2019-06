Ladenburg. (stu) Die Stadt Ladenburg hat in Absprache mit der Feuerwehr bis auf Weiteres das Grillen und offenes Feuer an der Fährwiese untersagt. Das teilte die Verwaltung in einer Pressemitteilung mit. Aufgrund der geringen Niederschläge und der auf absehbare Zeit extrem hohen Temperaturen sei die Brandgefahr in diesem Bereich so hoch, das diese Aktivitäten momentan verboten sind. Der städtische Ordnungsdienst und externes Security-Personal werden die Einhaltung der Verbote kontrollieren.