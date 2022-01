Auf solchen Bänken saßen die Schülerinnen und Schüler noch bis in die 1970er-Jahre in den Klassenzimmern. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Das Themenfenster an der Huber’schen Scheuer ist neu bestückt: Unter dem Motto "Schule von früher" sind dort nun eine alte Schulbank, die bereits seit Jahren in der Scheuer steht, und ein rund 100 Jahre alter Kartenständer, an dem im Erdkunde-Unterricht Landkarten gezeigt wurden, zu sehen.

Der handwerklich geschickte Hermann Mayer möbelte die Schulbank wieder auf, reparierte die Bruchstellen und stellte sie ins Schaufenster. "Es ist theoretisch sogar möglich, dass ich in dieser Bank gesessen bin", schätzt das Heimatbund-Vorstandsmitglied. Mayer ging 1960 in die Ladenburger Grundschule, wo unter anderem der "Grunde-Babbe" unterrichtete. Damals standen die Bänke noch in Dreierreihen in den Klassenzimmern, und Klassenteiler von 40 Kindern waren ganz normal. Der Schulalltag der 1950er- und 1960er-Jahre ist mit dem heutigen nicht zu vergleichen. Damals wurden noch Noten für Benehmen und Schönschreiben vergeben, und die Jungen und Mädchen wurden geschlechtergetrennt in die Handarbeitsstunden bei der "Stumpfe Käddl" oder zum Werkunterricht geschickt.

Der Kartenständer im Schaufenster der Huber’schen Scheuer könnte gut vom damaligen Heimatkunde-Lehrer Leo Hyller stammen. Der ist in Ladenburg noch dafür bekannt, dass sich sein Unterricht oft ein wenig in die Länge zog. Und wer bei ihm nicht aufpasste oder mit den Tintenfässern Blödsinn machte, wurde zur Strafe in die Ecke gestellt. Die Tintenfässer wurden damals nicht nur zum Nachfüllen der Füllfederhalter genutzt. Manche "Frechdachse" rollten Papierkügelchen und tränkten sie in der Tinte. Die kleinen Farbbomben landeten dann erst im Blasrohr aus Papier und anschließend auf einem ausgewählten Opfer. Dieses Opfer war wohl nicht selten Lehrer Hyller, wenn er mit dem Rücken zur Klasse etwas auf die Kreidetafel schrieb.

Hermann Mayer hat in der Huber’schen Scheuer eine alte Schulbank und einen Kartenständer für die Gestaltung des Schaufensters ausgewählt. Foto: Sturm

Mayer erinnert sich daran, dass damals die Kreidetafel der zentrale Mittelpunkt des Klassenzimmers war. Die Kreidestücke waren beliebte Wurfgeschosse der Lehrkräfte, und der damalige Hauptschulen-Rektor Julius Rausch war ein exzellenter Werfer, dessen Kreidestücke fast immer im Wangenbereich des anvisierten Kopfes landeten. Ein Klassiker in den Pausen waren Schwamm-Schlachten der Schüler. Zum Tafelwischen standen stets Eimer bereit, das schmutzige Wasser darin wurde nach der Schulstunde ausgeleert. Davor wurden die nassen Schwämme aber nicht selten zu Wurfgeschossen, die oftmals gerade die Mädchen abbekamen.

Mayer bedauert, dass er im Depot keine alte Kreidetafel fand. Gerne hätte er eine im Fenster ausgestellt. Die damalige Schulmöbelfabrik Coerster und Co aus Weinheim, bei der man anfragen könnte, gibt es längst nicht mehr. "Wer eine alte Kreidetafel in seinem Keller hat, darf sich gerne beim Heimatbund melden", sagt Mayer, der die Hoffnung noch nicht aufgibt.

Der Grundstein für die heutige Schulstadt Ladenburg wurde schon um 1550 gelegt, als eine Schule bei der Spitalkirche aufgebaut wurde. In der Reformationszeit vor rund 500 Jahren entstanden in der Kurpfalz fast überall Dorfschulen, die zur Konkurrenz für die kirchlichen Klosterschulen wurden. 1840 gab es in Ladenburg die erste Bürgerschule. Bereits 1988 feierte das Carl-Benz-Gymnasium sein 125. Jubiläum. Vorgängerschulen waren die Großherzogliche Höhere Bürgerschule, die Höhere Töchterschule, die Realschule und das Carl-Benz-Progymnasium. Heute gibt es in Ladenburg neben dem Carl-Benz-Gymnasium, noch die Merian-Realschule und die Werkrealschule Unterer Neckar. Grundschüler gehen hier in die Dalberg-Grundschule und in die Astrid-Lindgren-Schule. Im vergangenen Jahr kam mit der Draußenschule eine weitere hinzu. Etabliert haben sich in Ladenburg auch die Erich-Kästner-Förderschule und das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum Martinsschule.

Mayer bringt sich stets mit viel Leidenschaft in der Huber’schen Scheuer ein, die seit vielen Jahren als Lagerstätte für archäologische Funde und historische Utensilien dient. Der ehemalige Leiter einer Betonfirma hat aus der einstigen Rumpelkammer ein Depot entwickelt, in dem jedes Fundstück seinen Lagerplatz hat. Mit Übernahme dieser Aufgabe beschloss er, die interessanten Objekte in dem Schaufenster an der südlichen Ecke der Scheune zu präsentieren. Gezeigt hat er unter anderem schon die Ladenburger Neckarbrücken-Ordnung oder eine Säule, die zeigte, dass schon die Römer mit Beton umzugehen wussten.