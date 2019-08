Von Axel Sturm

Ladenburg. Familie Fang/Miao aus Shanghai kennt keine Bauernhöfe. Die kleine Tochter hat noch nie eine Kuh gestreichelt. Bis zum Wochenende jedenfalls, als die chinesische Familie zum Hoffest der Familie Maas nach Ladenburg-Neubotzheim kam. Beeindruckend sei der Kuhstall, sagte Frau Miao, ihr Mann war besonders vom großen Maschinenpark der Hofinhaber Thomas und Jochen Maas begeistert.

Dass einmal internationale Gäste den Maas-Hof besichtigen würden, daran hätte Seniorchef Fritz Maas nicht im Traum gedacht. Er stieg 1968 in den Betrieb seines Schwiegervaters ein, der vom Hof in der Cronberger Gasse - hier ist heute die Seniorenwohnstätte Löwenscheuer untergebracht - nach Neubotzheim aussiedelte.

In der Altstadt der 50er und 60er Jahre hatten die bäuerlichen Betriebe keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr, so dass der Gemeinderat beschloss, den Landwirten Gelände in Neubotzheim und Neuzeilsheim zur Verfügung zu stellen. Auch Fritz und Bertha Münz erkannten die Chance und wagten einen Neuanfang. Damals waren die landwirtschaftlichen Betriebe noch Allrounder. "Die Spezialisierung kam erst später auf", erinnert sich Fritz Maas, der viele Jahre auch Vorsitzender des Ladenburger Bauernverbandes war.

Als er 1968 in den Betrieb einstieg, gab es Kühe, Schweine, Pferde und Geflügel auf dem Hof. Angebaut wurden Tabak, Getreide, Zuckerrüben und Kartoffeln. "Eine solche Struktur ist heute kaum noch zu finden, das wirtschaftliche Überleben kann eigentlich nur durch eine Spezialisierung gesichert werden", sagte Maas.

1980 übernahm er den Betrieb von seinen Schwiegereltern und ging den Weg der Spezialisierung. Er setzte auf die Produktion von Milch und Fleisch und hatte damit Erfolg. Doch als die Milchpreise immer tiefer fielen, war die Sorge auch bei ihm groß. Zum Glück gab es da die Söhne Thomas und Jochen, die sich für die Landwirtschaft interessierten. Thomas Maas (36) lernte Landmaschinen-Mechaniker und hat einen Abschluss als Landwirtschaftsmeister. Sein Bruder Jochen, der vor wenigen Wochen heiratete, studierte Agrarwissenschaften.

"Die Ausbildungen von Thomas und Jochen sind natürlich optimal, damit der Betrieb in eine gute Zukunft geführt werden kann", sagt Vater Fritz Maas. Mutter Iris ist stolz, dass es auf dem Hof eine Nachfolgeregelung gibt. Dies sei ein Glücksfall für einen landwirtschaftlichen Betrieb.

Die Eltern ließen den Söhnen den Freiraum, eigene Ideen umzusetzen. Als Thomas und Jochen Maas 2012 den Betrieb übernahmen, war das neue Zeitalter schon eingeläutet. Nach ihren Vorstellungen wurde in Neubotzheim einer der modernsten Kuhställe Deutschlands gebaut. Auch der Bau der Biogas-Anlage sollte sich als goldrichtig herausstellen.

Bei den Führungen, die die Betriebsinhaber persönlich vornahmen, lernten die Gäste des Hoffests, wie moderne Landwirtschaft funktioniert. Ohne ihr fundiertes IT-Wissen könnten die Brüder den Betrieb nicht führen.

Der Kuhstall ist hoch technologisiert. "Wenn eine Kuh Fieber hat und die Milchproduktion beeinflusst wird, erhalten wir auf unseren Smartphones eine Nachricht", erklärte Thomas Maas. Auch die Biogasanlage wird über computergesteuerte Regelungsmodule gefahren. Nicht zuletzt ist die Aussaat auf dem Acker digital geregelt. GPS-gesteuerte Maschinen bringen die Aussaat zentimetergenau ein.

Die romantische Vorstellung, dass der Landwirt per Hand die Felder bestellt, sind nur noch in alten Filmarchiven existent. Wer es heute nicht schafft, eine hohe Produktivität zu erzielen, hat letztendlich keine Überlebenschance.

Die Besucher kamen beim Hoffest aus dem Staunen nicht heraus, als sie den modernen Fuhrpark besichtigten. Die Maschinen ließen erahnen, dass die Maas-Brüder viel Geld investiert haben, um ihren Betrieb überlebensfähig zu machen.