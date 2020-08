Ladenburg. (stu) Seit vielen Jahrzehnten gehörte das Trafohäuschen im Schatten des Wasserturms zum Ladenburger Stadtbild, nun ist es Geschichte. Fünf Meter hoch auf quadratischer Fläche gebaut, war die städtebauliche Qualität zwar strittig, aber notwendig für die Energieversorgung war das EnBW-Häuschen allemal.

Vor knapp acht Wochen hatte Bürgermeister Stefan Schmutz den Abriss des kleinen Turms neben dem Wasserturm angekündigt. Durch die Entfernung der Trafo-Station werde der renovierte Wasserturm noch besser zur Geltung kommen, fand der Bürgermeister. Und am Donnerstag war es dann soweit. Baggerführer Martin Poppe ließ den Motor an und begann mit dem Abriss. Die Energieversorgung war zuvor schon umgeschaltet worden. Die Technik braucht heute nicht mehr so viel Platz, jetzt kommt alles in einer kompakten Station unter. Für die Abrissarbeiten wurde sie eingerüstet, damit herabfallendes Material keine Schäden verursachen konnte. Entgegen den Mutmaßungen einiger Betroffener hatte der Abriss übrigens nichts mit dem Stromausfall am Mittwoch zutun.

Der Auftrag hatte die Weinheimer Firma Indurec, die sich auf Abrissarbeiten unter anspruchsvollen Bedingungen spezialisiert hat. Und anspruchsvoll seien die Arbeiten allemal gewesen.

"Mit der Abrissbirne kann jeder", meinte Baggerführer Martin im RNZ-Gespräch. Er kann auf eine 20-jährige Erfahrung als Baggerführer zurückgreifen, und die sei auch erforderlich gewesen, um den Auftrag zur Zufriedenheit aller Beteiligten umzusetzen. Zentimetergenau packte Poppe mit dem Greifarm des schweren Gerätes zu. So manchen erinnerte das Bagger-Wetten der Sendung "Wetten, dass ..?"

Jahrzehntelang gehörte das Trafohäuschen zum Stadtbild. Foto: Sturm

Poppe wusste genau, wo er den Turm zuerst "anknabbern" musste. Den Anfang machte die Dachkonstruktion. Sie musste als Erstes abgetragen werden. Der Greifarm entfernte zunächst die Holzkonstruktion, denn auch bei einem Abriss wird heutzutage auf eine feinsäuberliche Trennung des Materials geachtet. Steine, Holz und Metalle sind schließlich wertvolle Rohstoffe, die von der Abrissfirma zum Recycling an die jeweiligen Verwerter gefahren werden.

Koordiniert wurde der Abriss vom zuständigen Bauleiter Sven Illner sowie von Vorarbeiter Rizza Corado, die auch für die Sicherheit der Schaulustigen zuständig waren. Ein Abriss in dieser Größenordnung sei natürlich immer ein Anlaufpunkt für interessierte "Baustellenfans", erzählten die Abrissspezialisten im RNZ-Gespräch.

Den Begriff "Abriss" nimmt Baggerführer Poppe allerdings gar nicht gerne in den Mund. "Heute spricht man von einem selektiven Rückbau", erklärt er. Das verlange Gefühl beim Steuern.

Nach vier Stunden war der Rückbau dann abgeschlossen. Die drei Bauarbeiter genehmigten sich nach erfolgreicher Arbeit noch ein – natürlich alkoholfreies – Kaltgetränk zum Feierabend und blickten zufrieden auf die drei Materialberge. Drei bis vier Lkw-Ladungen seien notwendig, bis der Bauschutt abgefahren ist, schätzte Bauleiter Illner. Das Wetter sei für den Rückbau optimal gewesen. Weil es am Donnerstagnachmittag immer wieder stark regnete, gab es kaum Staubentwicklung. Deswegen habe es wohl auch keine Beschwerden von Anwohnern rund um die Festwiese gegeben. "Super, alles hat optimal geklappt", lautete das Fazit des Bauleiters.

Im Spaß sagte Illner noch zu Baggerführer Poppe, dass der Abriss des rund 40 Meter hohen Wasserturms nebenan die nächste große Herausforderung in der Römerstadt sein könnte. "Zutrauen würde ich mir diese selektive Abtragung ebenfalls", sagte Poppe selbstbewusst und grinste. Antun wollte er dem frisch renovierten Ladenburger Wasserturm aber nichts.