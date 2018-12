Von Axel Sturm

Ladenburg. Ein Golden-Globe-Gewinner, eine "Champions-League"-Wäscherei und eine verkaufte Orgel: die Römerstadt hatte 2018 so einiges zu bieten. Im Ladenburger Jahres-Abc lässt die RNZ das zu Ende gehende Jahr noch einmal Revue passieren.

A wie Afghanistan: Erstmals wurde in Ladenburg ein internationales Filmfest auf die Beine gestellt. Mit Erfolg: Bei der Premiere im Juli stößt das WaLa-Filmfestival auf große Resonanz. Drei Tage lang dreht sich alles um die Lage von Geflüchteten in Afghanistan. Insgesamt 20 Filme informieren über dieses aktuelle Thema. Mit dabei: der afghanische Filmemacher und Golden-Globe-Gewinner Siddiq Barmak.

B wie Baugebiet: Nach einem umfangreichen Bürgerbeteiligungsverfahren beginnen im Frühjahr die Erschließungsarbeiten im Neubaugebiet Nordstadt/Kurzgewann. Ende 2019 sollen die ersten Bewohner einziehen. Einziger Wermutstropfen: Die meisten Interessenten können es sich gar nicht leisten, dort zu bauen. Auf dem privaten Markt werden Grundstücke bereits für mehr als 1200 Euro pro Quadratmeter verkauft. Die Stadt will ihre Grundstücke aber nicht zum Höchstpreis veräußern, sondern sozialen Wohnungsbau fördern.

C wie Champions-League-Aufstieg: Nicht nur die TSG Hoffenheim spielte 2018 in der Champions-League. Auch die Ladenburger Großwäscherei Witteler-Burkhardt will bei den ganz Großen mitmischen. Schon jetzt ist die Reinigungsfirma für Hotelwäsche der weltweit modernste Wäschebetrieb. Die Geschäftsführer Sabrina Burkhardt und Sven Witteler wollen das Unternehmen aber sogar noch vergrößern.

D wie Drama am Neckar: Am 29. September durchbricht das Auto eines älteren Ehepaars die Schränke der Neckarhäuser Fähre. Das Fahrzeug versinkt im Fluss, die beiden Insassen können nur noch tot geborgen werden. Mehr als 100 Rettungskräfte sind an diesem Abend im Einsatz. Die Polizei geht kurz nach dem Vorfall von einem Unglück aus, was sich im Laufe der Ermittlungen bestätigt.

Lehrreich für alle ist der Besuch der Garango-Delegation im September. Die Gäste aus der afrikanischen Partnerregion besuchen unter anderem einen landwirtschaftlichen Betrieb, eine Baumschule und den Schriesheimer Wald. Foto: Sturm

E wie Erinnerung: Ein starkes Zeichen setzt die Stadt mit der Ausstellung "Nachbarn 1938. Wir waren alle Ladenburger" im Lobdengau-Museum, konzipiert von Studenten der Jüdischen Hochschule Heidelberg. Zur Eröffnung reist auch Ruth Steinfeld an, die letzte noch lebende jüdische Ladenburgerin. Die Zeitzeugin hält einen beeindruckenden Vortrag und dankt dem Arbeitskreis Jüdische Geschichte für dessen Einsatz gegen das Vergessen.

F wie Fahrzeug: Der Kauf des neuen Müllfahrzeugs für den Bauhof ist zu einem Politikum am Ratstisch geworden. Fast zwei Jahre lang stritt der Gemeinderat, bevor man das Fahrzeug kaufte. Dieses hat einen Elektromotor und wird von einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bauhofs gespeist. Am Ende sind alle zufrieden: Der Gemeinderat, weil man eine umweltfreundliche Lösung gefunden hat. Die Mitarbeiter des Bauhofs, weil sie das Müll- und Transportfahrzeug endlich nutzen können.

G wie Garango-Besuch: Im September begrüßen Bürgermeister Stefan Schmutz und der Partnerschaftsverein eine sechsköpfige Delegation aus Garango. In Erinnerung bleibt der gelungene Fassanstich des Präsidenten Koudabouré Banse beim Altstadtfest. Viel wichtiger aber war der Austausch und das Programm für die afrikanischen Gäste. Sie besuchten einen landwirtschaftlichen Betrieb, eine Hühnerfarm, eine Baumschule und den Schriesheimer Wald.

H wie Hauptstadt der Festivals: Zurecht bezeichnet Bürgermeister Schmutz Ladenburg als "Hauptstadt der Festivals". Neben dem Drachenbootfestival lockt auch das LSV-Triathlon-Festival Weltklassesportler an. Beim Musikfestival kamen über 10.000 Gäste zum Konzert der Fantastischen Vier. Nicht zu vergessen: das neue Filmfestival (siehe oben).

