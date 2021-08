Landwirt Jochen Maas und der Auszubildende Johannes Siegmann am Rand eines Maisfelds in Neubotzheim. Fotos (3): Dorn

Von Katharina Schröder

Ladenburg. Landwirt Jochen Maas steht neben einer Maisstaude, die er gerade aus der Mitte des Ackers geholt hat. Sie ist beinahe doppelt so groß wie er. Die Stauden am Feldrand sind kleiner, aber immer noch höher als zwei Meter. "Der Mais ist in diesem Jahr überdurchschnittlich", sagt Maas zufrieden. Viel sollte sich an dem guten Zustand in den knapp sechs Wochen bis zur Ernte nicht mehr ändern.

Zu Beginn des Jahres habe das noch gar nicht so ausgesehen. "Im Februar gab es noch mal eine Woche, in der es richtig kalt war", erinnert sich Maas. "Wir dachten, das gibt viele Frostschäden." Auch unter der Kälte im April habe der Mais "richtig gelitten". Aber die Pflanzen haben das dann wohl erstaunlich gut weggesteckt. Jetzt hängen teilweise vier Kolben an nur einer Pflanze. Gewollt ist das aber nicht.

Hintergrund Nach Dürren in den vergangenen Jahren regnete es diesem Sommer einmal häufiger. Allein im Juni gab es Niederschläge von durchschnittlich 135 Litern pro Quadratmeter in Baden-Württemberg – zum Vergleich: 2020 waren es gerade einmal 40 Liter pro Quadratmeter. Man sollte meinen, dass das nur positive Auswirkungen auf Landwirtschaft und den kommunalen Haushalt hat. Die RNZ hat sich [+] Lesen Sie mehr Nach Dürren in den vergangenen Jahren regnete es diesem Sommer einmal häufiger. Allein im Juni gab es Niederschläge von durchschnittlich 135 Litern pro Quadratmeter in Baden-Württemberg – zum Vergleich: 2020 waren es gerade einmal 40 Liter pro Quadratmeter. Man sollte meinen, dass das nur positive Auswirkungen auf Landwirtschaft und den kommunalen Haushalt hat. Die RNZ hat sich erkundigt, ob dem wirklich so ist. In drei Artikeln beleuchtet die RNZ die Sicht von Landwirten und Kommunen auf das Wetter und seine Folgen für die verschiedenen Bereiche in diesem Jahr. krs

"Das sind dann meistens Kümmerkolben", erklärt der Auszubildende Johannes Sigmann. Besser als im vergangenen Jahr ist es trotzdem. "Letztes Jahr hatten wir teilweise Pflanzen, die gar keinen Kolben gebildet haben", erklärt er. "Und oft waren die Kolben auch nicht bis oben ausgebildet", ergänzt Maas. "Sie hatten nach oben keine Körner mehr." Doch in diesem Jahr sieht alles gut aus, die Stauden seien so hoch wie nie. Fällt die Temperatur auch nachts nicht unter 20 Grad Celsius, könne Mais in der Woche bis zu einem Meter wachsen, erklärt Maas.

Mit Schädlingen hatte der Landwirt trotzdem zu kämpfen. Da seien zum Beispiel die Raben, die die junge Pflanze im Vier-Blatt-Stadium herauspicken und im Acker liegen lassen. "Und dann haben wir ein riesen Problem mit Wildschweinen", sagt Maas. Die Tiere halten sich viel am Neckar auf, um die Felder dort hat der Landwirt deswegen Stromzäune gezogen. "Den Aufwand, den die Schweine betreiben, verstehe ich nicht", sagt Maas. "Jetzt fressen sie die Kolben, das sehe ich ja noch ein", führt er aus. "Aber wenn wir die Saat ausgebracht haben, laufen sie mit ihrem Schnuffel die Reihen ab und wühlen wohl einfach gern die Körner raus." Ein paar Mal habe er in diesem Jahr Felder nachgesät. "Wir haben das ausgerechnet: Für einen Sack Körner müssten die einen ganzen Hektar Acker umwühlen. Das rentiert sich doch nicht", sagt der Landwirt ratlos, aber auch ein wenig schmunzelnd.

In diesem Jahr hängen teilweise bis zu vier Kolben an nur einer Pflanze.

Am Getreide machen sich die Wildschweine dagegen nicht zu schaffen. Dort sei die Ernte durchschnittlich ausgefallen. "Das Getreide ist aber hinter unseren Erwartungen zurückgeblieben", sagt Maas. Dafür sei das kalte Frühjahr verantwortlich – und auch der Regen. "Durch die Niederschläge quillt das Korn auf und schrumpelt dann in der Sonne wieder zusammen, dadurch haben die einzelnen Körner weniger Gewicht", erklärt der Landwirt. Und auch die Ernte war erschwert durch die immer nassen Böden. "Da kann man nicht mit den Maschinen über den Acker", erklärt Maas. Im vergangenen Jahr seien die Getreidebestände geringer gewesen, die Qualität der Körner aber deutlich besser. "Da hatten wir die beste Getreideernte seit 20 Jahren. Dafür war der Mais deutlich schlechter." Wegen der großen Getreidebestände gebe es in diesem Jahr so viel Stroh wie in den vergangenen zehn Jahren nicht mehr. Und auch beim Heu wird es im Gegensatz zu den vergangenen Jahren endlich wieder einmal keine Knappheit geben.

Maas ist froh darüber, dass es dieses Jahr immer genug Wasser und trotzdem keine Wetterextreme gab. Aber auch wenn diese Saison in der Region nicht typisch für die klimatischen Veränderungen ist, muss sich die Landwirtschaft auf den Klimawandel einstellen, sagt Maas. "Es ist einfach wichtig, die Arbeit zur richtigen Zeit zu machen", erklärt er angesprochen darauf, wie er dem Klimawandel begegnen will. "Das Getreide müssen wir früher düngen, weil das Wasser schneller ausgeht, und sich der Dünger dann nicht mehr verteilen kann." Tendenziell habe sich die Vegetation schon jetzt etwa vier Wochen nach vorn verschoben, sagt der Landwirt. Das müsse man beachten.