Von Axel Sturm

Ladenburg. Vereine, die auf Einnahmen angewiesen sind, haben es in Coronazeiten schwer. Dies trifft auch auf die Ladenburger Waldpark-Initiative zu, die im Reinhold-Schulz-Waldpark das Kulturzentrum "Glashaus im Waldpark" betreibt. 1997 hatten die Gründungsväter des Vereins, darunter Jürgen Borkowski und Wolfgang Metzger, die Idee, das frühere Gewächshaus der Kreis-Versuchsgärtnerei zum Kulturtreff zu machen.

Das Projekt ist eine Erfolgsgeschichte geworden. Das Glashaus ist ein Treffpunkt für Konzerte und Workshops, das Schreinerei-Modell spricht kreative Zeitgenossen an, und hier finden auch politische Veranstaltungen wie die Mai-Kundgebungen des Gewerkschaftsbundes, aber auch der weit über die Grenzen Ladenburgs hinaus bekannte Afrikatag statt.

Seit einigen Monaten sind wegen der Coronamaßnahmen auch im Glashaus alle Aktivitäten mit Publikumsverkehr eingestellt. Auf die faule Haut gelegt haben sich die Mitglieder des Vereins deshalb aber nicht – das Gegenteil ist der Fall. Der "harte Kern" der Initiative besteht aus rund 20 Engagierten, die das Kulturzentrum am Laufen halten. Die Vorsitzende, Hanna Fuchs-Brecht, hat vor zwei Jahren das Amt an der Spitze von Gründervater Metzger übernommen, der den Verein fast 20 Jahre führte.

"Am Anfang wusste ich nicht, ob ich dieser Aufgabe gewachsen bin. Ich habe jedoch sehr engagierte Unterstützer, die sich mit viel Herzblut in die Waldpark-Initiative einbringen", sagte die Vorsitzende beim Besuch der RNZ. Fuchs-Brecht hat den Generationswechsel bewerkstelligt und damit sichergestellt, dass die Initiative Zukunft hat. Die Vorsitzende und ihrer Helfer begreifen sich als "Teamplayer". Fuchs-Brecht bezieht die erfahrenen Kräfte in Entscheidungsprozesse ein. Zum Team gehört auch Jochen Liebrich, der beim RNZ-Besuch im Glashaus zusammen mit der Vorsitzenden über die aktuelle Situation berichtete. Die wichtigste Botschaft: Trotz großer Einnahmeverluste sei der Verein in seiner Existenz nicht gefährdet.

In der Vergangenheit hat das Kassenteam um Fritz Lüns genug Rücklagen erwirtschaftet, um eine Krise überstehen zu können. Allerdings wurden alle anstehenden Investitionen eingefroren, so Liebrich. In den Vorstandssitzungen wurde nicht über anstehende Konzerte und Veranstaltungen gesprochen, sondern über die Umsetzung des Hygieneplans, der die Behörden überzeugt hat. Mittlerweile liegt die Genehmigung vor, dass unter Auflagen ab sofort wieder Veranstaltungen im Glashaus stattfinden können. Dicht an dicht dürfen die Besucher nicht vor der Bühne sitzen – der Eineinhalb-Meter-Sicherheitsabstand ist einzuhalten.

Die Vorsitzende Hanna Fuchs-Brecht und ihre Kollege Jochen Liebrich freut es, dass das Glashaus in einem guten Zustand ist. Foto: Sturm

Zum Auftakt der Veranstaltungssaison 2020 gibt das Jazz-Gesangsduo Jutta Gückel und Zelia Fonseca am Freitag, 17. Juli, ein Konzert, und auch die Kultveranstaltung am Sonntag, 26. Juli, mit der brasilianischen Band "Nativa Brasilia" verspricht Freude. Die Gäste müssen ihre Emotionen allerdings zügeln und sich ein Tänzchen vor der Bühne verkneifen.

Das Glashaus selbst zeigt sich von einer ganz neuen Seite: Die Beschattungselemente waren zuletzt in die Jahre gekommen und wirkten grau und staubig. Dies traf auch auf die Glashaus-Scheiben zu. Die Dichtungen waren porös, an vielen Stellen drang Wasser ein. Das größte Problem war jedoch der Boden: Der Splittbelag wirbelte Staub auf, was vielen Besuchern unangenehm war.

In den letzten Monaten bewältigte ein Arbeitsteam eine Großreinemach-Aktion, die ihre Wirkung nicht verfehlt hat. Die Scheiben wurden gereinigt, die Undichtigkeiten zumindest provisorisch behoben. Jeff und Jenny Haigh, die auch für das Veranstaltungsprogramm zuständig sind, haben mit weiteren Mitgliedern angepackt. So haben Rolf Piechatzek und Albert Klar-Bauder die Elektrik überprüft und das Info-Board vor dem Glashaus erneuert.

Ganze Arbeit hat auch Karl-Heinz Fuhry geleistet, der als Mitglied der Boule-Gruppe regelmäßig im Glashaus aktiv ist: Er kümmerte sich federführend um das Problem mit dem Staub. Der Splittbelag wurde abgetragen und gewaschen. Der gereinigte Belag wurde dann neu aufgetragen und mithilfe einer Rüttel-Maschine verdichtet. Die Boule-Freunde seien ein Beispiel, wie gut die Teamarbeit in der Initiative funktioniert. Die Freunde des französischen Nationalsports gehen in der Winter-Saison im Glashaus nicht nur ihrem Hobby nach, sondern bringen sich auch für den Verein ein. "Nur so kann es laufen", loben Fuchs-Brecht und Liebrich.

Beide richteten ihren Blick in die westliche Ecke des Glashauses. Hier haben sich Ute Metzger, Rotraud Soyer und Jenny Haigh um die Botanik gekümmert. Die Bananenstaude hat hier ideale Wachstumsbedingungen, möglicherweise können die ersten Früchte in wenigen Monaten zum Herbstfest – dessen Termin noch nicht feststeht – geerntet werden. Bananenmilch aus Ladenburger Bananen, das wäre beim Herbstfest sicherlich eine kleine Attraktion.

Die Vorsitzende erwähnte beim RNZ-Besuch auch die segensreiche Arbeit von Gerhard Laan, der mit seiner Frau seit vielen Jahrzehnten im Haus am Waldpark wohnt. Er sieht jeden Abend nach dem Rechten und schaut auch nachts nach der Örtlichkeit, wenn er ungewöhnliche Geräusche hört. "Die gute Seele des Waldparks" kümmert sich um die Tiere in der Voliere. Es liegt nicht zuletzt an Menschen wie ihm, dass die Vorsitzende ihr Amt als Bereicherung für ihr Leben empfindet. "Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen, kann für die persönliche Entwicklung positiv sein", bringt sie es auf den Punkt.