I wie Innerstädtisches Geschäftsleben: Zum Glück steht in der Altstadt kaum ein Laden leer. Der Wegzug des Schmuck- und Dekorationsgeschäfts "Kristallfluss" nach Mannheim ist zwar ein Verlust, aber mit der Eröffnung des Wäschegeschäfts "Creol" in der Neugasse kommt wieder eins dazu. Auch der attraktive Wochenmarkt auf dem Marktplatz lockt Besucher aus der ganzen Region an.

J wie Jubiläum: Kulturelle Höhepunkte setzt der Liederkranz, der in diesem Jahr sein 175-jähriges Jubiläum feiert. Die Mischung des Festprogramms stimmt: Bei der Neujahrsmatinee und beim Festkonzert in der ausverkauften Lobdengauhalle erinnert man sich an alte Zeiten. Bei der SWR-Schlagerparty und der Bier-Rock-Probe kommt aber auch die Jugend auf ihre Kosten.

K wie Kulturträger: Mit der Stadtkapelle Ladenburg feiert ein weiterer wichtiger Kulturträger sein 25-jähriges Bestehen. Das Jubiläumskonzert in der Lobdengauhalle ist eine Klasse für sich. Seit einem Vierteljahrhundert übernimmt die Stadtkapelle gesellschaftliche Verantwortung: Sie ist bei der Eröffnung des Weihnachtsmarkts und des Altstadtfests ebenso dabei, wie beim Sommertagszug und dem Martinsumzug.

L wie Leih-Fahrrad: Seit November ist Ladenburg Mitglied im Fahrradverleihsystem VRNnextbike. Vier Radstationen mit 18 Fahrrädern gibt es nun im Stadtgebiet. Das Ziel: mehr Mobilität für die Bürger. Ein Schritt, den Bürgermeister Schmutz begrüßt. Er will Ladenburg zur Fahrradstadt weiterentwickeln.

M wie Martinshöfe: Der erste Spatenstich für das Bauprojekt Martinshöfe wird im März gesetzt. Seitdem wächst das Wohn- und Geschäftszentrum am Rande der Altstadt stetig in die Höhe. Die Kritik aus dem Gemeinderat kommt zu spät: Erst am Ende des Genehmigungsverfahrens monieren einige Räte die massive Bauweise. In den Martinshöfen entsteht ein Zentrum mit Geschäften, Praxen und betreutem Wohnen. 2020 sollen die ersten Bewohner einziehen - die Kritik wird 2019 sicher nicht verstummen.

N wie neue Köpfe in der Stadt: Auch in diesem Jahr übernehmen ein paar neue Köpfe Verantwortung in der Stadt. Die beiden Kirchengemeinden bekommen mit David Reichert (evangelische Gemeinde) und Matthias Stößer (katholische Pfarrgemeinde St. Gallus) jeweils einen neuen Pfarrer. Auch die Astrid-Lindgen Schule hat mit Andreas Zuschlag einen neuen Rektor. In der Verwaltung "müllert" es, denn mit Daniel Müller (Stadtkämmerei) und Thomas Müller (Ordnungsamt) werden zwei Amtsleiterstellen neu besetzt. Neu im Rathaus ist auch die persönliche Referentin des Bürgermeisters, Nicole Hoffmann. Ihre Stelle wurde neu geschaffen. Schmutz kündigt außerdem zwei weitere Einstellungen an.

O wie Orgelverkauf: Der Verkauf der Krämer-Orgel aus der Sebastianskapelle an die Heidelberger Christusgemeinde schlägt hohe Wellen. Das Gotteshaus wurde entweiht und soll nach den anstehenden Umbauarbeiten von der Stadt übernommen werden. Auch die 1790 erbaute Orgel von Hoforgelbauer Andreas Krämer wird einer neuen Nutzung zugeführt. Diskussionen blieben da nicht aus. Die Orgel sei zum Schnäppchenpreis verkauft worden, so die Kritiker. Die Befürworter des Verkaufs sind jedoch zufrieden, weil die Orgel nun in Heidelberg in einem Gotteshaus bespielt wird.

P wie Putzaktion: Auch in diesem Jahr entpuppen sich die Ladenburger als Putzteufel. Bei "Ladeberg kert gekehrt" packen sie kräftig mit an - auch wenn sich generell immer weniger Menschen an der Aktion beteiligen. Die erste Putzaktion im Römerstadion ist jedoch ein Erfolg. Sie soll 2019 weitergehen.

Q wie Querelen: Die "Never Ending Story" des Ladenburger Bahnhofs wird auch 2018 fortgeschrieben. Der Einbau eines Aufzugs für einen barrierenfreien Zugang zum Bahnsteig 1 verzögert sich erneut. Auch die seit 20 Jahren geforderte Versetzung des Fahrkartenautomaten kommt nicht - trotz Zusage vonseiten der Bahn. Im Herbst wird das Versprechen dann endlich eingelöst. Die Anbindung an das S-Bahn-Netz lässt jedoch auf sich warten.

