Ladenburg. (stu) Nach eineinhalbjähriger Corona-Zwangspause hat Phil Leicht im Ladenburger Jazz- und Kulturclub "Leicht & Selig" wieder Publikum begrüßt. Zur "verspäteten" Eröffnung der Saison 2021 gastierte dort das Philip-Zoubek-Trio und enttäuschte die Besucher nicht. Philip Zoubek hat sich innerhalb des zeitgenössischen europäischen Jazz mit seinem Spiel am Flügel so etwas wie ein Alleinstellungsmerkmal erarbeitet. "Für seine damit entwickelte neue und höchst differenzierte Klangsprache bilden nicht nur Referenzgrößen aus der Jazzgeschichte ein Hintergrundflimmern, sondern auch Vertreter der Neuen Musik", stellte Phil Leicht das Trio vor.

Zoubek ist ein unkonventioneller Pianist, der sich seit gut vier Jahren der wohl konventionellsten Jazzformation widmet: dem Pianotrio. Mit Kontrabassist David Helm und Schlagzeuger Dominik Mahnig gewann er auch in Ladenburg dieser Stilrichtung immer neue Seiten ab. Der größte Erfolg des Trios war das 2018 veröffentlichte Album "Outside". Bis zu dem Abend konnte Phil Leicht während der Pandemie nur zwei Freiluft-Konzerte im Römergarten des Lobdengau-Museums präsentieren.

"Mich hat Corona wirtschaftlich voll getroffen, und es ist ein kleines Wunder, dass ich überleben konnte", sagte er der RNZ. Staatliche Corona-Zuschüsse erhielt der Kulturbetrieb nicht. Kurz vor der Pandemie wurde Leicht noch für seine vorbildliche "Live-Arbeit" mit dem Kultur-Förderpreis "Applaus" ausgezeichnet, der mit 7500 Euro dotiert ist. Die wichtigste und effektivste Hilfe leistete aber die Stadt.

Die Verwaltung suchte für das Organisationsteam des Filmfestivals "Wala" passende Räumlichkeiten. Bürgermeister Stefan Schmutz hatte die Idee, dass das Team als Untermieter die Räumlichkeiten des Kulturclubs mitnutzen könnte. Dieser Vorschlag entpuppte sich als Rettungsanker für den Club, denn dadurch konnte Leicht seine Mietkosten halbieren. "Ich bin Bürgermeister Schmutz sehr dankbar für diese Unterstützung. Alleine hätte ich die Miete nicht aufbringen können, denn es fielen sämtliche Einnahmen weg", sagte Leicht.

Dankbar ist er auch den vielen Stammgästen des Jazzclubs, die den Inhaber in der Pandemie nicht vergessen haben. "Die moralische und finanzielle Unterstützung tat gut", sagte Leicht und freute sich über die aufmunternden Worte. Corona hat den Familienvater gleich doppelt getroffen. Sein Arbeitgeber überlebte die Krise nicht, sodass er seinen Job als Bilanzbuchhalter verlor. "Es kam in dieser Zeit schon sehr viel zusammen – der Überlebenskampf war wirklich hart", betonte Leicht, der nun aber wieder Licht am Ende des Tunnels sieht. Obwohl 30 Prozent der Künstler wegen der Pandemie nicht mehr auf dem Veranstaltungsmarkt sind, hat der Club-Chef zahlreiche Anfragen von Jazzgruppen, die gerne in Ladenburg spielen würden.

"Leicht & Selig" hat in der Szene einen hervorragenden Ruf, sodass Phil Leicht keine Probleme hat, attraktive Konzerte auf die Beine zu stellen. Richtig durchstarten will er im nächsten Jahr. Leicht stellt derzeit ein Veranstaltungskonzept zusammen. "Den Schwerpunkt in 2022 will ich auf den afrikanischen Jazz legen. Das werden ganz spannende Veranstaltungen", ließ Leicht durchblicken.