Ladenburg. (krs) Gute drei Stunden hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung diskutiert. Auf der Tagesordnung standen die Anträge der Fraktionen zum Haushalt 2022. Die RNZ stellt heute die ersten Anträge und Abstimmungsergebnisse vor. Geordnet sind die Anträge nach den Beratungseinheiten des Haushaltsplans.

> Sport und Bäder: Hier hat der Jugendgemeinderat dem Gremium zwei Anträge mitgegeben. Die Kosten müssen jeweils noch ermittelt werden. Wofür sich der Gemeinderat mehrfach ausgiebig bedankte. Jugendstadträtin Lena Struve trug die Anliegen vor. Zum einen geht es um die Restaurierung des Basketballplatzes an der Bleich, der aktuell nur ein Netz habe. "Auf einen Korb spielt es sich nicht so gut", führte Struve aus. Ansonsten gebe es nur noch den Platz im Römerstadion. Diesem Antrag nahmen die Stadträte einstimmig an.

Den zweiten Antrag zwar auch, allerdings gab es hier Wortmeldungen. Der Jugendgemeinderat möchte einen Calisthenics-Park – eine Art Fitness-Park – bauen und schlägt als mögliche Standorte die Neckarwiese an der Brücke in Richtung Fähranleger, den alten Bolzplatz in der Weststadt oder die Wiese zwischen Jugendzentrum und Basketballplatz an der Bleich vor. Struve erklärte, dass man sich durch den Park einerseits den Weg zum Fitnessstudio spare, und dass gerade in Pandemiezeiten die Bedeutung von Sportanlagen im Freien gewachsen sei.

Tim Ruster (FWV) sagte, dass es Interesse gebe, einen solchen Park für den Schulsport zu nutzen. Man könne einen Standort in Schulnähe prüfen. Marius Steigerwald (Grüne) fand, man solle den Standort ergebnisoffen verhandeln und womöglich das Nutzungskonzept des Römerstadions abwarten. Bürgermeister Stefan Schmutz warf ein, dass er es für das falsche Signal halte, den Antrag des Jugendgemeinderats zu ändern. Es handele sich lediglich um eine Grundsatzentscheidung. Dieser erteilte das Gremium sein Einvernehmen.

Die Grünen-Fraktion beantragte außerdem, eine Rate von 50.000 Euro einzuplanen für die Ausführungsplanung der Sanierung des Römerstadions. Die Fraktion verwies auf das Nutzungskonzept für die Sportstätte, das in diesem Frühjahr vorgestellt werden soll, sowie das Stadtentwicklungskonzept, das erarbeitet wird und das Stadion als Sanierungsgebiet ausweisen könnte, was wiederum Fördermöglichkeiten eröffne. Damit die Sanierung beginnen kann, wenn das Stadtentwicklungskonzept vorliegt, solle man auf Basis des Nutzungskonzepts bereits in die Planungen einsteigen. Dem Antrag stimmte das Gremium bei sechs Enthaltungen und vier Nein-Stimmen zu.

> Kernverwaltung: Gleich zwei Anträge hat die CDU in dieser Einheit gestellt. Zum einen wollen die Christdemokraten 15.000 Euro für den Ausbau des öffentlichen WLANs in der Stadt in die Hand nehmen. Denkbar knapp mit zehn Ja- und zehn Nein-Stimmen scheiterte dieser Antrag. Jennifer Zimmermann (Grüne) und Tim Ruster argumentierten etwa damit, dass sie aktuell keinen Bedarf für weitere Hotspots sehen.

Ihren zweiten Antrag modifizierte die CDU nach einer Erklärung des Bürgermeisters. Die Fraktion wollte das Fahrrad-Leasing für Mitarbeitende im Rathaus auch auf Azubis und Studierende ausweiten und dafür 7000 Euro einstellen. Schmutz erklärte, dies sei technisch schwierig, da eine Ausbildung teilweise kürzer sei als die Vertragslaufzeit des Leasingangebots. Ein Zuschuss für Azubis und Studierende zum Radkauf dagegen sei möglich. Dieser Änderung stimmte erst die CDU, dem Antrag dann das ganze Gremium zu.

> Wirtschaft und Tourismus: In diesem Bereich stellte die SPD-Fraktion einen Antrag zur Unterstützung der Ladenburger Künstler. Wie im vergangenen Jahr sollen von der Corona-Krise gebeutelte Kulturschaffende mit Wohnsitz in Ladenburg eine Unterstützung bei der Stadt beantragen können. Dafür sah die SPD 20.000 Euro vor. Schmutz erklärte, dass die im Haushalt eingestellte Summe im vergangenen Jahr nicht gänzlich abgerufen worden sei. Grundlage für die Unterstützung sei, dass eine existenzbedrohende Situation vorliegt. Zimmermann fürchtete, dass bei erneuten Ablehnungen aufgrund der hohen Kriterien Unmut entstehen könne. Trotzdem nahm das Gremium den Antrag einstimmig an.

Gudrun Ruster ergänzte im FWV-Antrag zur Halbierung der Marktgebühren für Händler, dass es sich dabei um eine einmalige Maßnahme handeln solle. Dafür sollten 7500 Euro im Haushalt eingestellt werden. Diesem Antrag erteilte das Gremium sein Einvernehmen.

Außerdem regte Ruster in diesem Zusammenhang an, dass die Marktkommission wieder tagen solle. Gerhard Kleinböck (SPD) befürwortete die Anregung mit Blick auf das Verhältnis von Einzelhändlern und Marktstandbetreibern. Schmutz verwies darauf, dass es Hinweise brauche, worüber die Kommission beraten solle. Ruster kündigte an, diese Hinweise einzureichen.