Die Holocaust-Überlebende Ruth Steinfeld (r.) eröffnet die Ausstellung "Nachbarn 1938. Wir waren alle Ladenburger". Foto: Sturm

R wie Reparatur: Der Garango-Partnerschaftsverein setzt im Frühjahr ein Projekt um, das für die Menschen in Garango überlebenswichtig ist. Weil der Staudamm teilweise gebrochen ist, droht in der Region eine Hungersnot. Mit dem Wasser aus dem Rückhaltebecken werden nämlich die umliegenden Felder bewässert, auf denen Gemüse wächst. Durch den finanziellen Einsatz des Partnerschaftsvereins kann die Katastrophe verhindert werden. Die Mauern des Staudamms werden fachgerecht erneuert.

S wie Sporthalle: Kein Thema wurde in den letzten 20 Jahren so emotional diskutiert, wie der Neubau einer weiteren Dreifeldsporthalle. Jetzt ist eine Lösung in Sicht. Im Herbst 2018 macht Bürgermeister Stefan Schmutz Nägel mit Köpfen: Er schlägt dem Gemeinderat vor, eine neue Halle im Römerstadion zu bauen. Die Stadt gibt ein Gutachten in Auftrag, um den besten Standort zu bestimmen.

T wie Trainerwechsel: Beim FV 03 Ladenburg geht eine Ära zu Ende: Nach 22 Jahren kündigt der Trainer der Fußballer, Rainer Elias, seinen Rücktritt an. Mit ihm hat die Erste Mannschaft viele Höhen, aber auch einige Tiefen erlebt. Dass Elias ausgerechnet in seiner Abschiedssaison den Abstieg in die Kreisklasse nicht verhindern konnte, hat der treue Trainer nicht verdient.

U wie Unverständnis: Unverständnis, ja sogar Ärger, kommt bei der evangelischen Kirchengemeinde auf. Ihre Bauvoranfrage für ein neues Gemeindehaus im Pfarrgarten wird vom Gemeinderat mehrheitlich abgelehnt. Viel Zeit haben die Bauexperten der Kirchengemeinde in das Projekt gesteckt, um die Stadträte zu überzeugen. Die Kirchenverantwortlichen sind schwer enttäuscht, wollen aber nach vorne blicken. Ihre neuen Planungen verfolgen sie nun am alten Standort.

V wie Vereinsprobleme: Es wird immer schwerer für die Vereine, Menschen zu finden, die Verantwortung übernehmen wollen. So sucht die Sängereinheit händeringend nach einem Vorsitzenden, denn nach dem Rücktritt von Marianne Stein gibt es nur eine Interimslösung. Auch die Dachorganisation der sporttreibenden Vereine, der Ortsausschuss für Leibesübungen (OAL), hat keinen Vorsitzenden mehr. Sollte sie 2019 keine Lösung finden, droht ihr die Auflösung.

W wie Wetterkapriolen: Der Sommer 2018 geht in Ladenburg als Jahrhundertsommer in die Geschichte ein. Die Sonnenanbeter freuen sich, und im Freibad begrüßt Bürgermeister Stefan Schmutz den 100.000. Badegast. Wegen der Brandgefahr muss allerdings die Ladenburger Fährwiese, ein beliebter Grillplatz, gesperrt werden. Selbst die Äpfel haben in diesem Jahrhundertsommer einen Sonnenbrand. Im Großen und Ganzen haben die Obstbauern aber Glück: ihr Ernteausfall hält sich in Grenzen.

X wie X-mas-Geschenke: In einem Schaufenster am Domhof sind sie zu sehen: die für die Römerstadt typischen Weihnachtsgeschenke. Ladenburger Firmen zeigen dort ihre Produkte, die bei den Beschenkten sicher gut ankommen. Die neuste Idee kommt von einer Heidelberger Schokoladenmanufaktur: Sie "baut" die Jupiter-Giganten-Säule in Miniatur nach, ganz aus Schokolade.

Y wie Yorkgelände: Die Bebauung Hockenwiese westlich der Benzstraße ist fast abgeschlossen. Ende des Jahres erteilt die Stadt die Genehmigung für die Bebauung des ehemaligen York-Geländes. Hier entstehen im kommenden Jahr 94 Reihenhäuser und drei Mehrfamilienhäuser, in denen 55 Eigentumswohnungen zum Kauf angeboten werden.

Z wie die Zukunft: Gute Nachrichten kommen aus der "ZukunftsWerkStadt", die in diesem Jahr viele Ideen umsetzt. Unter anderem geben die Arbeitskreise Broschüren zu den Themen "kinderfreundliches Ladenburg" und "barrierefreies Ladenburg" heraus. Und gerade der Jugend gehört die Zukunft. Bei den Jugendgemeinderatswahlen im November liegt die Wahlbeteiligung bei mehr als 40 Prozent. "Seid frech und fordernd", ermuntert Bürgermeister Stefan Schmutz die neuen Jugendräte im Rathaus. "Seid hilfsbereit und engagiert", wäre wahrscheinlich die passendere Formulierung gewesen, meinten einige Ratsmitglieder.