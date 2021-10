Ladenburg. (krs) Die neue Dreifeldsporthalle rückt wieder ein Stückchen näher, und der Bau einer Erdgasleitung auf Ladenburger Gemarkung steht an. Unter anderem darüber wird der Gemeinderat in seiner Sitzung am heutigen Mittwoch diskutieren. Los geht es um 18 Uhr im Domhofsaal.

Die Dreifeldsporthalle: Das Gremium will die Architekturleistungen an das Büro "Löhle Neubauer" zum Angebotspreis von 793.949 Euro vergeben. Dieses plant aktuell neben der Halle zwei Funktionsräume im Obergeschoss sowie zwei Funktionsräume und einer Aufenthaltsfläche im Foyer. Die aktuelle Kostenschätzung für den Bau beläuft sich demnach auf mehr als zehn Millionen Euro.

Die Süddeutsche Erdgasleitung: Der Transportnetzbetreiber "terranets" plant den Bau der "Süddeutschen Erdgasleitung" (SEL) unter anderem auf Ladenburger Gemarkung. In der Sitzung wird das Projekt vorgestellt. Dabei geht es um den Abschnitt zwischen Mannheim und Hüffenhardt im Neckar-Odenwald-Kreis, der laut "terranets" bis 2025/26 fertiggestellt sein soll. Schon jetzt besteht eine Erdgasleitung mit ähnlichem Streckenverlauf. Wie "terranets" angibt, steige der Transportbedarf bis 2032 allerdings um ein Viertel, weswegen der Bau der Leitung nötig werde. Diese solle außerdem gleich wasserstofftauglich gebaut werden. Den Trassenkorridor habe das Regierungspräsidium Karlsruhe bereits 2019 bestätigt. Das Unternehmen kündigt an, die Öffentlichkeit zu beteiligen.

Der Bebauungsplan "Kindergarten Weststadt": Es besteht "dringender Handlungsbedarf", heißt es in der Verwaltungsvorlage, jetzt soll es schnell gehen. Die Verwaltung will den Bebauungsplan für den neuen Kindergarten in der Weststadt auf den Weg bringen, damit noch im November die Einreichung des Bauantrags möglich wird. Damit könnte der Bau schon im kommenden Frühjahr beginnen.

Und sonst noch: Außerdem steht eine Änderung der Gestaltungssatzung für die Umgebung der Altstadt an. Unter anderem sollen Solaranlagen genehmigt werden. Auch über die Wassergebühren wird das Gremium beraten. Darüber hinaus steht eine Anpassung der städtischen Hauptsatzung auf der Tagesordnung, dabei geht es vor allem um die Einflussnahme bei der Stadtentwicklungsgesellschaft.