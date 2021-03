Von Axel Sturm

Ladenburg. "Die Bürgerinnen und Bürger sind richtig glücklich und zufrieden, dass sie sich in Ladenburg impfen lassen können", haben die ehrenamtlichen Helferinnen, Wiebke Ullrich und Ulrike Karg, festgestellt. "Hier ist das vertraute Umfeld der Menschen, das bewerten sie sehr positiv." Ullrich und Karg helfen bei der Organisation im in der Lobdengauhalle eingerichteten Impfzentrum mit.

"Wenn ich gebraucht werde, bin ich gerne bereit, mich zu engagieren", erklärte Karg ihre Motivation. Bürgermeister Stefan Schmutz lobte den Einsatz der Helfer. "Die Organisation war ein riesiger Kraftakt für die Verwaltung. Wieder einmal zeigt sich in Ladenburg, welch eine ungewöhnliche Einsatzbereitschaft die Ehrenamtlichen einbringen", sagte Schmutz im RNZ-Gespräch kurz vor der Öffnung der Lobdengauhalle. Schmutz schaute kurz vor Beginn in der Halle vorbei, um den Impfstart zu verfolgen, der reibungslos verlief.

Mit dem Leiter des Ordnungsamtes, Rüdiger Wolf, war sich Schmutz einig, dass im Vorfeld alles getan wurde, um den Impfprozess schnell über die Bühne zu bringen. "Ich bin dem Rhein-Neckar-Kreis sehr dankbar, dass wir in Ladenburg die Möglichkeit einer kommunalen Impfaktion umsetzen konnten", lobte der Bürgermeister.

In der Römerstadt gibt es rund 1500 Einwohner, die berechtigt gewesen wären, an der Aktion teilzunehmen. Dem Impfzentrum Ladenburg wurden für Montag und Dienstag jeweils 140 Dosen zur Verfügung gestellt. Bürger ab 70 Jahren hatten die Chance, einen Termin zu bekommen, Vorrang hatten allerdings die über 80-Jährigen. Mit der Aktion sollten Menschen ein Impfangebot bekommen, denen es nicht zuzumuten war, eines der großen, regionalen Impfzentren aufzusuchen.

Im Organisationsstab war auch die DLRG-Ortsgruppe, die das Equipment des mobilen Impfteams – wie die Spritzen und Impfstoffe – nach Ladenburg transportierte. Außerdem übernahmen die DLRG-Mitglieder des Ortsvereins den Rettungsdienst. "Es kann immer mal wieder passieren, dass eine geimpfte Person Hilfe von einem Rettungssanitäter benötigt", sagte der Vorsitzende, Jochen Knausenberger. Für die DLRG-Ortsgruppe war der Einsatz eine Premiere. "Wir sind froh, dass wir hier helfen können. Unsere normalen Aufgaben wie die Aufsicht in den Schwimmbädern und Badeseen sind derzeit auf Eis gelegt", sagte Knausenberger.

Die Impfberechtigten kamen oft in Begleitung von Verwandten und zeigten sich dankbar dafür, dass sie in der Römerstadt einen Termin vereinbaren konnten und alles reibungslos klappte. Nur habe man sich rechtzeitig anmelden müssen. Ein Großteil der über 80-jährigen Ladenburger hat den Schutz gegen das Coronavirus bereits in den regionalen Impfzentren bekommen. Dort wollte eigentlich auch Helga Diedenring einen Termin vereinbaren, das hatte aber nicht geklappt. So war sie erleichtert und glücklich, als die Zusage für Ladenburg kam. "Es ist wirklich angenehm, wie unkompliziert die Anmeldung ging", sagte die Ladenburgerin, die der Stadtverwaltung hoch anrechnet, dass es hier solch ein Serviceangebot gibt.

Auch die 85-jährige Helga Lemke hat sich "riesig gefreut", dass es mit dem Termin geklappt hat. Sie hat ihren Impfwunsch schriftlich bei der Stadtverwaltung eingereicht und schnell Rückmeldung erhalten. "Es wird in der schwierigen Zeit immer schnell über die Behörden geschimpft, aber diese Aktion ist optimal umgesetzt worden", sagte die 85-Jährige, für die es eine Selbstverständlichkeit war, sich impfen zu lassen. Sie hofft, dass bald wieder Normalität auch in Ladenburg einkehrt.

Der Impfstoff bei der Ladenburger Impfaktion soll vollständig verimpft werden. Es gab eine Warteliste, auf der Personen standen, die kurzfristig einspringen konnten, falls eine Person mit festem Impftermin kurzfristig absagt.

Die Folgeimpfung für die Ladenburger Impflinge wurde auf den 3. und 4. Mai festgelegt. Dann heißt es für den städtischen Bauhof wieder "Aufbau des Impfzentrums", und auch zahlreiche Mitarbeiter der Stadtverwaltung sowie erneut viele Ehrenamtliche werden dann im kommunalen Impfzentrum bei der Organisation für die Zweitimpfung mithelfen.