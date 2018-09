Ladenburg. (stu) Die Einreise nach Deutschland war für die sechs Mitglieder der Garango-Delegation mit ihrem Präsidenten Koudabouré Bancé nicht leicht: Die Gäste aus Burkina Faso wurden von der Bundespolizei auf dem Frankfurter Flughafen fast zwei Stunden festgehalten, weil eine Erklärung der Stadt Ladenburg in französischer Sprache ausgestellt war.

Die Delegation kam auf Einladung der Stadt und des Partnerschaftsvereins zum 35. Jahrestag der Kooperation zwischen der Römerstadt und der Präfektur nach Deutschland. Die Gastgeber hatten versichern müssen, dass sie für die Gäste während des Aufenthalts bürgen werden. Im Zuge der verschärften Kontrollen gegen illegale Einreisen nahmen es die Beamten wohl zu genau. Alle Dokumente waren nämlich vorhanden, die Gäste durften schließlich doch einreisen. Die Afrikaner nahmen die Kontrollen jedoch gelassen.

Das saftige Grün und der ordentliche Zustand der Straßen in Ladenburg beeindruckten die Delegationsmitglieder. Bürgermeister Stefan Schmutz empfing die Gäste am Sonntag im Rathaus. Die Grußworte sprach er auf Französisch, um seine Hauptrede dann aber doch von Partnerschaftsvereinsmitglied Ingo Kuntermann übersetzen zu lassen. Es sei etwas Besonderes, wenn die Stadt Ladenburg Besuch aus Garango bekommt, sagte Schmutz im Beisein seines Amtsvorgängers Rainer Ziegler und des Ehrenvorsitzenden des Partnerschaftsvereins, Ewald Blümmel. Nicht nur wegen der großen Entfernung sei die Partnerschaft mit Garango etwas Außergewöhnliches. Dass diese Freundschaft 35 Jahre andauert, sei einzigartig.

Schmutz erinnerte auch an die Projekte in dieser Zeit: Es wurden Schulen gebaut, Brunnen gebohrt und eine Krankenstation eröffnet. Vom Patenschaftsprogramm profitieren rund 1700 Waisen und Halbwaisen. "Es wurde schon viel erreicht - aber es gibt sicherlich noch viel zu tun", so Schmutz. Wichtig ist für das Stadtoberhaupt aber auch die Vermittlung von Dingen, die den Ladenburgern wichtig sind. "Sie sollen wissen, mit welchen Fragen wir uns beschäftigen", sagte Schmutz. So wird die Garango-Delegation die Baumschule Huben und den Obsthof Schuhmann, einen Bio-Bauernhof und eine Hühnerfarm besuchen. Ein Ausflug nach Heidelberg gehört zum touristischen Programm. Ein Höhepunkt für die Gäste ist der Fassanstich beim Altstadtfest, den wohl der neu gewählte Präsident des Partnerschaftsvereins Bancé am Samstag auf der Marktplatzbühne vornehmen wird.

Partnerschaftsvereins-Präsident Bancé, der eine Schule in Garango leitet, überbrachte die Grüße der Bürgermeister der Präfektur und lud Schmutz zum Gegenbesuch ein. Er dankte auch seiner Amtskollegin Gaby Ensink. "Die Partnerschaft zwischen Ladenburg und Garango ist die erfolgreichste Zusammenarbeit, die es in Burkina Faso gibt", lobte Bancé. Auf den Empfang folgte eine Stadtführung unter der Leitung von Ruth Hilger. Den Abschluss bildete ein Mittagessen: Tafelspitz mit Meerrettichsoße und Kartoffeln. Das regionale Gericht mundete, auch wenn die Meerrettichsoße für die Gäste ein wenig gewöhnungsbedürftig war.