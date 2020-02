Von Axel Sturm

Ladenburg. Als vor einem Jahr der langjährige Vorsitzende Wolfgang Metzger aus gesundheitlichen Gründen sein Amt zur Verfügung stellte, war die Skepsis groß, ob die Waldpark-Initiative weiter existieren kann. Ein Verein ohne Vorsitzenden – das lässt die Satzung nicht zu. Überraschend stellte sich Hanna Fuchs-Brecht zur Wahl und zeigte nun bei der Jahreshauptversammlung im Ladenburger Domhof, dass sie die "Probezeit" mit Bravour bestanden hat. "Mir macht die Aufgabe, die Waldpark-Initiative zu führen, sehr viel Freude", sagte die Vorsitzende. Vor wenigen Tagen erst begrüßte sie das 100. Mitglied.

Sie freute sich über die vielen Anfragen von Musikern, Künstlern und Veranstaltern, die das Glashaus nutzen wollen, wies aber auch darauf hin, dass die Anwohner der Veranstaltungsstätte nicht noch mehr belastet werden können. Es werde daher besonders darauf geachtet, dass die Lautstärke in einem akzeptablen Bereich bleibt. Im vergangenen Jahr gab es immer wieder Probleme, sodass Gespräche mit den Anwohnern geführt wurden. "Ich habe mich entschuldigt, und natürlich nehmen wir die Sichtweise der Nachbarn ernst", erklärte Fuchs-Brecht.

Außerdem rief sie zur Unterstützung von zwei Projekten in diesem Jahr auf. So müssten einige undichte Stellen im Glashausdach repariert werden. Um die Platten neu zu verfugen, müsse das Glas davor noch gereinigt werden.

Auch der staubige Boden des Glashauses bereitet Sorgen. Ziel ist es, den Splittbelag staubfrei zu machen. Laut Experten ist das durch ein spezielles Reinigungsverfahren möglich.

Erfreulich fiel auch der Kassenbericht von Fritz Lüns aus, der über getätigte Investitionen wie den Dachausbau des Zebra-Hauses berichtete. Bei der nächsten Jahreshauptversammlung soll über eine Erhöhung des Mitgliederbeitrags abgestimmt werden. Derzeit liegt er bei 12 Euro im Jahr und soll auf 20 Euro angehoben werden. "Das würde ich begrüßen", sagte Lüns.

Fuchs-Brecht stellte das Veranstaltungsprogramm für die im April beginnende Saison vor. Swing-, Jazz, Folk- und Sambakonzerte sind bereits eingeplant. Den Afrikatag am 21. Juni organisiert Alexander Spangenberg mit neuer Konzeption. Erstmals dabei ist das Frühlingsfest am 10. Mai im Rahmen des Tags der offenen Tür. Die Vorsitzende bewarb den Kleidertauschtag "Tauschen statt neu kaufen" am 19. April. Es sei eine nachhaltige und sinnvolle Veranstaltung. Zum Schluss bat sie um Unterstützung bei den Putztagen am 14. und 28. März.

Die Glashaus-Initiative ist eine Kreativwerkstatt, in der Projekte auf ehrenamtlicher Basis umgesetzt werden. Im Glashaus der ehemaligen Kreis-Gärtnerei werden Konzerte, Lesungen oder Workshops veranstaltet. In der Schreiner-Werkstatt können Kreative, die gerne mit Holz arbeiten unter Anleitung von Albert Klar-Bauder ihre Fähigkeiten verbessern. Klar-Bauder berichtete von einer Kooperation, die mit Schülern der Werk-Realschule starten wird. Spaß an einem Handwerksberuf zu vermitteln, ist ein Ziel des Projektes.