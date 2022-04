Von Silke Beckmann

Ladenburg. "43 Berufsjahre in einer Firma – mit mehreren Stellen" hat Diakon Thomas Pilz hinter sich. Die längste Zeit war er für die "Firma", die Evangelische Landeskirche Baden, in Ladenburg tätig. Ein Vierteljahrhundert lang. Ende des Monats verabschiedet sich der 65-Jährige in den Ruhestand. Zeit also, zurückzublicken, und im Gespräch wird deutlich, welche Themen dem scheidenden Diakon besonders am Herzen lagen, nämlich Kinder, Senioren und die Musik – und dies stets auch unter dem Gesichtspunkt, mit der Zeit zu gehen.

Begonnen hat Thomas Pilz, dem damals eine Tätigkeit zwischen Gemeinde- und Sozialarbeit vorschwebte, seine Laufbahn 1979 in der Pforzheimer Haidach-Gemeinde, wo offene Jugendarbeit zu seinen Schwerpunkten gehörte. 1985 wechselte er nach Mannheim, in die Käfertaler Unionsgemeinde, und war ab 1994 in Ladenburg. 25 Jahre lang, zieht man die drei Dienstjahre ab 2006 in Hockenheim ab, wo für ihn das "Gruppenamt", in dem zwei Pfarrer und ein Diakon gleichberechtigt alle Leitungsaufgaben übernahmen, besonders reizvoll war. In der Römerstadt angekommen, entdeckte Pilz bald die Seniorenarbeit für sich. "Total interessant", wobei sich der Fokus von Kaffee und Kuchen auf "eher aktivierende Dinge" verschob. Mit Ute Frenzel, die damals noch Wirsching hieß und die Informations-, Anlauf- und Vermittlungsstelle (IAV) leitete, trommelte er Gruppierungen, Organisationen und Einrichtungen zusammen, die im Ort mit dem Thema befasst waren, woraus in den 1990ern die AG Senioren entstand. Die sich ab 2014 am "Europäischen Filmfestival der Generationen" beteiligte.

Ein weiteres, "natürlich ganz großes Kapitel": Kirche mit Kindern. Eine "heiße Schlacht" habe es um die Umstellung des sonntäglichen Kindergottesdiensts aufgrund immer spärlicherer Resonanz gegeben. Wohingegen sich der von Pilz forcierte monatliche und samstagvormittags stattfindende Kirchenmaus-Besuch mit Premiere am 28. November 2009 als Erfolg herausstellte. Überhaupt hätten sich einige alte Modelle mit der Zeit überholt, findet der überzeugte Teamplayer. So etwas wie die frühere Jungschar mit wöchentlichen Treffen "funktioniert nicht mehr, das kannst man vergessen". Weshalb er projektorientiert arbeitete, mit Angeboten wie der Kinderbibelwoche, dem Weihnachtsmusical oder dem Sommerangebot im Rahmen der Kinderferienspiele. Oder auch dem langjährigen Jugendtreff "Rosa Kuh".

Beim Stichwort Projekte denkt Pilz auch an die Veranstaltungen unter der Überschrift "Nachtcafé" im Gemeindehaus sowie an die mit Joachim Junghans organisierte Konzertreihe "quergedacht". Und vor allem an zahlreiche, von vielen Organisatoren gestemmte, oft ökumenische Projekte, "mit denen du einfach mal Kirche gefeiert hast": Ob "Galiläa City" 1996, "Mose" 2002 oder "Kirche am Fluss" im Grünprojektjahr 2005: "Das war so ein bisschen wie Woodstock."

Bedeutsam waren die Feierlichkeiten zum 500. Reformationsjubiläum, ein Riesenerfolg die Aufführung des von Pilz geschriebenen, Eckhard Stadler vertonten und einem jungen Ensemble umgesetzten Luther-Musicals "Wo stehst du?". Es war nicht die einzige Eigenproduktion, denkt man etwa an das flotte Weihnachtsmusical "König der Könige" (Musik: Andreas Christian). "Musik gab’s immer", sagt Pilz, der traditionelle Kirchenmusik "wichtig, richtig und toll" findet, aber immer für ein Plus an moderner Musik eingetreten ist: "Da ist immer noch massiv mehr nötig." Dank Altstadtfest-Erlösen und Spendengeldern konnte ein Band-Probenraum im Keller des Gemeindehauses ausgestattet werden, und dass technische Herausforderungen ihn eher anspornen denn schrecken, war in der vielfach digitalen Corona-Zeit ein enormer Vorteil.

Schwingt da im Hinblick auf den Abschied nicht doch ein gewisses Bedauern mit? "Bestimmt wird mir einiges fehlen", räumt Pilz ein und nennt an erster Stelle die "tolle Team-Arbeit" – von den Rock-at-Church-Organisatoren, die das Benefizfestival am Altstadtfest zum Besuchermagneten gemacht haben, bis hin zu den Konfi-Teamern. Aber Langeweile wird bestimmt kein Thema, denn das Plus an Zeit eröffnet Möglichkeiten für Hobbys, darunter das hauseigene Tonstudio oder der Radsport: "Da gibt’s noch ein paar Strecken und Berge, die man erfahren kann." Und die Umsetzung eines Projekts zu Dietrich Bonhoeffer, mit dem der Ruheständler in spe sich viel beschäftigt hat. Vor allem winkt Zeit für die Familie, denn das Ehepaar Pilz, Eltern dreier erwachsener Kinder, freut sich aktuell auf sein erstes Enkelkind.

Info: Verabschiedet wird Diakon Thomas Pilz in einem feierlichen Gottesdienst am Samstag, 30. April, um 14 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche Ladenburg, Kirchenstraße 28.