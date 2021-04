Von Axel Sturm

Ladenburg. Der engagierte Ladenburger Axel Juedtz hat einen vereinfachten Fahrplan erstellt. Er sollte handlich, kompakt und genau sein. Juedtz wollte den örtlichen ÖPNV-Nutzern damit einen schnellen Überblick über den Bus- und Bahnverkehr ermöglichen und hat viel Zeit investiert. Grafisch gestaltet hat den Fahrplan, der auf der städtischen Homepage zu finden ist, Michael Schummer. Bürgermeister Stefan Schmutz und Umweltamtsleiterin Anna Struve haben das Ergebnis nun vorgestellt.

Schmutz und Juedtz betonten, was der Fahrplan dokumentiert: Ladenburg ist längst keine ÖPNV-Insel mehr, sondern bestens vernetzt und mit Bahn und Bus gut zu erreichen. "Ich vergleiche die ÖPNV-Situation in Ladenburg gern mit einem Spinnennetz", sagte Juedtz. "Sowohl die Spinne als auch Ladenburg sitzt mitten drin im Netz", erklärte er seinen plastischen Vergleich. Auch der Bürgermeister kann nicht verstehen, warum "das Gerücht", Ladenburg sei nicht gut an den ÖPNV angebunden, immer wieder zu hören ist. Nachdem die S-Bahn seit Dezember in Ladenburg hält, gibt es insgesamt 760 Züge pro Woche, die am Ladenburger Bahnhof halten und in Richtung Mannheim/Heidelberg oder Darmstadt/Frankfurt fahren.

Der Fahrplan ist auf den S-Bahnverkehr der Nordachse abgestimmt und dürfe die nächsten 13 Jahre gültig sein, schätzte Juedtz. Wichtig war die Erneuerung des immer wieder stark kritisierten Bahnsteigs 1. Vor vier Jahren konnte er endlich eingeweiht werden, der S-Bahn-Anschluss Ladenburgs wurde möglich. Axel Juedtz erläuterte, dass es an allen sieben Wochentagen möglich ist, im Stundentakt in die umliegenden Großstädte zu kommen – und zwar bis 2 Uhr in der Früh. "Nachtschwärmer" hätten also durchaus die Möglichkeit, nach der Pandemie in den Großstädten zu feiern, ohne befürchten zu müssen, dass sie nachts nicht mehr nach Ladenburg zurückkommen. Schmutz verwies auch auf den Nachtbus, den beteiligte Kommunen zahlen. In der Coronazeit wurde der er allerdings eingestellt.

Die ÖPNV-Situation sei zwar gut, habe aber auch Schwachstellen, ergänzte Schummer. So gibt es keine direkte Busverbindung, die in Richtung Heddesheim und Viernheim führt. Was dem Bürgermeister nicht gefällt, ist die Lage der Bushaltestelle am Bahnhof. "Es gibt nicht viele Bahnhöfe in der Region, die keinen direkten Busanschluss besitzen", kritisierte er. Wer mit der Bahn ankommt und mit dem Bus weiterfahren möchte, muss erst 250 Meter zur Bahnhofstraße laufen, um dort in den Bus einzusteigen. Mit Reisegepäck in den Händen sei dieser Weg eine nicht zu akzeptierende Erschwernis. Schmutz bemüht sich zwar um eine schnelle Verlegung der Haltestelle hin zum Bahnhof, aber die Gespräche mit den Verantwortlichen ziehen sich hin.

Beim Pressetermin schnitt er auch das Thema Bahnhofsplatz-Neugestaltung an. Er hofft, dass das Projekt in vier Jahren abgeschlossen ist. In der mittelfristigen Finanzplanung sind dafür eine Million Euro eingestellt. Die detaillierten Planungen stehen zwar noch aus, aber der Bürgermeister nannte jetzt schon einige Eckpunkte. So wäre "Park & Ride" eine wichtige Verbesserung. Gegenüber dem Bahnhof parallel zur Otto-Häußler-Straße gibt es ein Gelände, das ideal für die Einrichtung eines solchen Parkplatzes wäre. Das Gelände ist allerdings im Eigentum der Deutschen Bahn. Schmutz berichtete von Schwierigkeiten, dort einen Ansprechpartner zu finden, mit dem er über den Grundstücksankauf sprechen kann.

Eine andere Verbesserung kommt in Kürze: die neuen Fahrrad-Abstellplätze. Der Gemeinderat hat das Bauprojekt bereits genehmigt. Am Bahndamm wird eine Doppelparker-Anlage entstehen, in der 72 Fahrräder abgestellt werden können. Die Fahrrad-Abstellanlage im westlichen Teil, direkt am Unterführungsausgang, ist nun eröffnet. Dort können 36 Räder stehen. Knapp 40.000 Euro kostete die Einrichtung, ihre Fundamente fertigte der Bauhof. "Mit der Begrünung des Dachs werden wir bald beginnen. Wir verwenden Pflanzen, die einen geringen Pflegeaufwand haben", kündigte Anna Struve an. Sie ist auch verantwortlich für die Verbesserung des Radwegenetzes. Mit der Einweihung der Radabstellanlage kann nun ein weiterer Punkt abgehakt werden. "Wenn wir erreichen wollen, dass die Menschen das Fahrrad als Fortbewegungsmittel nutzen, müssen die Rahmenbedingungen stimmen", betonte Stefan Schmutz.

Um die ÖPNV-Situation in der Römerstadt weiter zu verbessern, setzt er sich für eine Straßenbahnanbindung ein. Die Trasse soll von Feudenheim und Ilvesheim nach Ladenburg führen. Zwar sei eine schnelle Umsetzung dieser Idee unwahrscheinlich, aber auch beim ÖPNV brauche es Visionen.