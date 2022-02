Die neu gegründete Stadtentwicklungsgesellschaft will das ABB-Gelände in einen zukunftsorientierten Stadtteil verwandeln. Einen Sitz in deren Aufsichtsrat erhielt die CDU nicht. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Der Ärger des CDU-Fraktionssprechers Günter Bläß ist spürbar, weil die größte Fraktion am Ratstisch kein Aufsichtsratsmandat in der Stadtentwicklungsgesellschaft erhalten hat. In die "Schmollecke" zieht sich die Fraktion, die übrigens den Ersten Bürgermeisterstellvertreter stellt, aber nicht zurück. Bläß kündigt im RNZ-Jahresinterview für 2022 – die CDU macht den Auftakt der Gespräche mit den Fraktionsvorsitzenden – eine konstruktive und kritische Begleitung der anstehenden Projekte an; die Christdemokraten wollen aber auch mit eigenen Vorschlägen die Stadtentwicklung mitgestalten.

Herr Bläß, welche waren die drei erfreulichsten Projekte für Ihre Fraktion im vergangenen Jahr?

Die Entscheidung für den Bau der Dreifeldhalle am Römerstadion war für unsere Fraktion sehr wichtig. Was uns auch gefreut hat, ist das Engagement von Ehrenamtlichen in der Corona-Zeit. Das hat den Zusammenhalt der Gemeinschaft gefestigt. Die CDU-Fraktion begrüßt zudem den Erwerb des ABB-Geländes. Mit diesem Projekt kann es uns gelingen, Ladenburg weiterhin für die Zukunft gut aufzustellen. Mit dem Erwerb des ABB-Geländes sehen wir gute Möglichkeiten, die Stadtentwicklung positiv gestalten zu können.

Günter Bläß. Foto: privat

Welche Geschehnisse haben Ihnen weniger gefallen in 2021?

Uns konnte allen nicht gefallen, dass durch die Pandemie starke Einschränkungen im gesellschaftlichen Leben erforderlich waren. Der Ausfall von beliebten Veranstaltungen schmerzte doch sehr. Auch das Thema "Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft" ist aus unserer Sicht nicht gut gelaufen. Um die anstehenden Zukunftsaufgaben gemeinsam gestalten zu können, sollte in einem Gremium wie der Stadtentwicklungsgesellschaft eine ausgeglichene parteiliche Vertretung vorhanden sein. Dass die CDU-Fraktion keinen Aufsichtsrat in der Stadtentwicklungsgesellschaft stellt, gefällt uns natürlich nicht. Es wäre für einen schnellen Informationsfluss besser gewesen, wenn auch wir im Aufsichtsrat vertreten gewesen wären.

Angenommen, eine Gönnerin oder ein Gönner würde zehn Millionen Euro spenden. Wie würden Sie das Geld verwenden?

Es ist immer schwer, über Geld zu spekulieren, das nicht vorhanden ist. Wir wollen keine falschen Erwartungen wecken. Die CDU-Gemeinderatsfraktion orientiert sich daher lieber an den vorhandenen Haushaltszahlen.

Welche sind für die CDU die wichtigsten drei Zukunftsaufgaben, die Ladenburg stemmen muss?

Für die CDU-Fraktion stehen der angemessene Ausbau der Kinderbetreuung, die Umsetzung der Neubaugebiete sowie die Planung der künftigen Nutzung des ABB-Geländes an den ersten drei Stellen. Aber auch der bereits beschlossene Neubau der Dreifeldsporthalle ist ein zentrales Thema. Für uns ist es wichtig, dass alle Entscheidungen im Einklang mit den Klimaschutzzielen stehen müssen, und wir wollen nicht vergessen, dass wir bei der Digitalisierung weiterkommen müssen.

Bürgermeister Stefan Schmutz forderte jüngst Strukturveränderungen im Haushalt ein. Was sollte aus Sicht der CDU verändert werden?

