Ladenburg. (stu) Die Eröffnung der Freibadsaison 2018 steht vor der Tür. Wie jedes Jahr muss das Bad aber zunächst einmal sauber gemacht werden. Am Samstag, 17. März, wollen die Mitglieder des Freibad-Fördervereins Pflanzen schneiden, Laub und Äste aufsammeln, die Rutsche reinigen, den Rasen mähen und die Holzliegefläche streichen.

Viel Arbeit also, für die die Förderer noch Helfer suchen. Los geht’s um 9 Uhr, die Arbeit sollte gegen 15 Uhr beendet sein. Für Essen und Trinken sorgt der Freibad Förderverein.

Wer sich an dem Arbeitseinsatz beteiligen will, wird gebeten, sich bei Walter Dehnel zu melden, unter der Telefonnummer 0172/6908113 oder per E-Mail an walter.dehnel@gmx.de.