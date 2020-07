Von Christine Frei

Ladenburg hat gleich mehrere einladende Aspekte: Die Stadt liegt einerseits naturnah am Neckar mit Spazierwegen im Grünen. Andererseits führen schon wenige Schritte ins Herz der als Kulturdenkmal eingestuften Altstadt mit reicher Geschichte und Sehenswürdigkeiten in anregender Atmosphäre. Etliche Schilder zeigen in Ladenburg den Weg, und dank weiterer Hinweise wie "Archäologie", "Rundgang" und "Grüner Ring" fällt die Orientierung relativ leicht.

So kommt man von dem fast 50 Meter hohen Wasserturm (1) über den Uferweg am Neckar entlang der Fest- und Neckarwiese zur Fähre, die nach Neckarhausen übersetzt. Der beschilderte "Grüne Ring" führt weiter durch eine mehrfach ausgezeichnete Bachlandschaft, vorbei am Wasserspielplatz (2) mit Zugang zum Kanzelbach.

Der Beginn der Altstadt ist durch die im Norden und Westen noch weitgehend erhaltene Stadtmauer von 1200 erkennbar. Sie ist eine Erweiterung auf Resten des ab 74 nach Christus etablierten Kastellstandorts der Römer. Fragmente römischer Mauern sind an mehreren Stellen wie dem Rathaus (3) und dem Lobdengau-Museum (4) freigelegt. Eine erste Besiedlung erfolgte bereits durch die Kelten, sodass Ladenburg eine der ältesten deutschen Städte ist.

Die eindrucksvollsten Elemente der Stadtbefestigung sind das Martinstor und der Hexenturm (5) aus dem 13. Jahrhundert, die nahe beieinanderliegen. Die Geschichte wird zusätzlich lebendig durch die Skulpturengruppe von Karl Ulrich Nuss auf dem Ladenburger Domhofplatz (6). Ihr Titel "Ständiger Streit um Ladenburg zwischen den Kurfürsten von der Pfalz und den Bischöfen von Worms 1385 – 1705" ist vielsagend.

Zur Stadtgeschichte gehören auch die Spuren der Autopioniere Dr. Carl Benz und seiner Frau Bertha, die in Ladenburg bis 1929 lebten. Neben dem Wohnhaus und der wohl ersten Autogarage der Welt (7), zeugt davon das Automuseum Dr. Carl Benz (8).

Eigentlicher Höhepunkt der Stadttour ist der Marktplatz (9) mit seinen wunderschönen Fachwerkhäusern, vorwiegend aus dem 15. bis 18. Jahrhundert stammend, und dem nach altem Vorbild gebauten Marienbrunnen. Hier pulsiert das Leben, auf den Stufen zum Brunnen sitzend, in den Cafés, Restaurants und dazwischen. Dahinter ragen die Türme der Galluskirche auf, deren Krypta aus dem 11. Jahrhundert erhalten ist. Noch älter, aus dem frühen 9. Jahrhundert, ist der wuchtige Turm der Sebastianskapelle (bei 4). Und es gibt noch mehr zu entdecken: entlang der Stadtmauer, hinter Durchgängen, im verwinkelten Labyrinth der Gassen einer sehr alten, gewachsenen Stadt.

Info

Tourist Info in der Stadtbibliothek, Hauptstraße 8, Ladenburg; Telefon 0 62 03/ 7 02 60; geöffnet Mo 14–19 Uhr, Di 10–14 Uhr, Do 14–19 Uhr, Fr 10–18 Uhr, Sa 10–13 Uhr, Sonn- und Feiertage 11–14 Uhr; www.ladenburg.de.