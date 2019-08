Von Axel Sturm

Ladenburg. Dass es immer noch kleiner geht, haben die Ladenburger Kerweaktivitäten in diesem Jahr gezeigt. Klar, das Ladenburger Altstadtfest am zweiten September-Wochenende ist in der Römerstadt das Fest der Feste - aber auch die Kerwe am zweiten Augustwochenende hatte in "alten Tagen" durchaus ihre Daseinsberechtigung.

Zeitzeugen erinnern sich, dass noch in den 1950er Jahren auch in Ladenburg richtig viel los war. Auf dem Marktplatz war ein großer Rummelplatz aufgebaut, es gab Straußwirtschaften, und in vielen Gaststätten mit Sälen spielten Live-Kapellen zum Kerwetanz auf. In Erinnerung haben viele Ladenburger auch das Fahrgeschäft Lowinger, das seine Autoscooter-Anlage bis in die 1970er Jahre auf dem Marktplatz aufbaute.

Auch Süßwaren-Standbesitzerin Ursel Lederer kennt diese Zeit. Ihr Vater, Seppl Widenbauer, karamellisierte die besten gebrannten Mandeln in der Region. "Ja, es stimmt - auch zur Kerwe war in Ladenburg richtig viel los", meinte die Frau, die seit über 60 Jahren auf den Jahrmärkten in Süddeutschland unterwegs ist. "So lange ich Freude an der Arbeit habe, mache ich weiter", sagte Lederer. Für sie sei die Teilnahme an der Ladenburger Kerwe immer noch ein Pflichttermin.

Die Bereitschaft der Vereine, sich an den Kerweaktivitäten zu beteiligen, ist mittlerweile stark zurückgegangen. Lediglich die ASV-Ringer und die Fußballer des FV 03 sind noch vertreten. Vor wenigen Jahren waren noch die Fußballer der LSV dabei, die im Benzpark einen schönen Kerwe-Hock organisierten. Doch den LSV-Senioren-Fußball gibt es nicht mehr, und damit wurden auch die Benzpark-Aktivitäten beerdigt. Dafür gab es jetzt eine Neuerung mit einer Arbeitsteilung. Der FV 03 und der ASV machten auf dem Marktplatz nämlich gemeinsame Sache.

Während die Fußballer Getränke ausschenkten, kümmerte sich der ASV - zusammen mit der Metzgerei Schäfer - um die Verköstigung der Gäste. Am heutigen Montag steht übrigens das traditionelle Ladenburger "Knöchelessen" an. Die gegrillten oder gekochten Haxen werden mit Sauerkraut serviert, so wie dies die Ladenburger seit vielen Jahrhunderten machen. Die Stadtverantwortlichen erhielten nämlich schon 1401 von König Ruprecht I. die Rechte zum Abhalten einer achttägigen Kerwe.

Auch der Bundestagsabgeordnete Karl A. Lamers (M.) verteilte den Kerwekuchen. Foto: stu

Ob damals zur Eröffnung des Festes ein Kerwekuchen angeschnitten wurde, ist nicht überliefert. Vorstellbar ist es aber - und daher sprach der Bürgermeisterstellvertreter Günter Bläß von einer "alten Tradition", als er zusammen mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Karl A. Lamers den Kerwekuchen zur Eröffnung der Festaktivitäten anschnitt. Dann konnte es losgehen. Der Hofgarten des "Güldenen Stern", die Plätze des Altstadtgassen-Restaurants "Kreter’s kleine Rose", aber auch die gepflegte Wein-Lounge der Backmulde waren am Samstag und am Sonntag gut besucht.

Ein traditionelles Kerwelokal ist auch der "Würzburger Hof" - hier feierten die CDU-Senioren ihren Kerwe-Hock. Mit dabei war auch Landtagsabgeordnete Julia Philippi, die im Rahmen ihrer Sommertour einen Kerwestopp in Ladenburg einlegte. Ihr Landtagskollege Gerhard Kleinböck (SPD) feiert am heutigen Montag mit Parteifreunden und Gästen auf dem Marktplatz.

Immer noch ein gefragter Ort ist der Marktplatz für die jüngsten Kerwebesucher. Das klassische Kerwegeld für die kleinen Gäste ist eine "Einnahmequelle", die bei den Eltern oder den Großeltern gerne "angezapft" wird. Eine Runde Karussellfahren, ein paar Süßigkeiten bei der "Lederer’s Ursel" und eine Bratwurst beim ASV - dann waren die ersten zehn Euro auch schon weg. Ein treuer Blick Richtung "Sponsoren" war daher hilfreich, um die Kerwekasse aufzubessern.