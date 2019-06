Von Annette Steininger

Ladenburg. Schwere Folgen hatte das Gewitter, das die Region in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag traf, für ein Mehrfamilienhaus in der Breslauer Straße in Ladenburg, das einem Blitzeinschlag zum Opfer fiel. Durch den Blitzeinschlag gegen kurz nach 1 Uhr habe der Dachstuhl unmittelbar Feuer gefangen, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Es wurde niemand verletzt; der Sachschaden beläuft sich auf gut 150.000 Euro. Solch ein Blitzeinschlag komme durchaus häufiger vor, sagte die Polizei auf RNZ-Anfrage.

Die alarmierte Feuerwehr war mit acht Fahrzeugen und 43 Einsatzkräften vor Ort, der Unterkreisführer war ebenso anwesend wie der stellvertretende Kreisbrandmeister. Mit drei Streifenwagen rückte die Polizei an, auch der Rettungsdienst und Notfall-Seelsorger wurden alarmiert. Die Breslauer Straße musste während des Einsatzes für gut zwei Stunden gesperrt werden.

Als die ersten Feuerwehrleute eintrafen, stellten sie schnell fest, dass es sich um einen offenen Brand über die gesamte Dachfläche des dreigeschossigen Hauses handelte, schreibt die Freiwillige Feuerwehr Ladenburg auf ihrer Facebook-Seite. Durch einen „umfassenden Löschangriff“ konnten die Einsatzkräfte den Brand zügig unter Kontrolle bringen. Um alle Glutnester zu beseitigen, musste die Feuerwehr mittels Drehleiter die gesamte Dachhaut öffnen. Diese Arbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an. Um die durch den Brand geschwächte Statik der Dachkonstruktion besser bewerten zu können, wurde ein „Fachberater Bau“ des Technischen Hilfswerks Ladenburg hinzugezogen.

Trotz des großen Einsatzes konnte der Dachstuhl des Hauses nicht gerettet werden und wurde völlig zerstört. Die Ladenburger Wehr meldete der Leitstelle Rhein-Neckar gegen 8 Uhr „Feuer aus“ und übergab die Einsatzstelle an die Eigentümerin und eine verständigte Dachdeckerfirma. Die Dachgeschosswohnung, in der eine Mutter mit ihren zwei Kindern wohnt, ist allerdings bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Nicht betroffen vom Brand waren die Wohnungen im Erdgeschoss sowie im ersten Obergeschoss. Diese müssen aber erst einmal vom Löschwasser gereinigt werden, das durch die Decken getropft war. Die insgesamt acht Bewohner mussten sich vorübergehend eine neue Bleibe suchen. Wie die Polizei auf Nachfrage sagte, sollen alle Bewohner bei Bekannten untergekommen sein.

Auf der Facebook-Seite der Ladenburger Wehr sorgen sich viele um die Familie, die kein Dach mehr über dem Kopf hat. Einige bieten Sachspenden wie Kinderkleidung an. Die Einsatzkräfte empfehlen, sich für Hilfsangebote an die Stadtverwaltung zu wenden.

Update: Donnerstag, 20. Juni 2019, 17.50 Uhr