Es ist richtig. Bürgermeister Schmutz hat Strukturveränderungen gefordert, und ich denke, er wird die Fragen auch selbst beantworten müssen. Die CDU-Fraktion wird ein eventuell notwendiges Umstrukturierungskonzept konstruktiv und kritisch begleiten. Der Haushalt ist das elementarste Werkzeug einer Kommune. Wir werden auch weiterhin im Interesse unserer Bürgerinnen und Bürger darauf achten, dass wir mit einem soliden und ausgeglichenen Haushalt arbeiten können. Wir sind der Meinung, dass wir beim Thema "Strukturveränderungen beim Haushalt" schon weiter sein könnten. Leider wurden unsere Vorschläge zur Veränderung der Haushaltsstruktur in der Vergangenheit von der Mehrheit des Gemeinderats immer wieder abgelehnt.

Es fällt auf, dass beim Personal in der städtischen Verwaltung in vielen Bereichen aufgestockt wurde. Tragen Sie diese Entwicklung mit?

Bei den anstehenden Personalentscheidungen wurde uns stets vorgetragen, dass Ladenburg eine wachsende Stadt sei und daher auch die Verwaltung mitwachsen müsse. Wir sind jedoch der Meinung, dass jede Stellenneubesetzung für sich betrachtet werden muss. Für uns gilt: Stellenneuschaffungen in der Verwaltung werden von uns konstruktiv-kritisch begleitet.

Bürgermeister Schmutz nannte jüngst Ökologie und Umweltschutz als die zentralen Zukunftsthemen. Was kann nach Meinung der CDU in Ladenburg schnell umgesetzt werden?

Eine schnelle Umsetzung bei diesem wichtigen Thema kann gelingen, wenn gute und innovative Ideen beim Wohnungsbau verwirklicht werden. Aber auch bei Verkehrsthemen gibt es in unserer Stadt Luft nach oben. Der Gemeinderat muss zusammen mit der Verwaltung seine Vorbildfunktion wahrnehmen.

Glaubt die CDU-Fraktion an die Umsetzung der Stadtbahn-Schienenanbindung Ladenburgs in Richtung Ilvesheim/Feudenheim?

Wenn die Entscheidungsträger der früheren Generationen nicht Zukunftsvisionen gehabt hätten, trotz der Gewissheit, dass sie nicht zu ihren Lebzeiten fertig werden, müssten wir heute auf viele Dinge verzichten. Ich nenne Ihnen ein Beispiel: Der Bau der neuen Neckarbrücke wurde schon vor Jahrzehnten geplant, aber erst jetzt wurde mit dem Bau begonnen. Wir glauben, wenn bei der Lösung der anstehenden Verkehrsfragen auf die Schiene gesetzt wird, kommt man an dieser Schienen-Anbindung Ladenburgs nicht vorbei. Wir stehen neuen Entwicklungen im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) offen gegenüber.

Träumen ist hier erlaubt: Die neue Dreifeldsport-Halle ist in 2023 fertig geworden. Die Vereine sind begeistert. Hat die CDU eine Idee, wie die Halle heißen könnte?

Diese Detailfrage sollte erst zu einem späteren Zeitpunkt diskutiert werden. Aus unserer Sicht steht nun die schnelle Fertigstellung der Halle im Vordergrund. Unsere Vereine sind auf diese Sportstätte angewiesen.

Wie empfinden Sie die Atmosphäre im Ratsgremium?

Wegen der Corona-Pandemie können keine Nachsitzungen stattfinden. Außerdem müssen leider die meisten gesellschaftliche Veranstaltungen ausfallen. Ein intensiver Austausch mit den Ratskolleginnen und -kollegen anderer Fraktionen kann daher nicht stattfinden. Dies wirkt sich leider auch auf die Arbeit am Ratstisch aus. Ich bedauere, dass der persönliche Kontakt oft zu kurz kommt. Wir hoffen, dass sich die Zeiten bald wieder ändern und freuen uns auf eine weiterhin konstruktive Zusammenarbeit mit unseren Ratskolleginnen und -kollegen.