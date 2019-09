Nicht nur mit ihrem Engagement bei den Grünen brachte sich Jennifer Zimmermann von Beginn an in Ladenburg ein. Gleich nach ihrem Umzug trat sie dem Heimatbund, der LSV sowie dem Liederkranz bei und mietete sich einen Garten beim Kleingartenverein. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Ein Seitenwechsel zahlt sich nicht immer aus. Die neue Stadträtin der Ladenburger Grünen, Jennifer Zimmermann, hat jedoch alles richtig gemacht. Als sie 2014 aus beruflichen Gründen mit ihrem Mann von Schwäbisch-Gmünd nach Ladenburg zog, war sie noch Mitglied der CDU. Mutter und Großvater waren treue Christdemokraten, die in Schwäbisch-Gmünd im Gemeinderat engagiert waren. Auch Jennifer Zimmermann teilte die schwarzen Ansichten, was auf der Ostalb keine Seltenheit ist. Noch immer ist sie sehr traditionsbewusst und heute noch Mitglied im Schwäbisch-Gmünder-Heimatverein.

Als sie jedoch in Ladenburg ankam, hörte sie vom dortigen CDU-Ortsverband nichts. "Ich hatte schon erwartet, dass ich als neues Mitglied begrüßt werde. Es meldete sich jedoch kein Mensch", sagt Zimmermann. "Ich habe im Ortsverein auch nie Anschluss gefunden." Mit der Bundes- und Landespolitik der CDU war sie ohnehin nicht mehr zufrieden, die fehlende ökologische Ausrichtung gefiel ihr nicht.

LADENBURGS NEUE RÄTE

Den Grünen-Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann fand sie dagegen gut, auch die Themen der Partei sprachen die Wirtschaftsinformatikerin an. Daher hatte es Stadträtin Hanne Zuber nicht schwer, Zimmermann zum Mitmachen bei den Ladenburger Grünen zu motivieren.

Nicht nur mit ihrem Engagement bei den Grünen brachte sich die Neubürgerin von Beginn an ein. Sofort nach ihrem Umzug trat sie dem Heimatbund, der Ladenburger Sportvereinigung sowie dem Frauenchor des Liederkranzes bei und mietete sich einen Kleingarten beim Kleingartenverein. Sich in Ladenburg zu integrieren, war für sie und ihren Mann ein ganz wichtiges Ziel.

Dass die Grünen sie bei der Gemeinderatswahl aber gleich auf Listenplatz eins setzten, überraschte Zimmermann doch ein wenig. Das bedeutet in aller Regel auch einen Mandatsgewinn, denn die Wähler der Grünen nehmen die Empfehlung des Vorstands ernst. Und so war es dann überhaupt nicht überraschend, dass Zimmermann mit über 2800 Stimmen ins Gremium einzog. Am intensiven Wahlkampf, den die Grünen in Ladenburg machten, hat sich Zimmermann stark beteiligt.

Sie klingelte an Haustüren und war auch an der Organisation der Wahlveranstaltungen beteiligt. Nach ihrem Wahlsieg hörte sie immer wieder, dass ihr Alter - Zimmermann ist 29 Jahre alt - eine Rolle gespielt habe. Auch dass sie den Blick von außen in die Ratsarbeit einbringen kann, fanden viele Wähler positiv. Kürzlich kauften sie und ihr Mann ein Haus in der Mühlgasse. Zimmermann wohnt gerne in der Altstadt, der Durchgangsverkehr aber stört sie.

Sie kann sich eine weitere Verkehrsberuhigung daher gut vorstellen, auch eine Fußgängerzone sollten die Entscheidungsträger noch einmal prüfen, sagte sie. Mit sechs Sitzen sind die Grünen knapp hinter der CDU zweitstärkste Kraft geworden. Zimmermann ist klar, dass die Partei liefern muss. Gewählt wurde sie schließlich für ihre Visionen.

Sie und ihr Mann, der als Chemiker in einem Ladenburger Betrieb arbeitet, gingen hier mit gutem Beispiel voran. Ihr Auto haben sie verkauft. Zu ihrer Arbeitsstelle bei einer Stuttgarter Versicherung fährt Zimmermann täglich mit der Bahn in die Landeshauptstadt. Und wenn doch einmal ein Auto benötigt wird, nimmt sie das Carsharing-Angebot in Anspruch.

Neben der Stärkung der Vereine ist Zimmermann ein professionelles Stadtmarketing wichtig. "Viele Menschen wissen gar nicht, wie schön es in Ladenburg ist", sagt sie. Auch die Stärkung als Fahrradstadt müsste vorangebracht werden, sagt die Grünen-Stadträtin.

Kritisch bewertet Zimmermann die vielen Ausnahmen, die in der Altstadt bei Bauumsetzungen gemacht werden. "Wenn man eine Altstadtsatzung hat, dann sollte man sich auch daran halten", sagt Zimmermann.